Пляжи Паттайи

Найдено 5 экскурсий в категории «Пляжи» в Паттайе, цены от $55. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайский Мадагаскар: активный день в формате «всё включено»
Групповая
7 часов
8 отзывов
Популярное предложение
Активный день на островах Паттайи: полный отдых и приключения
Проведите незабываемый день в компании новых друзей, исследуя уникальные острова и погружаясь в мир тропического рая
Начало: У вашего отеля в Паттайе
«В вашем распоряжении зонты и лежаки, волейбол и другие пляжные игры, снорклинг, рыбалка с борта катера, обед на пляже, фрукты, напитки (алко- и безалкогольные)»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 11:00
11 июня в 11:00
13 июня в 11:00
$55 за человека
Фотосессия в Паттайе
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
1 отзыв
Фотопрогулка в Паттайе: яркие моменты вашего отдыха
Заберите с собой кусочек Паттайи в виде профессиональных фото! Индивидуальная фотосессия на живописных уголках города
Начало: В вашем отеле в Паттайе
«Проведём фотосессию в вашем отеле на фоне бассейна, пляжа, красивой и сочной растительности»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$125 за всё до 4 чел.
Паттайя - остров Ко Сак: индивидуальная прогулка на катамаране
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Паттайя - Ко Сак: эксклюзивная прогулка на катамаране
Откройте для себя чарующий остров Ко Сак в индивидуальной морской прогулке на катамаране с рыбалкой и снорклингом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$750 за всё до 10 чел.
Один день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
Групповая
10 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия «Один день на Бамбуковом острове» из Паттайи
Приглашаем на уникальную экскурсию на Бамбуковый остров из Паттайи. Невероятные пейзажи и чистейшее море ждут вас
Начало: на ресепшен вашего отеля
«Отправляемся туда наслаждаться бирюзовым морем, отдыхать на пляже и делать крутые фотографии»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 08:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$75 за человека
Голубая лагуна - уединённый пляж
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
Голубая лагуна Паттайя: эксклюзивный отдых на уединённом пляже
Погрузитесь в атмосферу умиротворения и чистоты на эксклюзивном пляже Голубая лагуна, окружённом живописными пейзажами
Начало: Холл Вашего отеля
«Что вас ожидает: «Армейский» порядок пляжа: чистота и уют По пути мы проезжаем территорию военной базы и можем увидеть реальную жизнь в тайской армии»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
600฿ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    4 мая 2024
    Тайский Мадагаскар: активный день в формате «всё включено»
    Все было супер! Отличный сопровождающий Айдар! Всем рекомендую мероприятие!
  • А
    Алексей
    16 апреля 2024
    Один день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
    Всем огромная благодарность за экскурсию на острове, все на высшем уровне, накупались, подпалились терпимо, Вся команда сработала на отлично. Иван, Эм, Капитан, Фотограф все супер, молодцы так держать. Большое-пребольшое спасибо за отдых!!!
  • С
    Сергей
    4 апреля 2024
    Паттайя - остров Ко Сак: индивидуальная прогулка на катамаране
    Морские прогулки очень любим и во всех странах пытаемся такую экскурсию себе устроить. Все было неплохо, солнце, море, довезли хорошо,
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    плавали и на острове и просто в море с рыбками, кормили рыбок. Была рыбалка, правда, неудачная, но тут уж судьба. Обед понравился, уха блеск. Жилеты есть в большом количестве. Нам немного не хватило комфорта. Да, катамаран старенький. Тараканы на нем… мы уж в России лет 20 их не видели… полотенец нет, брали свои. Газировка теплая, из больших бутылок, т. е. без газа уже) и так то в Азии в газировку его меньше добавляют) на острове шезлонги - креслица старенькие в тени деревьев. Высаживали на технический пирс, среди тюков с техническим мусором, т. к. уже был отлив и с обыкновенного пирса по жаре полчаса тащится бы пришлось. Обьяснили это, правда, после) лучше бы до) В общем, прогулка понравилась, но считаю, что цена дороговата. Привыкшие к комфорту путешественники будут несколько разочарованы. Нам кажется, либо цену надо несколько снизить, либо оборудование поновее закупить и будет класс. Сопровождение экскурсии - очень хорошо, вежливо, быстро, и лично и по вацап.

  • Е
    Елена
    18 марта 2024
    Тайский Мадагаскар: активный день в формате «всё включено»
    Экскурсия замечательная, Мы в восторге, острова прекрасные, водичка лазурная, Иван и Айдар очень классные, веселые и доброжелательные)
    Экскурсия замечательная, Мы в восторге, острова прекрасные, водичка лазурная, Иван и Айдар очень классные, веселые и доброжелательные)Экскурсия замечательная, Мы в восторге, острова прекрасные, водичка лазурная, Иван и Айдар очень классные, веселые и доброжелательные)
  • С
    Сергей
    11 марта 2024
    Тайский Мадагаскар: активный день в формате «всё включено»
    Круто провели время! Хорошая организация. Гиды были Айдар и Иван, хорошие ребята, с чувством юмора.
  • И
    Ирина
    10 марта 2024
    Паттайя - остров Ко Сак: индивидуальная прогулка на катамаране
    Замечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, с учётом наших пожеланий! Обед вкусный! Спасибо!
    Замечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, сЗамечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, сЗамечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, сЗамечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, сЗамечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, сЗамечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, сЗамечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, сЗамечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, сЗамечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, с
  • К
    Капитолина
    28 января 2024
    Фотосессия в Паттайе
    Все было вовремя, договорились обо всех моментах быстро. Фотосъемка пролетело незаметно, т. к. было очень легко работать с фотографом. Снимки получились отличные, пересматривали не раз. Ксения, спасибо, что сохранили для нас незабываемые моменты нашей жизни и сделали это профессионально, рекомендую
  • С
    Светлана
    14 ноября 2023
    Один день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
    Очень весело провела время. Все было организовано на высшем уровне: развлечения, еда, напитки. Остальные приезжающие на остров нам только завидовали))
  • Л
    Леонид
    4 ноября 2023
    Один день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
    К сожалению, в самой Паттае (как и в большинстве крупных городов) пляжи в черте города совершенно не купательные. Поэтому, поездка
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    на острова - это единственное решение если хочется насладиться тёплой бирюзовой морской водой и провести день на красивейшем пляже. Нам настолько понравилась наша поездка, что мы повторили её ещё и наследующий день с этой же компанией. Поездка замечательно организованна - от трансфера из отеля и обратно, до развлечений и еды. Ребята, которые сопровождали нас оба раза, очень приятные, вежливые и стараются из всех сил чтобы ваш отдых был приятным и незабываемым. Саша, Андрей, Вася и Олег - огромное спасибо за прекрасный отдых! . Отдельно хочу отметить повара, который за кулисами готовит горячую еду для ланча на острове - пять баллов! А теперь, немного дёгтя в эту бочку мёда: (и это совершенно не вина организаторов). К сожалению, нам пришлось столкнуться с откровенным хамством некоторых туристов в группе. За 37 лет жизни за рубежом мы успели от этого отвыкнуть. Как пел Трофим -"Наверно, зря жалел Деникин хамов - Их надо было розгой да плетьми". Остаётся только надеяться, что это было скорее исключение чем правило, ведь не реально же сделать фейс-контроль при посадке на катер. В целом, поездка супер, с удовольствием повторим в следующий раз в Таиланде. Спасибо организаторам за прекрасные впечатления!

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Пляжи»

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  3. Паттайя - остров Ко Сак: индивидуальная прогулка на катамаране
  4. Один день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
  5. Голубая лагуна - уединённый пляж
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Сколько стоит экскурсия по Паттайе в июне 2024
Сейчас в Паттайе в категории "Пляжи" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 55 до 750. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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