Водная прогулка
Из Паттайи на райский остров Ко Кхам
Отдохнуть на сказочном острове со светлым песком и прозрачной бирюзовой водой
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 08:00
2 мар в 08:00
5 мар в 08:00
$90 за человека
Водная прогулка
Групповая экскурсия из Паттайи на остров Принцессы
Провести день на райском острове, поплавать на каяке и прокатиться на лодке с прозрачным дном
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и пятницу в 07:30
3 мар в 07:30
6 мар в 07:30
$90 за человека
Водная прогулка
Райский остров Принцессы - Ко Самэсaн
Отправиться из Паттайи к уединённому пляжу с белым песком и яркими рыбками
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 06:30
2 мар в 06:30
4 мар в 06:30
$90 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕгор29 ноября 2024Благодарим за интересную экскурсию! От всей души спасибо говорим нашему гиду Дмитрию за то, что сделал эту поездку такой насыщенной
- ССергей17 октября 2024Все очень понравилось! Серёга гид молодец, узнали от него очень много нового и интересного. Однозначно рекомендую!!! 🤝
- ССергей9 июля 2024Мне очень понравилось. Вода прекрасная 🥂 теплая и чистая, организация очень классная, остров подобран очень правильно. Спасибо организаторам и тайскому персоналу, сервис приятно удивил. Спасибо 🙏
- ААлександра3 января 2024Очень неоднозначные ощущение после экскурсии. Остров, действительно, замечательный и стоит посещения, но есть несколько моментов, о которых сказать организатору в
- ААнастасия7 апреля 2023Очень понравилось, особенно организация. Все четко, по времени, без всякого хаоса, который бывает даже в небольших группах. Парни молодцы веселые
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Райский остров»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Паттайе
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Паттайе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Паттайе в феврале 2026
Сейчас в Паттайе в категории "Райский остров" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 90. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Забронируйте экскурсию в Паттайе на 2026 год по теме «Райский остров», 5 ⭐ отзывов, цены от $90. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель