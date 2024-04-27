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🚗 На машине Мини-группа 5.5 часов 15 отзывов Путешествие в Тропический сад Нонг Нуч - Жемчужина Паттайи Погрузитесь в мир тропической флоры и уникальных экспозиций, посетив сады Нонг Нуч в Паттайе Начало: От вашего отеля Расписание: ежедневно в 08:00 $ 34 за человека

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