Программа предназначена для всех, кто хочет увидеть не только известные туристические уголки с красивыми фасадами, но и познакомиться со скрытыми гранями страны, увидеть реальный Таиланд такой, какой он есть на самом деле без прикрас, а также больше узнать о тайских суевериях, вере и философских аспектах жизни простых тайцев.
Описание экскурсии
Что вас ждет во время нашего тура?
- Пещерный храм (Ват Као Вонг) — место паломничества для людей, страждущих могущества и процветания. Вход в пещеру испещрен древними монскими письменами, времен до возникновения первого тайского государства.
- «Великий королевский храм следа Будды» (Ват Пхра Пхуттхабат) — одно из самых святых мест в Таиланде, в котором хранится один из 5-ти имеющихся в мире истинных отпечатков стопы Будды. Храм — место паломничества людей, стремящихся вылечить свои болезни и получить благословение.
- Город обезьян Лопбури — древняя столица Таиланда, где мы полюбуемся старинными храмами в кхмерском стиле, которые были полностью оккупированы обезьянами.
- Храм Ват Пхра Бат Нам Пу — пристанище для отвергнутых и потерявших веру людей.
- Храм Ват Тамкрабок — место паломничества для людей, которые хотят избавится от вредных зависимостей. В храме прошли курс реабилитации многие всемирно известные европейские и американские звезды, артисты и музыканты. Обед и Храм Ват Муанг • Обед в ресторане города Лопбури.
Храм Ват Муанг — древний храм, построенный в конце эпохи Аюттхаи, притягивающий к себе паломников, стремящихся предать во исполнение свое самое заветное желание Будде, прикоснувшись к кончикам пальцев его правой руки. На территории храма мы также посетим зеркальную часовню и парк, отражающий традиционное тайское представление о мироустройстве.
- Гости из Бангкока могут присоединиться к группе в районе развязки Bang Khun Thian.
- Не допускается частичное посещение программы за неполную оплату.
Вторик и воскресенье в 05:30 - 06:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пещерный храм (Ват Као Вонг)
- Храм следа Будды (Ват Пхра Пхуттхабат)
- Город обезьян Лопбури
- Монастырь Ват Пхра Бат Нам Пу
- Монастырь Ват Тамкрабок
- Храмовый комплекс Ват Муанг
Что включено
- Работа русскоязычного гида
- Трансферное обслуживание по программе
- Обед
Что не входит в цену
- По желанию, подаяния в храмах
Место начала и завершения?
Ресепшн вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Вторик и воскресенье в 05:30 - 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Гости из Бангкока могут присоединиться к группе в районе развязки Bang Khun Thian
- Не допускается частичное посещение программы за неполную оплату
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Паттайи
