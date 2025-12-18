Большая обзорная экскурсия по городу Паттайя с ужином и ярким шоу

Дневная программа Отправьтесь в увлекательное путешествие по главным достопримечательностям города:

величественный Золотой храм, где монахи благословят вас и повяжут оберег на удачу;

колоритный плавучий рынок с катанием на лодочках по живописным каналам;

смотровые площадки с панорамными видами на Паттайю;

знаменитый Храм Истины;

исторический маяк и роскошный дворец тайского миллиардера Бан Сукхавади с павлинами и футуристическим садом. Вечером вас ждёт Роскошный ужин (сет-меню) и феерическое шоу прямо во время ужина. Яркие впечатления, красивые фотографии и незабываемая атмосфера вечерней Паттайи гарантированы! Важная информация:.

Внимание! Если вы не оплатили экскурсию на сайте, вам необходимо внести оплату напрямую гиду (имеется ввиду компания - организатор, не гид в автобусе в день экскурсии) не менее чем за 24 часа до начала тура. Организаторы свяжутся с вами после подтверждения бронирования и предложат удобный способ.

• Возможна оплата на месте: