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люблю монотонные рассказы гидов, но тут другой случай! Родион очень интересно рассказывал его хотелось слушать и слушать. Экскурсия на 10 с плюсом. Времени было достаточно на все, очень много мест посетили, все комфортно удобно, классно. С учётом того что я ездила на экскурсию одна (без друзей) мне было очень весело. спасибо:)