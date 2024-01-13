Мини-группа
до 1 чел.
Увлекательная экскурсия в Бангкок из Паттайи: мини-группа
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию в Бангкок из Паттайи. Узнайте город глазами местного жителя, посетите храмы, кварталы и ночной рынок
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11.00
Завтра в 11:00
15 мая в 11:00
4000 ฿ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Семь секретов Бангкока
Откройте для себя удивительный Бангкок за один день. Посетите 7 ключевых достопримечательностей столицы Таиланда и насладитесь уникальной атмосферой
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: Вторник, среда, суббота и воскресенье
17 мая в 08:00
20 мая в 08:00
4000 ฿ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Пешеходная экскурсия по Бангкоку
Погрузитесь в атмосферу мистики и криминала Бангкока. Вас ждут легенды о призраках, поездка на метро и лодке, а также посещение бывшей тюрьмы
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: ср, вс в 10:00
Завтра в 10:00
18 мая в 10:00
4250 ฿ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААртём13 января 2024Отличная экскурсия, во всем благодарность гиду Доре, все рассказала, отвечала на все вопросы! Приятно, когда с вами едет жизнерадостный человек особенно в отпуске! Банкок - очень удивительное место, но 1 дня мало, чтобы оценить все великолепие, советую брать 2 дня.
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Ночная улица Уокинг-стрит»
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