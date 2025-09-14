Посетите вместе с нами восхитительный оазис красоты и совершенства.
Книга Рекордов Гиннеса занесла сад мадам Нонг Нуч на свои страницы в качестве самого красивого сада, ведь в этом тропическом саду собрана огромная коллекция самой красивой тропической флоры.
Кроме того, этот парк — трёхкратный победитель международной выставки флористов в категории «Красивейший сад мира».
Описание экскурсииТропический сад Мадам Нонг Нуч — это самый большой парк декоративных растений в Таиланде и один из самых больших в мире! Вас ждут удивительные коллекции растений и шедевры ландшафтного дизайна в стиле разных стран мира, на обзорных площадках вы насладитесь прекрасными видами на парк, и сделаете потрясающие фото, а также, при желании пообедаете в фирменном ресторане парка, созерцая всю эту нереальную красоту. Что вас ждёт?
- Сад орхидей и борелевых, которые покорят вас своим изысканным дизайном и разнообразием.
- Французский сад, состязающийся в своей пышности и красоте с французским Версалем — визитная карточка Нонг Нуча.
- Европейский (итальянский) сад, небольшой, но выразительный, перенесёт вас в уютные и стильные итальянские патио.
- Сад суккулентов поразит ваше воображение композициями из кактусов, включая гигантские эхинокактусы.
- Сад кадексных заворожит вас невероятными идеальными формами растений.
- Аллея пальм, содержащая самую большую в мире коллекцию разнообразных видов пальм (более 1100 видов).
- Сад камней стоунхендж — точная копия Стоунхенджа.
- Долина динозавров — дань современному увлечению хозяина парка доисторическими рептилиями. Все динозавры выглядят крайне реалистично!
- Небесный сад, который был открыт недавно в 2022 году.
• Свободное время около 1,5 часов, в течение которого вы можете погулять по парку или бесплатно посетить шоу в парке. Важная информация:
- Детям ниже 120 см. делаем скидку 100 батов на доплату остатка стоимости за экскурсию — укажите эту информацию при бронировании.
- Шатлбас не используется, группа ходит по парку пешком.
- Гости с включённым обедом и без едут на разном транспорте и идут по парку разными маршрутами, каждая со своим гидом.
- Гостей, у которых в билет включён обед, в течение программы ждёт шикарный обед (шведский стол европейские и тайские блюда) в ресторане с видом на парк, а общее время нахождения в парке будет немного больше.
Ежедневно 07:30-08:30.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги русскоязычного гида
- Трансферное обслуживание по программе
- Бесплатный доступ на все шоу на территории парка
Что не входит в цену
- Входные билеты - 350 бат
Место начала и завершения?
Ресепшн вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 07:30-08:30.
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Детям ниже 120 см делаем скидку 100 батов на доплату остатка стоимости за экскурсию - укажите эту информацию при бронировании
- Шатлбас не используется, группа ходит по парку пешком
- Гости с включённым обедом и без едут на разном транспорте и идут по парку разными маршрутами, каждая со своим гидом
- Гостей, у которых в билет включён обед, в течение программы ждёт шикарный обед (шведский стол европейские и тайские блюда) в ресторане с видом на парк, а общее время нахождения в парке будет немного больше
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
14 сен 2025
Парк очень красивый. Гид Наталья очень старалась уделить всем внимание, много рассказывала. Забрали вовремя. Транспорт чистый, комфортный. Спасибо
Д
Дмитрий
27 авг 2025
Забрали вовремя, транспорт новый, гид Наталья рассказывала увлекательно. Парк точно стоит посещения, всё понравилось. Благодарю.
В
Виктория
24 авг 2025
Все понравилось, Гид Наталья интересно рассказывала. Парк очень красивый, рекомендую.
В
Вера
16 авг 2025
Парк потрясающе красивый, обязателен к посещению. Гид Наталья интересно вела рассказ. Всё понравилось, спасибо!
Т
Тамара
20 июл 2025
Очень интересная экскурсия по отличной цене. Спасибо гиду за рассказ.
V
Vladimir
7 июл 2025
Очень интересная экскурсия, огромный парк, много классных локаций. Рекомендую к посещению.
В
Всеволод
6 июл 2025
Восторг! Километры садов, скульптур и исторических объектов. Гид Наталья провела экскурсию замечательно. Рекомендую.
Е
Екатерина
12 июн 2025
Экскурсия прошла отлично. Гид Наталья очень понравилась, мы остались довольны.
Т
Татьяна
30 мая 2025
Несмотря на дождь, всё продумано: вели по крытым павильонам. Свободное время заняли шоу - красочные и интересные. Парк огромный! С гидом Надеждой прошли без очередей, она всё подробно рассказала. Советую!
П
Полина
11 мая 2025
Парк Нонг Нуч произвёл сильное впечатление! Сады, экзотические растения, яркие шоу. Гид сделал прогулку комфортной и интересной, проявил внимание к деталям. Большое спасибо!
С
Светлана
2 мая 2025
Всё понравилось, смело рекомендую.
И
Ирина
1 мая 2025
Отличная экскурсия! Огромное эстетическое удовольствие, особенно зона с орхидеями. Можно даже купить растения и привезти домой. Всё организовано чётко.
Н
Нина
25 апр 2025
Нонг Нуч - потрясающе красивый сад! Маршрут хороший, но хотелось бы больше времени на сам сад, а не на шоу. Гид Наталья - чудесная, открытая, рассказывала очень интересно. Обязательно стоит побывать.
А
Антонина
18 апр 2025
Чудесная экскурсия на полдня. Великолепный сад, шоу слонов и змей. Ехать стоит ради красоты и атмосферы.
А
Аркадий
26 мар 2025
Очень понравилось! Огромный сад с красивыми локациями. Обязательно поеду ещё раз.
