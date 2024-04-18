Цветы и сады – экскурсии в Паттайе

Найдено 5 экскурсий в категории «Цветы и сады» в Паттайе, цены от $34. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Удивительный и древний Муанг Боран
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Удивительный и древний Муанг Боран
Оказаться в самом необычном музее Таиланда и лучше узнать страну
«Вы проведёте целый день в тропическом саду, неторопливо осматривая все интересные, красивые и значимые для Таиланда достопримечательности»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$160 за всё до 4 чел.
Путешествие в провинцию Чачоенгсао
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Путешествие в Чачоенгсао: храмы, попугаи и духовность
Проведите день вдали от суеты Паттайи, погрузитесь в мир древних храмов и тропической природы Чачоенгсао
«Самый большой парк птиц и сад пальм в Таиланде с сотнями прекрасных тропических попугаев, а также других птиц и животных со всего мира»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
$180 за всё до 4 чел.
Тропический сад Нонг Нуч
🚗 На машине
Мини-группа
5.5 часов
15 отзывов
Путешествие в Тропический сад Нонг Нуч - Жемчужина Паттайи
Погрузитесь в мир тропической флоры и уникальных экспозиций, посетив сады Нонг Нуч в Паттайе
Начало: От вашего отеля
«Сад кактусов поразит разнообразием оттенков, форм, типов и видов этих оригинальных растений»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$34 за человека
Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
23 отзыва
Групповая экскурсия в Паттайе: Лучшие места Чонбури
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по живописным уголкам Паттайи с эксклюзивным доступом к уникальным местам
Начало: В вашем отеле
«Сад адских мук и Чеди Ван Саен Сук»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$58 за человека
Тропический сад Нонг Нуч
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
6 отзывов
Групповая экскурсия в Тропический сад Нонг Нуч - природное чудо Паттайи
Откройте мир тропической флоры: редкие орхидеи, величественные кактусы и античные скульптуры в садах Нонг Нуч
Начало: Холл Вашего отеля
«Сад Орхидей — уникальный уголок парка объединяет самые редкие и красивые виды орхидей, растущие прямо под открытым небом в больших подвесных корзинах»
Расписание: Ежедневно в 7:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
1 000฿ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    18 апреля 2024
    Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи
    Все понравилось, было хорошо организовано и внимательно со стороны гида
  • А
    Алексей
    16 апреля 2024
    Тропический сад Нонг Нуч
    Спасибо за отличную экскурсию, Домиру большое спасибо, молодец отлично, всё и интересно и позновательно, узнали много интересного, нам понравилось, очень красиво. Спасибо большое вам всем, мы были на трех экскурсиях, все на высшем уровне, так держать!!!!
  • А
    Алексей
    14 апреля 2024
    Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи
    Спасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомил, за всю экскурсию мы так не устали как на обратном пути. Спасибо большое за экскурсию и особенно нашему гиду Доре!!!!!!
    Спасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомилСпасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомилСпасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомилСпасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомилСпасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомилСпасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомилСпасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомилСпасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомилСпасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомилСпасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомил
  • Т
    Татьяна
    12 апреля 2024
    Удивительный и древний Муанг Боран
    Отлично! В назначенное время, дружелюбно, интересно. Потрясающий парк-музей под открытым небом. Знали бы про него раньше, все последующие поездки в Таиланд выглядели бы иначе. Подойдет тем, кому интересно культурное и историческое наследие страны. Спасибо Сергею за экскурсию.
  • а
    андрей
    3 апреля 2024
    Тропический сад Нонг Нуч
    Добрый! Экскурсия сегодня понравилась. Очень интересен оказался, вопреки ожиданиям, сам обьект. Достаточно разнообразен. Профессионально работал гид по имени Дамир. С
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    увлечением рассказал всё что знает, был очень заинтересован в наших впечатлениях и был крайне внимателен ко всей группе. Молодец! Хочется пожелать ему успеха! Спасибо! 🤝🙋🏻‍♂️

  • Ю
    Юлия
    20 марта 2024
    Тропический сад Нонг Нуч
    Очень красивый сад, расположенный на огромной территории. Посмотрели все заявленные в программе локации. Будет интересно всем: и мужчинам (гараж с
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    коллекцией автомобилей не оставит равнодушными), и женщинам (восхищаться цветами здесь можно бесконечно), и детям (представлена целая долина динозавров). Единственное, в первый час экскурсии темп был очень быстрым, возможно, чтобы мы вовремя успели на Шоу слонов.

  • Е
    Елена
    14 марта 2024
    Тропический сад Нонг Нуч
    Были на экскурсии в тропический сад мадам Нонг Нуч. Очень понравилось, сад красивый, много локаций, огромная территория впечатляет. Маловато свободного времени, нашли такие красивые локации, что захотелось приехать ещё раз самостоятельно.
  • А
    Анастасия
    11 марта 2024
    Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи
    Экскурсия замечательная: за целый день мы не успели заскучать, программа насыщенная и разнообразная - тебе показывают и храмы, и дикие
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    места, и зоопарки, и плантации устриц, ананасов, знакомя с местной флорой и фауной как культивируемой, так и дикорастущей. Гид постарался на славу, нигде не подгонял но при этом группа не выбилась из графика, все были счастливы и довольны поездкой, насколько могу судить о впечатлениях своих спутников.

  • А
    Александр
    18 декабря 2022
    Путешествие в провинцию Чачоенгсао
    Отличная экскурсия. Поездка прошла интересно и с комфортом. На всех остановках было достаточно времени, нигде не спешили и не бежали. Достопримечательности на маршруте интересные, разные. Сергей охотно отвечал на все вопросы. Всё очень понравилось, рекомендую.
  • А
    Анна
    14 ноября 2019
    Удивительный и древний Муанг Боран
    Отличная экскурсия

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Цветы и сады»

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Сколько стоит экскурсия по Паттайе в июне 2024
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