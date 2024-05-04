Активный отдых в Паттайе

Найдено 8 экскурсий в категории «Активный отдых» в Паттайе, цены от $55, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайский Мадагаскар: активный день в формате «всё включено»
Групповая
7 часов
8 отзывов
Популярное предложение
Активный день на островах Паттайи: полный отдых и приключения
Проведите незабываемый день в компании новых друзей, исследуя уникальные острова и погружаясь в мир тропического рая
Начало: У вашего отеля в Паттайе
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 11:00
11 июня в 11:00
13 июня в 11:00
$55 за человека
На гидроциклах - по островам
На гидроцикле
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Гидроциклы в Паттайе: захватывающее путешествие по островам
Впечатляющее приключение на гидроциклах ждет вас в Паттайе! Откройте мир водных развлечений и уединенных пляжей
Начало: На пляже Джомтьен
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 335$252 за всё до 10 чел.
Полёт на мотопараплане над Паттайей
скидка
30%
Индивидуальная
30 минут
2 отзыва
Полёт на мотопараплане в Паттайе: адреналин и великолепные виды
Взлетите над Паттайей на мотопараплане, наслаждаясь свободой полёта и неповторимыми пейзажами Таиланда
Начало: Недалеко от восточного аэропорта Паттайи
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
260$182 за человека
Один день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
Групповая
10 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия «Один день на Бамбуковом острове» из Паттайи
Приглашаем на уникальную экскурсию на Бамбуковый остров из Паттайи. Невероятные пейзажи и чистейшее море ждут вас
Начало: на ресепшен вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 08:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$75 за человека
На квадроциклах - по окрестностям Паттайи
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
3 часа
Активная экскурсия на квадроциклах по живописным местам Паттайи
Активный отдых в Паттайе: квадроциклы, экзотические места и уникальные плантации в одной экскурсии
Начало: На нашей базе в Ногпры
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $150 за всё до 10 чел.
Прыжок с парашютом в Паттайе
Индивидуальная
2 часа
Прыжок с парашютом в Паттайе
Получить одно из самых мощных впечатлений в жизни в сопровождении опытного инструктора
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$330 за человека
На винтажном самолёте - над Паттайей
🛫 Полеты на самолетах
скидка
20%
Индивидуальная
30 минут
На винтажном самолёте - над Паттайей
Атмосферно. Незабываемо. Стильно
Начало: В районе Eastern Airport
Завтра в 17:00
10 июня в 17:00
538$431 за всё до 3 чел.
Приключенческая экскурсия из Паттайи в мини-группе
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
13 часов
Экскурсия из Паттайи: водопад Сарика, рафтинг в Кхао Яй и квадроциклы
Насыщенная программа экскурсии из Паттайи включает посещение водопада Сарика, рафтинг по реке в Кхао Яй, поездку на квадроциклах и осмотр местных храмов
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: в четверг и воскресенье в 05:30
13 июня в 05:30
16 июня в 05:30
$90 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    4 мая 2024
    Тайский Мадагаскар: активный день в формате «всё включено»
    Все было супер! Отличный сопровождающий Айдар! Всем рекомендую мероприятие!
  • А
    Алексей
    16 апреля 2024
    Один день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
    Всем огромная благодарность за экскурсию на острове, все на высшем уровне, накупались, подпалились терпимо, Вся команда сработала на отлично. Иван, Эм, Капитан, Фотограф все супер, молодцы так держать. Большое-пребольшое спасибо за отдых!!!
  • Н
    Наталья
    28 марта 2024
    На гидроциклах - по островам
    Хочу выразить огромную благодарность Аркадию и всей команде, которая организовала для нас экскурсию на гидроциклах в Паттайе. Это было незабываемое
    читать дальше

    приключение! Особенно хочу отметить профессионализм и дружелюбие нашего гида. Он был очень внимателен, помогал нам освоиться с управлением гидроцикла и создавал позитивную атмосферу на протяжении всего тура. Мы посетили потрясающий остров, где нас ждал вкуснейший обед и возможность расслабиться на пляже. Кухня была просто великолепной, а виды вокруг - захватывающими дух. Но самое главное, что хочется отметить, - это качество предоставляемых услуг. Гидроциклы были новыми, безопасными и прекрасно работали. Мы чувствовали себя уверенно и комфортно во время поездки. Я очень Рада, что выбрала именно эту компанию для проведения экскурсии. Большое спасибо за прекрасный отдых и массу положительных эмоций!

  • O
    Oksana
    19 марта 2024
    Полёт на мотопараплане над Паттайей
    Рекомендую 100%. Всё прошло отлично. Возникла одна проблема из-за погодных условий, но всё решилось.
    Рекомендую 100%. Всё прошло отлично. Возникла одна проблема из-за погодных условий, но всё решилось
  • Е
    Елена
    18 марта 2024
    Тайский Мадагаскар: активный день в формате «всё включено»
    Экскурсия замечательная, Мы в восторге, острова прекрасные, водичка лазурная, Иван и Айдар очень классные, веселые и доброжелательные)
    Экскурсия замечательная, Мы в восторге, острова прекрасные, водичка лазурная, Иван и Айдар очень классные, веселые и доброжелательные)Экскурсия замечательная, Мы в восторге, острова прекрасные, водичка лазурная, Иван и Айдар очень классные, веселые и доброжелательные)
  • С
    Сергей
    11 марта 2024
    Тайский Мадагаскар: активный день в формате «всё включено»
    Круто провели время! Хорошая организация. Гиды были Айдар и Иван, хорошие ребята, с чувством юмора.
  • О
    Оксана
    16 февраля 2024
    На гидроциклах - по островам
    Классно покатались. Отлично провели время. Острова очень красивые. На протяжении всего времени от брони до катания, Вас будет курировать русскоговорящий сотрудник.
    Классно покатались. Отлично провели время. Острова очень красивые. На протяжении всего времени от брони до катания
  • Н
    Никита
    10 февраля 2024
    На гидроциклах - по островам
    Было в троем, все прошло замечательно, гидроциклы новые, очень резвые, легкие в управлении. Отличный маршрут, посетили 2 острова, были очень впечатлены. Рекомендую всем, тем кто находится в Паттайе 👍
  • А
    Александр
    25 ноября 2023
    Полёт на мотопараплане над Паттайей
    Потрясающий полёт! Безумно красиво в вечернее время, на закате 😍 Андрею отдельное спасибо за организацию, всё четко, рекомендую 👍
    Потрясающий полёт! Безумно красиво в вечернее время, на закате 😍
  • С
    Светлана
    14 ноября 2023
    Один день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
    Очень весело провела время. Все было организовано на высшем уровне: развлечения, еда, напитки. Остальные приезжающие на остров нам только завидовали))

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Активный отдых»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Тайский Мадагаскар: активный день в формате «всё включено»
  2. На гидроциклах - по островам
  3. Полёт на мотопараплане над Паттайей
  4. Один день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
  5. На квадроциклах - по окрестностям Паттайи
Какие места ещё посмотреть в Паттайе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
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Сколько стоит экскурсия по Паттайе в июне 2024
Сейчас в Паттайе в категории "Активный отдых" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 55 до 431 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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