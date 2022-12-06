Согласно расписанию в календаре

Шоу Тиффани в Паттайе: входной билет на шоу в кабаре

Добро пожаловать, на зрелищное шоу Тиффани

5
2 отзыва
Добро пожаловать, на зрелищное шоу Тиффани. Станьте свидетелем самых красивых артистов шоу в мире, исполняющих яркие номера.

Устройтесь поудобнее, расслабьтесь и наслаждайтесь совершенно экстравагантным моментом, который вы вряд ли забудете. Посетите лучшее шоу-кабаре Таиланда в компании друзей или семьи. Оцените захватывающий дизайн декораций и впечатляющие костюмы.
Шоу Тиффани в Паттайе: входной билет на шоу в кабаре
Шоу Тиффани в Паттайе: входной билет на шоу в кабаре
Шоу Тиффани в Паттайе: входной билет на шоу в кабаре
Шоу Тиффани в Паттайе: входной билет на шоу в кабаре
Шоу Тиффани в Паттайе: входной билет на шоу в кабаре
Шоу Тиффани в Паттайе: входной билет на шоу в кабаре
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает:

  • Яркая сторона ночной жизни Таиланда.
  • Побалуйте себя чем-то особенным и станьте свидетелем шоу Тиффани в Паттайе во всей его красе. Смотрите умопомрачительные представления и слушайте захватывающие музыкальные номера. Приходите всей семьей на высоко оцененное представление. Tiffany’s Show Pattaya — первое в мире кабаре-шоу с особенными участниками. Семейное шоу с пятидесятилетней историей вошло в десятку лучших мировых шоу и получило премию премьер-министра.
  • Посмотрите шоу, получившее приз зрительских симпатий и наград Таиланда в области туризма: Награда за выдающиеся достижения, а также самую желанную туристическую награду Таиланда — Зал славы. Tiffany's Show Pattaya организовывает известные конкурсы Miss Tiffany's Universe с 1998 года и Miss International Queen с 2004 года с целью защиты прав человека и равенства для всех. Станьте свидетелем захватывающих представлений, впечатляющих костюмов и необычных декораций..

Важная информация:

  • Вы можете легко добраться до места проведения из центра Паттайи на такси или тук-туке.
  • Запрещено: Домашние животные, фото и видео съёмки шоу.
  • Возьмите с собой: Наличные.
  • Сопровождающий/встречающий: Вьетнамский, Китайский, Английский, Корейский.
  • Подходит для людей на инвалидных креслах.

Согласно расписанию в календаре

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет на шоу (в мезонине, VIP или VIP-золотое место)
Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки)
  • Трансфер до/от места проведения шоу
Где начинаем и завершаем?
Начало: 464 หมู่ที่ 9 Muang Pattaya, Bang Lamung District
Завершение: 464 หมู่ที่ 9 Muang Pattaya, Bang Lamung District, Chon Buri 20150, Таиланд
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 1 часа 15 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Вы можете легко добраться до кабаре Alcazar из центра Паттайи на такси или тук-туке.
  • Запрещено: Домашние животные
  • Возьмите с собой: Наличные
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ю
6 дек 2022
Хорошее шоу, но фотографировать нельзя. После этого вы сможете сфотографироваться с исполнителями, но правда за доп. плату
М
1 дек 2022
Вы должны увидеть это

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