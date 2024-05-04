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7 часов
Популярное предложение
Активный день на островах Паттайи: полный отдых и приключения
Проведите незабываемый день в компании новых друзей, исследуя уникальные острова и погружаясь в мир тропического рая
Начало: У вашего отеля в Паттайе
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 11:00
11 июня в 11:00
13 июня в 11:00
$55 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
Гидроциклы в Паттайе: захватывающее путешествие по островам
Впечатляющее приключение на гидроциклах ждет вас в Паттайе! Откройте мир водных развлечений и уединенных пляжей
Начало: На пляже Джомтьен
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 335$252 за всё до 10 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
30 минут
Полёт на мотопараплане в Паттайе: адреналин и великолепные виды
Взлетите над Паттайей на мотопараплане, наслаждаясь свободой полёта и неповторимыми пейзажами Таиланда
Начало: Недалеко от восточного аэропорта Паттайи
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
260$182 за человека
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия «Один день на Бамбуковом острове» из Паттайи
Приглашаем на уникальную экскурсию на Бамбуковый остров из Паттайи. Невероятные пейзажи и чистейшее море ждут вас
Начало: на ресепшен вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 08:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$75 за человека
Индивидуальная
3 часа
Активная экскурсия на квадроциклах по живописным местам Паттайи
Активный отдых в Паттайе: квадроциклы, экзотические места и уникальные плантации в одной экскурсии
Начало: На нашей базе в Ногпры
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прыжок с парашютом в Паттайе
Получить одно из самых мощных впечатлений в жизни в сопровождении опытного инструктора
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$330 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
30 минут
На винтажном самолёте - над Паттайей
Атмосферно. Незабываемо. Стильно
Начало: В районе Eastern Airport
Завтра в 17:00
10 июня в 17:00
538$431 за всё до 3 чел.
Мини-группа
13 часов
Экскурсия из Паттайи: водопад Сарика, рафтинг в Кхао Яй и квадроциклы
Насыщенная программа экскурсии из Паттайи включает посещение водопада Сарика, рафтинг по реке в Кхао Яй, поездку на квадроциклах и осмотр местных храмов
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: в четверг и воскресенье в 05:30
13 июня в 05:30
16 июня в 05:30
$90 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана4 мая 2024Все было супер! Отличный сопровождающий Айдар! Всем рекомендую мероприятие!
- ААлексей16 апреля 2024Всем огромная благодарность за экскурсию на острове, все на высшем уровне, накупались, подпалились терпимо, Вся команда сработала на отлично. Иван, Эм, Капитан, Фотограф все супер, молодцы так держать. Большое-пребольшое спасибо за отдых!!!
- ННаталья28 марта 2024Хочу выразить огромную благодарность Аркадию и всей команде, которая организовала для нас экскурсию на гидроциклах в Паттайе. Это было незабываемое
- OOksana19 марта 2024Рекомендую 100%. Всё прошло отлично. Возникла одна проблема из-за погодных условий, но всё решилось.
- ЕЕлена18 марта 2024Экскурсия замечательная, Мы в восторге, острова прекрасные, водичка лазурная, Иван и Айдар очень классные, веселые и доброжелательные)
- ССергей11 марта 2024Круто провели время! Хорошая организация. Гиды были Айдар и Иван, хорошие ребята, с чувством юмора.
- ООксана16 февраля 2024Классно покатались. Отлично провели время. Острова очень красивые. На протяжении всего времени от брони до катания, Вас будет курировать русскоговорящий сотрудник.
- ННикита10 февраля 2024Было в троем, все прошло замечательно, гидроциклы новые, очень резвые, легкие в управлении. Отличный маршрут, посетили 2 острова, были очень впечатлены. Рекомендую всем, тем кто находится в Паттайе 👍
- ААлександр25 ноября 2023Потрясающий полёт! Безумно красиво в вечернее время, на закате 😍 Андрею отдельное спасибо за организацию, всё четко, рекомендую 👍
- ССветлана14 ноября 2023Очень весело провела время. Все было организовано на высшем уровне: развлечения, еда, напитки. Остальные приезжающие на остров нам только завидовали))
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Активный отдых»
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