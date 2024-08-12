В аюттайю – экскурсии в Паттайе

Найдено 3 экскурсии в категории «В аюттайю» в Паттайе, цены от 2210 ฿. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Аютайя - древняя столица Сиама из Паттайи
11 часов
4 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия в Аютайю из Паттайи: древние храмы и королевская резиденция
Отправьтесь в увлекательное путешествие в Аютайю, древнюю столицу Сиама, и откройте для себя её уникальные храмы и руины
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: пн, ср, сб в 06:30
26 апр в 06:30
28 апр в 06:30
3000 ฿ за человека
Путешествие в Исторический парк Айюттая - из Паттайи
8 часов
Мини-группа
до 1 чел.
Путешествие в Исторический парк Айюттая - из Паттайи
Начало: Ресепшн вашего отеля
Расписание: Понедельник, среда, суббота примерно в 06:30-07:30 (точное время уточним после бронирования).
26 апр в 07:00
28 апр в 07:00
2210 ฿ за человека
Тайна древних храмов: увлекательный однодневный тур по Аюттайе
На автобусе
11 часов
Мини-группа
до 1 чел.
Тайна древних храмов: увлекательный однодневный тур по Аюттайе
Начало: Ваш отель
Расписание: По понедельникам, средам и субботам в 06:00.
26 апр в 06:00
28 апр в 06:00
2800 ฿ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    12 августа 2024
    Аютайя - древняя столица Сиама из Паттайи
    Огромное спасибо Гиду Родиону, рассказал очень много интересных фактов, как будто побывали на интерактивном уроке истории. Я вообще не очень
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    люблю монотонные рассказы гидов, но тут другой случай! Родион очень интересно рассказывал его хотелось слушать и слушать. Экскурсия на 10 с плюсом. Времени было достаточно на все, очень много мест посетили, все комфортно удобно, классно. С учётом того что я ездила на экскурсию одна (без друзей) мне было очень весело. спасибо:)

  • А
    Александр
    12 июля 2024
    Аютайя - древняя столица Сиама из Паттайи
    Эта экскурсия подойдёт для тех, кто хочет прикоснуться к истории древнего Сиама. У нас был потрясающий гид Дмитрий, который безумно интересно
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    рассказывал, отвечал на все наши вопросы. Видно, что Он горит своим делом. Ещё нас ждал вкусный обед, в котором учли ограничения по питанию. Отдельное спасибо за комфортабельный трансфер.

  • И
    Ирина
    26 мая 2024
    Аютайя - древняя столица Сиама из Паттайи
    Это незабываемая экскурсия, которая никого не оставит равнодушным. Эти древние, ни с чем не сравнимые строения, впечатляют своей самобытностью и оригинальностью, выстраиваясь в красивые пейзажи. Отличная организация, очень интересный рассказ гида, незабываемые локации, вкусный обед. Хочется эту экскурсию повторить. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «В аюттайю»

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  1. Аютайя - древняя столица Сиама из Паттайи
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  3. Тайна древних храмов: увлекательный однодневный тур по Аюттайе
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Сколько стоит экскурсия по Паттайе в апреле 2025
Сейчас в Паттайе в категории "В аюттайю" можно забронировать 3 экскурсии от 2210 до 3000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.64 из 5
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