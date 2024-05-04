1 чел.
По популярности
Групповая
7 часов
Популярное предложение
Активный день на островах Паттайи: полный отдых и приключения
Проведите незабываемый день в компании новых друзей, исследуя уникальные острова и погружаясь в мир тропического рая
Начало: У вашего отеля в Паттайе
«В вашем распоряжении зонты и лежаки, волейбол и другие пляжные игры, снорклинг, рыбалка с борта катера, обед на пляже, фрукты, напитки (алко- и безалкогольные)»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 11:00
11 июня в 11:00
13 июня в 11:00
$55 за человека
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка в Паттайе: яркие моменты вашего отдыха
Заберите с собой кусочек Паттайи в виде профессиональных фото! Индивидуальная фотосессия на живописных уголках города
Начало: В вашем отеле в Паттайе
«Проведём фотосессию в вашем отеле на фоне бассейна, пляжа, красивой и сочной растительности»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Паттайя - Ко Сак: эксклюзивная прогулка на катамаране
Откройте для себя чарующий остров Ко Сак в индивидуальной морской прогулке на катамаране с рыбалкой и снорклингом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$750 за всё до 10 чел.
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия «Один день на Бамбуковом острове» из Паттайи
Приглашаем на уникальную экскурсию на Бамбуковый остров из Паттайи. Невероятные пейзажи и чистейшее море ждут вас
Начало: на ресепшен вашего отеля
«Отправляемся туда наслаждаться бирюзовым морем, отдыхать на пляже и делать крутые фотографии»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 08:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$75 за человека
Групповая
7 часов
Голубая лагуна Паттайя: эксклюзивный отдых на уединённом пляже
Погрузитесь в атмосферу умиротворения и чистоты на эксклюзивном пляже Голубая лагуна, окружённом живописными пейзажами
Начало: Холл Вашего отеля
«Что вас ожидает: «Армейский» порядок пляжа: чистота и уют По пути мы проезжаем территорию военной базы и можем увидеть реальную жизнь в тайской армии»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
600฿ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана4 мая 2024Все было супер! Отличный сопровождающий Айдар! Всем рекомендую мероприятие!
- ААлексей16 апреля 2024Всем огромная благодарность за экскурсию на острове, все на высшем уровне, накупались, подпалились терпимо, Вся команда сработала на отлично. Иван, Эм, Капитан, Фотограф все супер, молодцы так держать. Большое-пребольшое спасибо за отдых!!!
- ССергей4 апреля 2024Морские прогулки очень любим и во всех странах пытаемся такую экскурсию себе устроить. Все было неплохо, солнце, море, довезли хорошо,
- ЕЕлена18 марта 2024Экскурсия замечательная, Мы в восторге, острова прекрасные, водичка лазурная, Иван и Айдар очень классные, веселые и доброжелательные)
- ССергей11 марта 2024Круто провели время! Хорошая организация. Гиды были Айдар и Иван, хорошие ребята, с чувством юмора.
- ИИрина10 марта 2024Замечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, с учётом наших пожеланий! Обед вкусный! Спасибо!
- ККапитолина28 января 2024Все было вовремя, договорились обо всех моментах быстро. Фотосъемка пролетело незаметно, т. к. было очень легко работать с фотографом. Снимки получились отличные, пересматривали не раз. Ксения, спасибо, что сохранили для нас незабываемые моменты нашей жизни и сделали это профессионально, рекомендую
- ССветлана14 ноября 2023Очень весело провела время. Все было организовано на высшем уровне: развлечения, еда, напитки. Остальные приезжающие на остров нам только завидовали))
- ЛЛеонид4 ноября 2023К сожалению, в самой Паттае (как и в большинстве крупных городов) пляжи в черте города совершенно не купательные. Поэтому, поездка
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Пляжи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Паттайе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Паттайе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Паттайе в июне 2024
Сейчас в Паттайе в категории "Пляжи" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 55 до 750. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Паттайе на 2024 год по теме «Пляжи», 17 ⭐ отзывов, цены от $55. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август