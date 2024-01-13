А Артём

Отличная экскурсия, во всем благодарность гиду Доре, все рассказала, отвечала на все вопросы! Приятно, когда с вами едет жизнерадостный человек особенно в отпуске! Банкок - очень удивительное место, но 1 дня мало, чтобы оценить все великолепие, советую брать 2 дня.