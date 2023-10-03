Ультрасовременный Бангкок + Башня Маханакхон со стеклянным полом

Групповая экскурсия в Паттайе
5
2 отзыва
Бангкок — это город с особенной атмосферой и ритмом жизни, в которые вы погрузитесь на целый день.

Вы подниметесь на смотровую площадку со стеклянным полом, увидите шоу поющих фонтанов и насладитесь видами вечернего мегаполиса.
Ультрасовременный Бангкок + Башня Маханакхон со стеклянным полом
Ультрасовременный Бангкок + Башня Маханакхон со стеклянным полом
Ультрасовременный Бангкок + Башня Маханакхон со стеклянным полом
Ближайшие даты:
29
янв
30
янв
31
янв
1
фев
2
фев
3
фев
4
фев
Ещё
даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (от 125 см)4 000 ฿
Детский (до 125 см)3 300 ฿
Взрослый (от 130 см)3 700 ฿
Детский (от 90 до 130 см)3 000 ฿
Взрослый (13+)3 700 ฿
Детский (от 4 до 13 лет)3 100 ฿

Что вас ожидает:

  • Башня Маханакхон
  • ТЦ Icon Siam
  • Шоу фонтанов
  • Река Чао Прайя

Описание

Что вас ожидает:

  • Башня Маханакхон — один из самых необычных небоскребов в мире! Панорама города, открывающаяся со смотровой площадки, подчеркивает резкий контраст современной застройки, буквально втиснутой в узкие улочки столицы Юго-восточной Азии! Желающих пощекотать нервы приглашают прогуляться буквально над городом, по прозрачному полу, на высоте более 300 метров!
  • Торговый центр Icon Siam — популярнейшее среди туристов место. Его называют Меккой любителей шопинга: бутики всех известнейших в мире брендов, от mass market до luxury сегмента.
  • Шоу фонтанов — это танец струй воды под ритмичные мелодии, в свете лазеров и прожекторов, ежедневно собирает сотни туристов на вечерней набережной. Грандиозное цвето-водо-лазеро-музыкальное шоу каждый день вечером. Обратите внимание! На выбор предложены программы с ужином в башне Байок Скай либо с вечерним круизом по реке Чао Прайя.
  • Байок Скай — вас ждет реально «высокая кухня» под самой крышей одного из самых высоких зданий Бангкока! Здесь не только вкусно, сытно и разнообразно, но и еще и контрастно: со смотровой площадки открывается вид на новый Бангкок… Потому что Бангкок днем и Бангкок вечером: это два разных города!
  • Круиз по реке Чао Прайя — достойное завершение дня, полного новых впечатлений. Огромный выбор блюд на любой вкус, морепродукты, десерты, фрукты в неограниченном количестве, и всё это в сопровождении танцевальной живой музыки. Этот речной круиз, среди огней вечернего Бангкока, запомнится вам надолго. Приятный бонус: Организатор дарит поездку на пляж Голубая лагуна туристам, оплатившим минимум 4 любых тура от Дельфин-тур.

Понедельник и четверг, отправление в 7:30 из отеля

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в обе стороны
  • Входные билеты
  • Русский гид
  • Ужин
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Холл отеля
Завершение: Отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник и четверг, отправление в 7:30 из отеля
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Важно: для храмов необходима одежда
  • Закрывающая плечи и ноги
  • Иначе вас могут не пустить
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
М
3 окт 2023
Все прошло отлично,экскурсия бомба
Очень интересно и красиво
Отдельное спасибо гиду за пауэрбанк и за то что дождались👌
E
15 апр 2023

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Паттайи

ГрупповыеНа автобусеНочныеВыездныеНа весь день

Похожие туры из Паттайи

Обзорная экскурсия по Бангкоку + башня Маханакхон
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Обзорная экскурсия Бангкока + башня Маханакхон из Паттайи
Погрузитесь в атмосферу Бангкока: от величественных храмов до захватывающих высот башни Маханакхон
Ваш отель в Паттайе
Сегодня
Завтра
30 янв
31 янв
от 18 200฿ за человека
Знакомство с Бангкоком в мини-группе из Паттайи
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Знакомство с Бангкоком в мини-группе из Паттайи
Ресепшен вашего отеля
Завтра
30 янв
31 янв
1 фев
от 3 800฿ за человека
Из Паттайи - по национальным паркам
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия из Паттайи: национальные парки Районга
Погрузитесь в удивительный мир тропической природы Районга, насладитесь экзотическим обедом в джунглях
на ресепшен вашего отеля
Завтра
31 янв
2 фев
5 фев
$82 за человека
У нас ещё много экскурсий в Паттайе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ