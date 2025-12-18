Большая обзорная экскурсия по городу Паттайя с ужином и ярким шоу

Отправляйтесь на экскурсию по главным достопримечательностям: Золотой храм, плавучий рынок (с катанием на лодках), смотровые площадки с видами на Паттайю и Храм Истины, исторический маяк, дворец Бан Сукхавади. В программе: ужин (сет-меню) и феерическое шоу. Гарантированы яркие впечатления и красивые фотографии!
Описание экскурсии
Дневная программа Отправьтесь в увлекательное путешествие по главным достопримечательностям города:
- величественный Золотой храм, где монахи благословят вас и повяжут оберег на удачу;
- колоритный плавучий рынок с катанием на лодочках по живописным каналам;
- смотровые площадки с панорамными видами на Паттайю;
- знаменитый Храм Истины;
исторический маяк и роскошный дворец тайского миллиардера Бан Сукхавади с павлинами и футуристическим садом. Вечером вас ждёт Роскошный ужин (сет-меню) и феерическое шоу прямо во время ужина. Яркие впечатления, красивые фотографии и незабываемая атмосфера вечерней Паттайи гарантированы! Важная информация:.
Внимание! Если вы не оплатили экскурсию на сайте, вам необходимо внести оплату напрямую гиду (имеется ввиду компания - организатор, не гид в автобусе в день экскурсии) не менее чем за 24 часа до начала тура. Организаторы свяжутся с вами после подтверждения бронирования и предложат удобный способ.
• Возможна оплата на месте:
- наличными USD, THB — российской картой онлайн — зарубежной картой онлайн • Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами.
- Возьмите с собой: солнцезащитный крем, головной убор, фотоаппарат и деньги на сувениры и личные расходы.
- Важное примечание: Время в программе экскурсии носит ознакомительный характер, очерёдность посещения локаций может меняться, в зависимости от трафика на дорогах, загруженности на локациях, погодных условий и т. д.
Ежедневно в 10:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Золотой храм Паттайи
- Плавучий рынок
- Обзорная площадка над Паттайей
- Маяк Паттайи
- Обзорная площадка над Храмом Истины
- Феерическое шоу
- Дворец тайского миллиардера Бан Сукхавади
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно на комфортабельном автобусе с кондиционером
- Услуги русскоговорящего гида
- Питание
- Страхование от несчастных случаев
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Возможна оплата на месте:
- Наличными USD, THB
- Российской картой онлайн
- Зарубежной картой онлайн
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
