Согласно расписанию в календаре

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Описание
Что вас ожидает:
Яркая сторона ночной жизни Таиланда.
Побалуйте себя чем-то особенным и станьте свидетелем шоу Тиффани в Паттайе во всей его красе. Смотрите умопомрачительные представления и слушайте захватывающие музыкальные номера. Приходите всей семьей на высоко оцененное представление. Tiffany’s Show Pattaya — первое в мире кабаре-шоу с особенными участниками. Семейное шоу с пятидесятилетней историей вошло в десятку лучших мировых шоу и получило премию премьер-министра.
Посмотрите шоу, получившее приз зрительских симпатий и наград Таиланда в области туризма: Награда за выдающиеся достижения, а также самую желанную туристическую награду Таиланда — Зал славы. Tiffany's Show Pattaya организовывает известные конкурсы Miss Tiffany's Universe с 1998 года и Miss International Queen с 2004 года с целью защиты прав человека и равенства для всех. Станьте свидетелем захватывающих представлений, впечатляющих костюмов и необычных декораций..
Важная информация:
Вы можете легко добраться до места проведения из центра Паттайи на такси или тук-туке.
Запрещено: Домашние животные, фото и видео съёмки шоу.
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Вы можете легко добраться до кабаре Alcazar из центра Паттайи на такси или тук-туке.
Запрещено: Домашние животные
Возьмите с собой: Наличные
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ю
Юлия
6 дек 2022
Хорошее шоу, но фотографировать нельзя. После этого вы сможете сфотографироваться с исполнителями, но правда за доп. плату
М
Марта
1 дек 2022
Вы должны увидеть это
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