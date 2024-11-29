Мои заказы

Экскурсии на Райский остров из Паттайи

Найдено 3 экскурсии в категории «Райский остров» в Паттайе, цены от $90. Расписание для бронирования на март, апрель и май 2026 г.
Из Паттайи на райский остров Ко Кхам
На машине
9 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Из Паттайи на райский остров Ко Кхам
Отдохнуть на сказочном острове со светлым песком и прозрачной бирюзовой водой
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 08:00
2 мар в 08:00
5 мар в 08:00
$90 за человека
Групповая экскурсия из Паттайи на остров Принцессы
На лодке
Прогулки на каяках
На микроавтобусе
10 часов
3 отзыва
Водная прогулка
Групповая экскурсия из Паттайи на остров Принцессы
Провести день на райском острове, поплавать на каяке и прокатиться на лодке с прозрачным дном
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и пятницу в 07:30
3 мар в 07:30
6 мар в 07:30
$90 за человека
Райский остров Принцессы - Ко Самэсaн
На катере
10 часов
Водная прогулка
Райский остров Принцессы - Ко Самэсaн
Отправиться из Паттайи к уединённому пляжу с белым песком и яркими рыбками
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 06:30
2 мар в 06:30
4 мар в 06:30
$90 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Егор
    29 ноября 2024
    Групповая экскурсия из Паттайи на остров Принцессы
    Благодарим за интересную экскурсию! От всей души спасибо говорим нашему гиду Дмитрию за то, что сделал эту поездку такой насыщенной
    читать дальше

    и яркой. Ваши истории, забота и отличное чувство юмора создали крутую атмосферу. Надеемся, что ещё не раз отправимся с вами в путешествие!

    Благодарим за интересную экскурсию! От всей души спасибо говорим нашему гиду Дмитрию за то, что сделал
  • С
    Сергей
    17 октября 2024
    Из Паттайи на райский остров Ко Кхам
    Все очень понравилось! Серёга гид молодец, узнали от него очень много нового и интересного. Однозначно рекомендую!!! 🤝
  • С
    Сергей
    9 июля 2024
    Из Паттайи на райский остров Ко Кхам
    Мне очень понравилось. Вода прекрасная 🥂 теплая и чистая, организация очень классная, остров подобран очень правильно. Спасибо организаторам и тайскому персоналу, сервис приятно удивил. Спасибо 🙏
  • А
    Александра
    3 января 2024
    Групповая экскурсия из Паттайи на остров Принцессы
    Очень неоднозначные ощущение после экскурсии. Остров, действительно, замечательный и стоит посещения, но есть несколько моментов, о которых сказать организатору в
    читать дальше

    описании экскурсии.
    1. Прогулка на кораблике - это 40 минут до пирса из Паттайи, военное судно времен вьетнамской войны и 10 минут до острова на умирающем двигателе (со слов гида, в состоянии флота виновата коррупция)
    2. Группа до 10 человек - это в автобусе, который вас забирает. Потом группа становится человек 30, в нашем случае - это было 3 автобуса
    3. Посещение храма - это 15 минут, практически бегом группой из 30 человек. Желания загадывали по очереди, толком ничего не посмотрели.
    4. Музей военной техники на обратной дороге. По факту больше похоже на блошиный рынок и ухоженную свалку из старой военной техники. Ощущение, что надо было что-то запихнуть под конец экскурсии, и выбрали полигон по дороге. Абсолютно не вяжется с концепцией всей поездки, и на наш взгляд оказался совершенно ни к чему. Все были довольно уставшие и просто ходили пили кофе.

    Как итог: ощущение завышенной цены за экскурсию в связи с совокупностью факторов.
    Написала максимально подробно для того, чтобы организатор возможно скорректировал маршрут для будущих туристов 😉

    Очень неоднозначные ощущение после экскурсии. Остров, действительно, замечательный и стоит посещения, но есть несколько моментов, о
  • А
    Анастасия
    7 апреля 2023
    Групповая экскурсия из Паттайи на остров Принцессы
    Очень понравилось, особенно организация. Все четко, по времени, без всякого хаоса, который бывает даже в небольших группах. Парни молодцы веселые
    читать дальше

    и коммуникабельные. Сергей в начале поездки очень интересно историю Тайланда рассказывал, но шумно в дороге, не все слышно было(поэтому единственное, что добавить можно было так это микрофон для гида)

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Райский остров»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Паттайе
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Из Паттайи на райский остров Ко Кхам;
  2. Групповая экскурсия из Паттайи на остров Принцессы;
  3. Райский остров Принцессы - Ко Самэсaн.
Какие места ещё посмотреть в Паттайе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Река Квай;
  2. Остров обезьян;
  3. Самое главное;
  4. Аюттайя;
  5. Ботанический сад Нонг Нуч;
  6. Пхра-Сисанпхет;
  7. Дворец Банг Па-Ин;
  8. Золотой Будда;
  9. Ват Чайваттханарам;
  10. Пирс Бали Хай.
Сколько стоит экскурсия по Паттайе в феврале 2026
Сейчас в Паттайе в категории "Райский остров" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 90. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Забронируйте экскурсию в Паттайе на 2026 год по теме «Райский остров», 5 ⭐ отзывов, цены от $90. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель