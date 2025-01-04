читать дальше интереснее. Трансфер нормальный, но сзади пассажиры жаловались на работу подвески и ее шум. Был заезд на змеиное шоу, интересно вел рассказ про змеи таец на русском. Все его запомнили. После продажа дорогой продукции змей. Оцените перед этим цены в аптеках.

Сад красивый, впечатляют размеры, есть зоны и тематики на вкус детей и взрослых. Если разбираться в ботанике, то было бы ещё