Мини-группа
до 1 чел.
Тропический сад Нонг Нуч
Откройте мир тропической флоры: редкие орхидеи, величественные кактусы и античные скульптуры в садах Нонг Нуч
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 7:30
Завтра в 07:30
28 апр в 07:30
1100 ฿ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
В парк растений «Нонг Нуч» (с обедом или без) - из Паттайи
Начало: Ресепшн вашего отеля
Расписание: Ежедневно 07:30-08:30.
Завтра в 08:00
28 апр в 08:00
786 ฿ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Автомобиль с русским водителем
Путешествуйте по Паттайе с личным водителем, выбирая маршруты и останавливаясь, где захотите
Начало: Ваш отель в Паттайе
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
18 212 ฿ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра4 января 2025Очень понравился парк, далее по программе шоу змей, вместо него лучше было бы подольше в парке. Хорошая организация, удобный минивэн и много знающий гид. Как ознакомительный тур - отлично подходит, хорошая экскурсия на полдня.
- ССвятослав20 ноября 2024Сад красивый, впечатляют размеры, есть зоны и тематики на вкус детей и взрослых. Если разбираться в ботанике, то было бы ещё
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «нонг нуч»
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