Ночные прогулки и экскурсии Паттайи

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночные» в Паттайе, цены от 520 ฿. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
«Шоу Тиффани» в Паттайе: входной билет на шоу в кабаре
1 час 15 минут
6 отзывов
Билеты
«Шоу Тиффани» в Паттайе: входной билет на шоу в кабаре
Начало: 464 หมู่ที่ 9 Muang Pattaya, Bang Lamung District
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
1000 ฿ за билет
Ультрасовременный Бангкок + Башня Маханакхон со стеклянным полом
На автобусе
13 часов
2 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Ультрасовременный Бангкок + Башня Маханакхон
Бангкок - город контрастов! Поднимитесь на Башню Маханакхон, посетите торговый центр Icon Siam и насладитесь вечерним шоу фонтанов
Начало: Холл отеля
Расписание: Понедельник и четверг, отправление в 7:30 из отеля
Завтра в 10:00
24 авг в 10:00
3400 ฿ за человека
Древний город и вечерний Бангкок - из Паттайи
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Древний город и вечерний Бангкок
Погрузитесь в атмосферу Таиланда: от исторических храмов до вечернего круиза по реке Чао Прайя с ужином и живой музыкой
Завтра в 10:00
24 авг в 10:00
$520 за всё до 3 чел.

