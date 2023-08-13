Индивидуальная экскурсия по Бангкоку: знакомство с Чайнотаун и башней Маханакхон
Бангкок — это двадцатимиллионный мегаполис с огромными дорожными пробками. Чтобы посмотреть весь город, не хватит и нескольких дней.
Однако в данной индивидуальной авторской экскурсии Вам предлагаются наиболее интересные места города Ангелов, которые помогут Вам лучше понять этот огромный мегаполис.
Однако в данной индивидуальной авторской экскурсии Вам предлагаются наиболее интересные места города Ангелов, которые помогут Вам лучше понять этот огромный мегаполис.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Храм Ват Пакнам
- Чайнатаун (китайский квартал)
- Башня Маханакхон
- Плавучий рынок (при желании)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Фееричный мегаполис Ангелов.
- В рамках данной экскурсии Вы посетите храм Ват Пакнам, в котором расположена огромная белоснежная чеди высотой 80 метров, а также самая высокая статуя Будды в Бангкоке. После знакомства с храмом Вы отправитесь в Чайнотаун, в котором куча магазинов, лавок, кафе. Всё довольно дешево. Можно отведать пекинскую утку, жареные каштаны, мясные пироги. Можно перекусить в корейской домашней небольшой кафешке и посетить абсолютно не туристический уникальный храм.
- Далее Вас ждет башня Маханакхон — самое высокое здание в Бангкоке. На 78 этаже находится открытая смотровая площадка с баром. Стеклянный прозрачный пол создает ощущения хождения по воздуху. Отсюда открывается удивительной красоты обзор на 360 градусов, можно увидеть многие достопримечательности Бангкока. После знакомства с Маханакхоном можно дойти до моста и сделать увлекательные фото района Саторн. Вдоволь нагулявшись Вы вернетесь в свой отель.
- При желании в эту эту экскурсии за небольшую доплату можно добавить посещение плавучего рынка, где представлены разнообразные товары с местного производства. Вы найдете здесь украшения, одежду, изделия ручной работы. Особенно актуально посещение рынка в субботу и воскресенье. В совокупности с возможностью покататься на индивидуальной лодке данное посещение будет хорошим колоритным дополнением знакомства с Бангкоком.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Индивидуальный транспорт
- Входные билеты
- Русский гид
- Что не входит
- Стоимость обеда
- Место начала и завершения?
- Ваш отель в Паттайе
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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