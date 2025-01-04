нонг нуч – экскурсии в Паттайе

Найдено 3 экскурсии в категории «нонг нуч» в Паттайе, цены от 786 ฿. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Тропический сад Нонг Нуч
На автобусе
6 часов
10 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Тропический сад Нонг Нуч
Откройте мир тропической флоры: редкие орхидеи, величественные кактусы и античные скульптуры в садах Нонг Нуч
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 7:30
Завтра в 07:30
28 апр в 07:30
1100 ฿ за человека
В парк растений «Нонг Нуч» (с обедом или без) - из Паттайи
5.5 часов
Мини-группа
до 1 чел.
В парк растений «Нонг Нуч» (с обедом или без) - из Паттайи
Начало: Ресепшн вашего отеля
Расписание: Ежедневно 07:30-08:30.
Завтра в 08:00
28 апр в 08:00
786 ฿ за человека
Автомобиль с русским водителем
10 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Автомобиль с русским водителем
Путешествуйте по Паттайе с личным водителем, выбирая маршруты и останавливаясь, где захотите
Начало: Ваш отель в Паттайе
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
18 212 ฿ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    4 января 2025
    Тропический сад Нонг Нуч
    Очень понравился парк, далее по программе шоу змей, вместо него лучше было бы подольше в парке. Хорошая организация, удобный минивэн и много знающий гид. Как ознакомительный тур - отлично подходит, хорошая экскурсия на полдня.
  • С
    Святослав
    20 ноября 2024
    Тропический сад Нонг Нуч
    Сад красивый, впечатляют размеры, есть зоны и тематики на вкус детей и взрослых. Если разбираться в ботанике, то было бы ещё
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    интереснее. Трансфер нормальный, но сзади пассажиры жаловались на работу подвески и ее шум. Был заезд на змеиное шоу, интересно вел рассказ про змеи таец на русском. Все его запомнили. После продажа дорогой продукции змей. Оцените перед этим цены в аптеках.

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «нонг нуч»

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Сколько стоит экскурсия по Паттайе в апреле 2025
Сейчас в Паттайе в категории "нонг нуч" можно забронировать 3 экскурсии от 786 до 18 212. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.65 из 5
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