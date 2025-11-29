Что вас ждет во время нашего тура?

Пещерный храм (Ват Као Вонг) — место паломничества для людей, страждущих могущества и процветания. Вход в пещеру испещрен древними монскими письменами, времен до возникновения первого тайского государства.

«Великий королевский храм следа Будды» (Ват Пхра Пхуттхабат) — одно из самых святых мест в Таиланде, в котором хранится один из 5-ти имеющихся в мире истинных отпечатков стопы Будды. Храм — место паломничества людей, стремящихся вылечить свои болезни и получить благословение.

Город обезьян Лопбури — древняя столица Таиланда, где мы полюбуемся старинными храмами в кхмерском стиле, которые были полностью оккупированы обезьянами.

Храм Ват Пхра Бат Нам Пу — пристанище для отвергнутых и потерявших веру людей.

Храм Ват Тамкрабок — место паломничества для людей, которые хотят избавится от вредных зависимостей. В храме прошли курс реабилитации многие всемирно известные европейские и американские звезды, артисты и музыканты. Обед и Храм Ват Муанг • Обед в ресторане города Лопбури.

Храм Ват Муанг — древний храм, построенный в конце эпохи Аюттхаи, притягивающий к себе паломников, стремящихся предать во исполнение свое самое заветное желание Будде, прикоснувшись к кончикам пальцев его правой руки. На территории храма мы также посетим зеркальную часовню и парк, отражающий традиционное тайское представление о мироустройстве. Важная информация:.

