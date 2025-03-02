K Kirill «Шоу Тиффани» в Паттайе: входной билет на шоу в кабаре Шоу интересное красочное, программа новая были 5 лет назад, брали без трансфера, рядом ТЦ Терминал, можно и там погулять

А Александра «Шоу Тиффани» в Паттайе: входной билет на шоу в кабаре Великолепное шоу: танцы, наряды, макияж, мастерство артистов- бесподобно!

А Алена «Шоу Тиффани» в Паттайе: входной билет на шоу в кабаре Смешанные чувства, посмотреть стоит

М Максим Ультрасовременный Бангкок + Башня Маханакхон со стеклянным полом Все прошло отлично,экскурсия бомба

Очень интересно и красиво

Отдельное спасибо гиду за пауэрбанк и за то что дождались👌

Ю Юлия «Шоу Тиффани» в Паттайе: входной билет на шоу в кабаре Хорошее шоу, но фотографировать нельзя. После этого вы сможете сфотографироваться с исполнителями, но правда за доп. плату