«Шоу Тиффани» в Паттайе: входной билет на шоу в кабаре
Начало: 464 หมู่ที่ 9 Muang Pattaya, Bang Lamung District
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
1000 ฿ за билет
Групповая
до 20 чел.
Ультрасовременный Бангкок + Башня Маханакхон
Бангкок - город контрастов! Поднимитесь на Башню Маханакхон, посетите торговый центр Icon Siam и насладитесь вечерним шоу фонтанов
Начало: Холл отеля
Расписание: Понедельник и четверг, отправление в 7:30 из отеля
Завтра в 10:00
24 авг в 10:00
3400 ฿ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Древний город и вечерний Бангкок
Погрузитесь в атмосферу Таиланда: от исторических храмов до вечернего круиза по реке Чао Прайя с ужином и живой музыкой
Завтра в 10:00
24 авг в 10:00
$520 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- KKirill2 марта 2025Шоу интересное красочное, программа новая были 5 лет назад, брали без трансфера, рядом ТЦ Терминал, можно и там погулять
- ААлександра4 января 2025Великолепное шоу: танцы, наряды, макияж, мастерство артистов- бесподобно!
- ААлена15 апреля 2024Смешанные чувства, посмотреть стоит
- ММаксим3 октября 2023Все прошло отлично,экскурсия бомба
Очень интересно и красиво
Отдельное спасибо гиду за пауэрбанк и за то что дождались👌
- ЮЮлия6 декабря 2022Хорошее шоу, но фотографировать нельзя. После этого вы сможете сфотографироваться с исполнителями, но правда за доп. плату
- ММарта1 декабря 2022Вы должны увидеть это
