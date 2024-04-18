1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Удивительный и древний Муанг Боран
Оказаться в самом необычном музее Таиланда и лучше узнать страну
«Вы проведёте целый день в тропическом саду, неторопливо осматривая все интересные, красивые и значимые для Таиланда достопримечательности»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие в Чачоенгсао: храмы, попугаи и духовность
Проведите день вдали от суеты Паттайи, погрузитесь в мир древних храмов и тропической природы Чачоенгсао
«Самый большой парк птиц и сад пальм в Таиланде с сотнями прекрасных тропических попугаев, а также других птиц и животных со всего мира»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
$180 за всё до 4 чел.
Мини-группа
5.5 часов
Путешествие в Тропический сад Нонг Нуч - Жемчужина Паттайи
Погрузитесь в мир тропической флоры и уникальных экспозиций, посетив сады Нонг Нуч в Паттайе
Начало: От вашего отеля
«Сад кактусов поразит разнообразием оттенков, форм, типов и видов этих оригинальных растений»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$34 за человека
Мини-группа
10 часов
Групповая экскурсия в Паттайе: Лучшие места Чонбури
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по живописным уголкам Паттайи с эксклюзивным доступом к уникальным местам
Начало: В вашем отеле
«Сад адских мук и Чеди Ван Саен Сук»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$58 за человека
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия в Тропический сад Нонг Нуч - природное чудо Паттайи
Откройте мир тропической флоры: редкие орхидеи, величественные кактусы и античные скульптуры в садах Нонг Нуч
Начало: Холл Вашего отеля
«Сад Орхидей — уникальный уголок парка объединяет самые редкие и красивые виды орхидей, растущие прямо под открытым небом в больших подвесных корзинах»
Расписание: Ежедневно в 7:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
1 000฿ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория18 апреля 2024Все понравилось, было хорошо организовано и внимательно со стороны гида
- ААлексей16 апреля 2024Спасибо за отличную экскурсию, Домиру большое спасибо, молодец отлично, всё и интересно и позновательно, узнали много интересного, нам понравилось, очень красиво. Спасибо большое вам всем, мы были на трех экскурсиях, все на высшем уровне, так держать!!!!
- ААлексей14 апреля 2024Спасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомил, за всю экскурсию мы так не устали как на обратном пути. Спасибо большое за экскурсию и особенно нашему гиду Доре!!!!!!
- ТТатьяна12 апреля 2024Отлично! В назначенное время, дружелюбно, интересно. Потрясающий парк-музей под открытым небом. Знали бы про него раньше, все последующие поездки в Таиланд выглядели бы иначе. Подойдет тем, кому интересно культурное и историческое наследие страны. Спасибо Сергею за экскурсию.
- аандрей3 апреля 2024Добрый! Экскурсия сегодня понравилась. Очень интересен оказался, вопреки ожиданиям, сам обьект. Достаточно разнообразен. Профессионально работал гид по имени Дамир. С
- ЮЮлия20 марта 2024Очень красивый сад, расположенный на огромной территории. Посмотрели все заявленные в программе локации. Будет интересно всем: и мужчинам (гараж с
- ЕЕлена14 марта 2024Были на экскурсии в тропический сад мадам Нонг Нуч. Очень понравилось, сад красивый, много локаций, огромная территория впечатляет. Маловато свободного времени, нашли такие красивые локации, что захотелось приехать ещё раз самостоятельно.
- ААнастасия11 марта 2024Экскурсия замечательная: за целый день мы не успели заскучать, программа насыщенная и разнообразная - тебе показывают и храмы, и дикие
- ААлександр18 декабря 2022Отличная экскурсия. Поездка прошла интересно и с комфортом. На всех остановках было достаточно времени, нигде не спешили и не бежали. Достопримечательности на маршруте интересные, разные. Сергей охотно отвечал на все вопросы. Всё очень понравилось, рекомендую.
- ААнна14 ноября 2019Отличная экскурсия
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Цветы и сады»
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