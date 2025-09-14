А Александр Парк очень красивый. Гид Наталья очень старалась уделить всем внимание, много рассказывала. Забрали вовремя. Транспорт чистый, комфортный. Спасибо

Д Дмитрий Забрали вовремя, транспорт новый, гид Наталья рассказывала увлекательно. Парк точно стоит посещения, всё понравилось. Благодарю.

В Виктория Все понравилось, Гид Наталья интересно рассказывала. Парк очень красивый, рекомендую.

В Вера Парк потрясающе красивый, обязателен к посещению. Гид Наталья интересно вела рассказ. Всё понравилось, спасибо!

Т Тамара Очень интересная экскурсия по отличной цене. Спасибо гиду за рассказ.

V Vladimir Очень интересная экскурсия, огромный парк, много классных локаций. Рекомендую к посещению.

В Всеволод Восторг! Километры садов, скульптур и исторических объектов. Гид Наталья провела экскурсию замечательно. Рекомендую.

Е Екатерина Экскурсия прошла отлично. Гид Наталья очень понравилась, мы остались довольны.

Т Татьяна Несмотря на дождь, всё продумано: вели по крытым павильонам. Свободное время заняли шоу - красочные и интересные. Парк огромный! С гидом Надеждой прошли без очередей, она всё подробно рассказала. Советую!

П Полина Парк Нонг Нуч произвёл сильное впечатление! Сады, экзотические растения, яркие шоу. Гид сделал прогулку комфортной и интересной, проявил внимание к деталям. Большое спасибо!

С Светлана Всё понравилось, смело рекомендую.

И Ирина Отличная экскурсия! Огромное эстетическое удовольствие, особенно зона с орхидеями. Можно даже купить растения и привезти домой. Всё организовано чётко.

Н Нина Нонг Нуч - потрясающе красивый сад! Маршрут хороший, но хотелось бы больше времени на сам сад, а не на шоу. Гид Наталья - чудесная, открытая, рассказывала очень интересно. Обязательно стоит побывать.

А Антонина Чудесная экскурсия на полдня. Великолепный сад, шоу слонов и змей. Ехать стоит ради красоты и атмосферы.