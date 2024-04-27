Таиланд – экскурсии в Паттайе

Найдено 16 экскурсий в категории «Таиланд» в Паттайе, цены от $34, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На гидроциклах - по островам
На гидроцикле
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Гидроциклы в Паттайе: захватывающее путешествие по островам
Впечатляющее приключение на гидроциклах ждет вас в Паттайе! Откройте мир водных развлечений и уединенных пляжей
Начало: На пляже Джомтьен
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 335$252 за всё до 10 чел.
Путешествие в мир дикой природы
🚗 На машине
Мини-группа
11 часов
5 отзывов
Путешествие в мир дикой природы: Кхао Вонг и Кхао Ча Мао
Откройте для себя удивительные национальные парки Кхао Вонг и Кхао Ча Мао в Паттайе. Групповая экскурсия с русскоговорящим гидом и обедом в джунглях
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$75 за человека
Знакомство с Бангкоком в мини-группе (из Паттайи)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Групповая экскурсия в Бангкок из Паттайи: вечерний круиз и храмы
Приглашаем в увлекательное путешествие по Бангкоку из Паттайи! Откройте для себя величие города на речном круизе
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$110 за человека
Удивительный и древний Муанг Боран
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Удивительный и древний Муанг Боран
Оказаться в самом необычном музее Таиланда и лучше узнать страну
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$160 за всё до 4 чел.
Многоликий Таиланд: групповое путешествие из Паттайи
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
Мини-группа
13 часов
1 отзыв
Многоликий Таиланд: групповое путешествие из Паттайи
Завораживающее путешествие по историческим и культурным местам Таиланда ждет вас! Вас ждут храмы, монастыри и удивительный рынок
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 06:30
11 июня в 06:30
13 июня в 06:30
$100 за человека
Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Паттайи
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
6 отзывов
Аюттайя из Паттайи: историческое путешествие в мини-группе
Погрузитесь в историю Сиама с экскурсией в Аюттайю, где древние руины расскажут свои тайны
Начало: У вашего отеля в Паттайе
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 06:30
10 июня в 06:30
12 июня в 06:30
$83 за человека
Тайская Венеция - в мини-группе из Паттайи
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
2 отзыва
Тайская Венеция и плавучие рынки: экскурсия из Паттайи
Погрузитесь в атмосферу тайских традиций, посетив уникальные места Ампхавы и окрестностей с профессиональным гидом
Начало: В вашем отеле в Паттайе
Расписание: в четверг и субботу в 07:30
13 июня в 07:30
15 июня в 07:30
$100 за человека
Путешествие в провинцию Чачоенгсао
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Путешествие в Чачоенгсао: храмы, попугаи и духовность
Проведите день вдали от суеты Паттайи, погрузитесь в мир древних храмов и тропической природы Чачоенгсао
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
$180 за всё до 4 чел.
Тропический сад Нонг Нуч
🚗 На машине
Мини-группа
5.5 часов
15 отзывов
Путешествие в Тропический сад Нонг Нуч - Жемчужина Паттайи
Погрузитесь в мир тропической флоры и уникальных экспозиций, посетив сады Нонг Нуч в Паттайе
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$34 за человека
Из Паттайи - по национальным паркам
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Групповая экскурсия из Паттайи: национальные парки Районга
Погрузитесь в удивительный мир тропической природы Районга, насладитесь экзотическим обедом в джунглях
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$82 за человека
Загадки провинции Ратчабури: альпаки, горячие источники, пещеры (из Паттайи)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
1 отзыв
Загадки провинции Ратчабури: альпаки, горячие источники, пещеры (из Паттайи)
Однодневное путешествие в Ратчабури подарит вам встречу с альпаками, купание в горячих источниках и удивительные пещеры
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: во вторник и субботу в 08:00
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
$103 за человека
Древний Сиам - формат «всё включено»
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
Групповая экскурсия в Древний Сиам из Паттайи с гидом
Погрузитесь в мир тайских легенд и архитектуры с экскурсией в Древний Сиам, полная программа с обедом
Начало: Из вашего отеля в Паттайе
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 10:00
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
$90 за человека
Таиланд изнутри: в мини-группе из Паттайи
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
Таиланд изнутри: путешествие по святым местам из Паттайи
Погрузитесь в атмосферу древнего Таиланда, посетив уникальные святыни и места силы в компании единомышленников
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: во вторник и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
11 июня в 06:00
$100 за человека
Из Паттайи - на поиски сапфиров. Самоцвет в подарок
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Паттайя: Поиски сапфиров с экскурсией - Самоцвет в подарок каждому участнику
Возьмите уникальный шанс добыть сапфиры своими руками и исследовать сокровища Паттайи в одной захватывающей экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: в субботу в 06:30 и 20:30
15 июня в 06:30
22 июня в 06:30
$120 за человека
Неизведанные уголки провинции Чонбури: в мини-группе из Паттайи
🚗 На машине
Мини-группа
11 часов
Неизведанные уголки провинции Чонбури: в мини-группе из Паттайи
Провинция Чонбури - фантастический регион, куда пока не добрались толпы туристов. Вы посетите древние пещеры, храмы, озера и водопады
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$82 за человека
Приключенческая экскурсия из Паттайи в мини-группе
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
13 часов
Экскурсия из Паттайи: водопад Сарика, рафтинг в Кхао Яй и квадроциклы
Насыщенная программа экскурсии из Паттайи включает посещение водопада Сарика, рафтинг по реке в Кхао Яй, поездку на квадроциклах и осмотр местных храмов
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: в четверг и воскресенье в 05:30
13 июня в 05:30
16 июня в 05:30
$90 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    27 апреля 2024
    Знакомство с Бангкоком в мини-группе (из Паттайи)
    Экскурсия понравилась,от маршрута до организации. Михаил был внимателен ко всем туристам. Получила адреналин на смотровой площадке Skywalk со стеклянным полом,релакс при кормлении черепашек в храме. Прогулка по набережной порадовала.
  • А
    Алексей
    16 апреля 2024
    Тропический сад Нонг Нуч
    Спасибо за отличную экскурсию, Домиру большое спасибо, молодец отлично, всё и интересно и позновательно, узнали много интересного, нам понравилось, очень красиво. Спасибо большое вам всем, мы были на трех экскурсиях, все на высшем уровне, так держать!!!!
  • А
    Анна
    15 апреля 2024
    Путешествие в мир дикой природы
    Экскурсия была интересной, динамичной и составила прекрасную альтернативу пляжному отдыху. Рекомендую к посещению!
  • Т
    Татьяна
    12 апреля 2024
    Удивительный и древний Муанг Боран
    Отлично! В назначенное время, дружелюбно, интересно. Потрясающий парк-музей под открытым небом. Знали бы про него раньше, все последующие поездки в Таиланд выглядели бы иначе. Подойдет тем, кому интересно культурное и историческое наследие страны. Спасибо Сергею за экскурсию.
  • Л
    Людмила
    8 апреля 2024
    Тайская Венеция - в мини-группе из Паттайи
    Интересный маршрут, все понравилось!
  • а
    андрей
    3 апреля 2024
    Тропический сад Нонг Нуч
    Добрый! Экскурсия сегодня понравилась. Очень интересен оказался, вопреки ожиданиям, сам обьект. Достаточно разнообразен. Профессионально работал гид по имени Дамир. С
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    увлечением рассказал всё что знает, был очень заинтересован в наших впечатлениях и был крайне внимателен ко всей группе. Молодец! Хочется пожелать ему успеха! Спасибо! 🤝🙋🏻‍♂️

  • М
    Михаил
    30 марта 2024
    Загадки провинции Ратчабури: альпаки, горячие источники, пещеры (из Паттайи)
    Все понравилось, единственный минус было мало альпаков, доступных для общения
  • М
    Михаил
    30 марта 2024
    Тайская Венеция - в мини-группе из Паттайи
    Программа понравилась. Посетили много аутентичных мест, гид Михаил на своем месте, хорошая речь, рассказывал интересно, на вопросы отвечал сходу. Спасибо
  • Г
    Григорий
    29 марта 2024
    Из Паттайи - по национальным паркам
    Прекрасная экскурсия! Отдельное спасибо гиду Вячеславу за интересный рассказ про Тайланд. Идеальное сочетание аутентичных мест, необычных локаций и приятный обед. Экскурсия оптимальна по времени. Нам все очень понравилось!
  • Н
    Наталья
    28 марта 2024
    На гидроциклах - по островам
    Хочу выразить огромную благодарность Аркадию и всей команде, которая организовала для нас экскурсию на гидроциклах в Паттайе. Это было незабываемое
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    приключение! Особенно хочу отметить профессионализм и дружелюбие нашего гида. Он был очень внимателен, помогал нам освоиться с управлением гидроцикла и создавал позитивную атмосферу на протяжении всего тура. Мы посетили потрясающий остров, где нас ждал вкуснейший обед и возможность расслабиться на пляже. Кухня была просто великолепной, а виды вокруг - захватывающими дух. Но самое главное, что хочется отметить, - это качество предоставляемых услуг. Гидроциклы были новыми, безопасными и прекрасно работали. Мы чувствовали себя уверенно и комфортно во время поездки. Я очень Рада, что выбрала именно эту компанию для проведения экскурсии. Большое спасибо за прекрасный отдых и массу положительных эмоций!

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Таиланд»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
  1. На гидроциклах - по островам
  2. Путешествие в мир дикой природы
  3. Знакомство с Бангкоком в мини-группе (из Паттайи)
  4. Удивительный и древний Муанг Боран
  5. Многоликий Таиланд: групповое путешествие из Паттайи
Какие места ещё посмотреть в Паттайе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Муанг Боран
  2. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Паттайе в июне 2024
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