Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия в Аютайю из Паттайи: древние храмы и королевская резиденция
Отправьтесь в увлекательное путешествие в Аютайю, древнюю столицу Сиама, и откройте для себя её уникальные храмы и руины
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: пн, ср, сб в 06:30
26 апр в 06:30
28 апр в 06:30
3000 ฿ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Путешествие в Исторический парк Айюттая - из Паттайи
Начало: Ресепшн вашего отеля
Расписание: Понедельник, среда, суббота примерно в 06:30-07:30 (точное время уточним после бронирования).
26 апр в 07:00
28 апр в 07:00
2210 ฿ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Тайна древних храмов: увлекательный однодневный тур по Аюттайе
Начало: Ваш отель
Расписание: По понедельникам, средам и субботам в 06:00.
26 апр в 06:00
28 апр в 06:00
2800 ฿ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья12 августа 2024Огромное спасибо Гиду Родиону, рассказал очень много интересных фактов, как будто побывали на интерактивном уроке истории. Я вообще не очень
- ААлександр12 июля 2024Эта экскурсия подойдёт для тех, кто хочет прикоснуться к истории древнего Сиама. У нас был потрясающий гид Дмитрий, который безумно интересно
- ИИрина26 мая 2024Это незабываемая экскурсия, которая никого не оставит равнодушным. Эти древние, ни с чем не сравнимые строения, впечатляют своей самобытностью и оригинальностью, выстраиваясь в красивые пейзажи. Отличная организация, очень интересный рассказ гида, незабываемые локации, вкусный обед. Хочется эту экскурсию повторить. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «В аюттайю»
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