Обзорная экскурсия по Бангкоку + башня Маханакхон

Индивидуальная экскурсия по Бангкоку: знакомство с Чайнотаун и башней Маханакхон

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Ответы на вопросы
Бангкок — это двадцатимиллионный мегаполис с огромными дорожными пробками. Чтобы посмотреть весь город, не хватит и нескольких дней.

Однако в данной индивидуальной авторской экскурсии Вам предлагаются наиболее интересные места города Ангелов, которые помогут Вам лучше понять этот огромный мегаполис.
Обзорная экскурсия по Бангкоку + башня Маханакхон
Обзорная экскурсия по Бангкоку + башня Маханакхон
Обзорная экскурсия по Бангкоку + башня Маханакхон
Обзорная экскурсия по Бангкоку + башня Маханакхон
Обзорная экскурсия по Бангкоку + башня Маханакхон
Обзорная экскурсия по Бангкоку + башня Маханакхон
Ближайшие даты:
13
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даты

Что вас ожидает:

  • Храм Ват Пакнам
  • Чайнатаун (китайский квартал)
  • Башня Маханакхон
  • Плавучий рынок (при желании)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Фееричный мегаполис Ангелов.
  • В рамках данной экскурсии Вы посетите храм Ват Пакнам, в котором расположена огромная белоснежная чеди высотой 80 метров, а также самая высокая статуя Будды в Бангкоке. После знакомства с храмом Вы отправитесь в Чайнотаун, в котором куча магазинов, лавок, кафе. Всё довольно дешево. Можно отведать пекинскую утку, жареные каштаны, мясные пироги. Можно перекусить в корейской домашней небольшой кафешке и посетить абсолютно не туристический уникальный храм.
  • Далее Вас ждет башня Маханакхон — самое высокое здание в Бангкоке. На 78 этаже находится открытая смотровая площадка с баром. Стеклянный прозрачный пол создает ощущения хождения по воздуху. Отсюда открывается удивительной красоты обзор на 360 градусов, можно увидеть многие достопримечательности Бангкока. После знакомства с Маханакхоном можно дойти до моста и сделать увлекательные фото района Саторн. Вдоволь нагулявшись Вы вернетесь в свой отель.
  • При желании в эту эту экскурсии за небольшую доплату можно добавить посещение плавучего рынка, где представлены разнообразные товары с местного производства. Вы найдете здесь украшения, одежду, изделия ручной работы. Особенно актуально посещение рынка в субботу и воскресенье. В совокупности с возможностью покататься на индивидуальной лодке данное посещение будет хорошим колоритным дополнением знакомства с Бангкоком.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Индивидуальный транспорт
  • Входные билеты
  • Русский гид
Что не входит
  • Стоимость обеда
Место начала и завершения?
Ваш отель в Паттайе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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