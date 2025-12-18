Сад как произведение искусства: Нонг Нуч — это не просто собрание растений, это тщательно продуманный ландшафтный дизайн, поражающий своей красотой и гармонией. Каждая тематическая зона — это отдельная история, рассказываемая языком цветов, камней и архитектурных форм. Прогуливаясь по саду, вы погружаетесь в мир экзотических растений, скульптурных композиций и водоемов. Коллекции растений: В саду Нонг Нуч собрана впечатляющая коллекция растений, охватывающая практически все уголки тропического мира. Здесь можно увидеть редкие виды пальм, орхидей, кактусов и других экзотических растений. Особое внимание уделено коллекциям суккулентов и бромелиевых, которые поражают своим разнообразием форм и расцветок. Развлечения и мероприятия: Помимо прогулок по саду, Нонг Нуч предлагает своим посетителям широкий спектр развлечений и мероприятий. Здесь регулярно проводятся шоу слонов, тайские культурные представления, а также выставки цветов и растений. Для детей оборудованы игровые площадки и зоопарк. Вдохновение и обучение: Нонг Нуч — это не только место для отдыха и развлечений, но и источник вдохновения и знаний. Здесь можно узнать много нового о тропической растительности, ландшафтном дизайне и садоводстве. В магазине при саде можно приобрести семена и саженцы понравившихся растений, чтобы создать свой собственный уголок тропиков. Важная информация:

Внимание! Если вы не оплатили экскурсию на сайте, вам необходимо внести оплату напрямую гиду (имеется ввиду компания - организатор, не гид в автобусе в день экскурсии) не менее чем за 24 часа до начала тура.

• Возможна оплата экскурсии на месте: