Бангкок — это город с особенной атмосферой и ритмом жизни, в которые вы погрузитесь на целый день.
Вы подниметесь на смотровую площадку со стеклянным полом, увидите шоу поющих фонтанов и насладитесь видами вечернего мегаполиса.
Вы подниметесь на смотровую площадку со стеклянным полом, увидите шоу поющих фонтанов и насладитесь видами вечернего мегаполиса.
Ближайшие даты:
29
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30
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (от 125 см)
|4 000 ฿
|Детский (до 125 см)
|3 300 ฿
|Взрослый (от 130 см)
|3 700 ฿
|Детский (от 90 до 130 см)
|3 000 ฿
|Взрослый (13+)
|3 700 ฿
|Детский (от 4 до 13 лет)
|3 100 ฿
Что вас ожидает:
- Башня Маханакхон
- ТЦ Icon Siam
- Шоу фонтанов
- Река Чао Прайя
Описание
Что вас ожидает:
- Башня Маханакхон — один из самых необычных небоскребов в мире! Панорама города, открывающаяся со смотровой площадки, подчеркивает резкий контраст современной застройки, буквально втиснутой в узкие улочки столицы Юго-восточной Азии! Желающих пощекотать нервы приглашают прогуляться буквально над городом, по прозрачному полу, на высоте более 300 метров!
- Торговый центр Icon Siam — популярнейшее среди туристов место. Его называют Меккой любителей шопинга: бутики всех известнейших в мире брендов, от mass market до luxury сегмента.
- Шоу фонтанов — это танец струй воды под ритмичные мелодии, в свете лазеров и прожекторов, ежедневно собирает сотни туристов на вечерней набережной. Грандиозное цвето-водо-лазеро-музыкальное шоу каждый день вечером. Обратите внимание! На выбор предложены программы с ужином в башне Байок Скай либо с вечерним круизом по реке Чао Прайя.
- Байок Скай — вас ждет реально «высокая кухня» под самой крышей одного из самых высоких зданий Бангкока! Здесь не только вкусно, сытно и разнообразно, но и еще и контрастно: со смотровой площадки открывается вид на новый Бангкок… Потому что Бангкок днем и Бангкок вечером: это два разных города!
- Круиз по реке Чао Прайя — достойное завершение дня, полного новых впечатлений. Огромный выбор блюд на любой вкус, морепродукты, десерты, фрукты в неограниченном количестве, и всё это в сопровождении танцевальной живой музыки. Этот речной круиз, среди огней вечернего Бангкока, запомнится вам надолго. Приятный бонус: Организатор дарит поездку на пляж Голубая лагуна туристам, оплатившим минимум 4 любых тура от Дельфин-тур.
Понедельник и четверг, отправление в 7:30 из отеля
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер в обе стороны
- Входные билеты
- Русский гид
- Ужин
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Холл отеляЗавершение: Отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник и четверг, отправление в 7:30 из отеляЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Важно: для храмов необходима одежда
- Закрывающая плечи и ноги
- Иначе вас могут не пустить
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Максим
3 окт 2023
Все прошло отлично,экскурсия бомба
Очень интересно и красиво
Отдельное спасибо гиду за пауэрбанк и за то что дождались👌
Очень интересно и красиво
Отдельное спасибо гиду за пауэрбанк и за то что дождались👌
E
Emils
15 апр 2023
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