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приключение! Особенно хочу отметить профессионализм и дружелюбие нашего гида. Он был очень внимателен, помогал нам освоиться с управлением гидроцикла и создавал позитивную атмосферу на протяжении всего тура. Мы посетили потрясающий остров, где нас ждал вкуснейший обед и возможность расслабиться на пляже. Кухня была просто великолепной, а виды вокруг - захватывающими дух. Но самое главное, что хочется отметить, - это качество предоставляемых услуг. Гидроциклы были новыми, безопасными и прекрасно работали. Мы чувствовали себя уверенно и комфортно во время поездки. Я очень Рада, что выбрала именно эту компанию для проведения экскурсии. Большое спасибо за прекрасный отдых и массу положительных эмоций!