В Виктория Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи Все понравилось, было хорошо организовано и внимательно со стороны гида

А Алексей Тропический сад Нонг Нуч Спасибо за отличную экскурсию, Домиру большое спасибо, молодец отлично, всё и интересно и позновательно, узнали много интересного, нам понравилось, очень красиво. Спасибо большое вам всем, мы были на трех экскурсиях, все на высшем уровне, так держать!!!!

А Алексей Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи Спасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомил, за всю экскурсию мы так не устали как на обратном пути. Спасибо большое за экскурсию и особенно нашему гиду Доре!!!!!!

Т Татьяна Удивительный и древний Муанг Боран Отлично! В назначенное время, дружелюбно, интересно. Потрясающий парк-музей под открытым небом. Знали бы про него раньше, все последующие поездки в Таиланд выглядели бы иначе. Подойдет тем, кому интересно культурное и историческое наследие страны. Спасибо Сергею за экскурсию.

а андрей Тропический сад Нонг Нуч читать дальше увлечением рассказал всё что знает, был очень заинтересован в наших впечатлениях и был крайне внимателен ко всей группе. Молодец! Хочется пожелать ему успеха! Спасибо! 🤝🙋🏻‍♂️ Добрый! Экскурсия сегодня понравилась. Очень интересен оказался, вопреки ожиданиям, сам обьект. Достаточно разнообразен. Профессионально работал гид по имени Дамир. С

Ю Юлия Тропический сад Нонг Нуч читать дальше коллекцией автомобилей не оставит равнодушными), и женщинам (восхищаться цветами здесь можно бесконечно), и детям (представлена целая долина динозавров). Единственное, в первый час экскурсии темп был очень быстрым, возможно, чтобы мы вовремя успели на Шоу слонов. Очень красивый сад, расположенный на огромной территории. Посмотрели все заявленные в программе локации. Будет интересно всем: и мужчинам (гараж с

Е Елена Тропический сад Нонг Нуч Были на экскурсии в тропический сад мадам Нонг Нуч. Очень понравилось, сад красивый, много локаций, огромная территория впечатляет. Маловато свободного времени, нашли такие красивые локации, что захотелось приехать ещё раз самостоятельно.

А Анастасия Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи читать дальше места, и зоопарки, и плантации устриц, ананасов, знакомя с местной флорой и фауной как культивируемой, так и дикорастущей. Гид постарался на славу, нигде не подгонял но при этом группа не выбилась из графика, все были счастливы и довольны поездкой, насколько могу судить о впечатлениях своих спутников. Экскурсия замечательная: за целый день мы не успели заскучать, программа насыщенная и разнообразная - тебе показывают и храмы, и дикие

А Александр Путешествие в провинцию Чачоенгсао Отличная экскурсия. Поездка прошла интересно и с комфортом. На всех остановках было достаточно времени, нигде не спешили и не бежали. Достопримечательности на маршруте интересные, разные. Сергей охотно отвечал на все вопросы. Всё очень понравилось, рекомендую.