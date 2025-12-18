Нонг Нуч — ботанический сад, где можно познакомиться с тропической растительностью. Парк поделен на несколько тематических зон, одна плавно переходит в другую. Это не просто ботанический сад с множеством растений. Здесь проводится мероприятий, а в магазине можно приобрести семена понравившегося растения.
Описание экскурсии
Сад как произведение искусства: Нонг Нуч — это не просто собрание растений, это тщательно продуманный ландшафтный дизайн, поражающий своей красотой и гармонией. Каждая тематическая зона — это отдельная история, рассказываемая языком цветов, камней и архитектурных форм. Прогуливаясь по саду, вы погружаетесь в мир экзотических растений, скульптурных композиций и водоемов. Коллекции растений: В саду Нонг Нуч собрана впечатляющая коллекция растений, охватывающая практически все уголки тропического мира. Здесь можно увидеть редкие виды пальм, орхидей, кактусов и других экзотических растений. Особое внимание уделено коллекциям суккулентов и бромелиевых, которые поражают своим разнообразием форм и расцветок. Развлечения и мероприятия: Помимо прогулок по саду, Нонг Нуч предлагает своим посетителям широкий спектр развлечений и мероприятий. Здесь регулярно проводятся шоу слонов, тайские культурные представления, а также выставки цветов и растений. Для детей оборудованы игровые площадки и зоопарк. Вдохновение и обучение: Нонг Нуч — это не только место для отдыха и развлечений, но и источник вдохновения и знаний. Здесь можно узнать много нового о тропической растительности, ландшафтном дизайне и садоводстве. В магазине при саде можно приобрести семена и саженцы понравившихся растений, чтобы создать свой собственный уголок тропиков. Важная информация:
Внимание! Если вы не оплатили экскурсию на сайте, вам необходимо внести оплату напрямую гиду (имеется ввиду компания - организатор, не гид в автобусе в день экскурсии) не менее чем за 24 часа до начала тура.
• Возможна оплата экскурсии на месте:
- наличными USD, THB — российской картой онлайн • Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами.
- Возьмите с собой: солнцезащитный крем, головной убор, фотоаппарат и деньги на сувениры и личные расходы.
Ежедневно в 08:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тропический сад Нонг Нуч
- Сад больших кактусов
- Сад под небесами
- Фольклорное шоу и шоу слонов
- Сад орхидей
- Сад бромелевых растений
- Сад гончарного искусства
- Озеро с арапаймами
- Сад бонсай
- Английский Стоунхендж
- Теплицы парка
- Сад маленьких кактусов
- Парк Динозавров
- Сад камней
- Сад пальм
- Долина Динозавров
- Французский сад
- Сейшельская пальма
- Холм бабочек
- Итальянский сад
- Гараж автомобилей
- Шоу змей
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно на комфортабельном автобусе с кондиционером
- Услуги русскоговорящего гида
- Страхование от несчастных случаев
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Внимание! Если вы не оплатили экскурсию на сайте, вам необходимо внести оплату напрямую гиду (имеется ввиду компания - организатор, не гид в автобусе в день экскурсии) не менее чем за 24 часа до начала тура. Возможна оплата экскурсии на месте:
- Наличными USD, THB
- Российской картой онлайн
- Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами
- Возьмите с собой: солнцезащитный крем, головной убор, фотоаппарат и деньги на сувениры и личные расходы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Паттайи
Похожие экскурсии из Паттайи
-
29%
Мини-группа
до 12 чел.
Из Паттайи - в парк растений «Нонг Нуч» (с обедом или без)
Погрузитесь в мир растений и ландшафтного дизайна в парке Нонг Нуч. Уникальные сады, орхидеи и обед с видом ждут вас
Начало: На ресепшне вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
20 дек в 08:00
$22
$31 за человека
Водная прогулка
Многоликий Таиланд: групповое путешествие из Паттайи
Пещерный храм, река обезьян, рынок на ж/д и вечерняя прогулка на лодке
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: во вторник и субботу в 06:15
20 дек в 06:15
23 дек в 06:15
$128 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Тропический сад «Нонг Нуч»
Посетить крупнейший ботанический сад в Юго-Восточной Азии и самый красивый парк Таиланда
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
20 дек в 08:00
$40 за человека