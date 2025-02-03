Экскурсии с обедом

Найдено 3 экскурсии в категории «С обедом» в Паттайе, цены от $60, скидки до 14%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Из Паттайи - в Королевский дворец Бангкока
На автобусе
скидка
14%
2 отзыва
10 часов
Водная прогулка
Путешествие из Паттайи в Бангкок
Увлекательное путешествие из Паттайи в Бангкок подарит вам возможность посетить Королевский дворец, храмы и насладиться обедом на высоте
Начало: На ресепшене вашего отеля
«Здесь, на высоте почти 300 метров, вас ждёт обед (шведский стол)»
Расписание: ежедневно в 07:30
24 фев в 07:30
25 фев в 07:30
70$60 за человека
Королевский Бангкок и обед в небоскребе Байок Скай из Паттайи
1 отзыв
10 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Королевский Бангкок и обед в Байок Скай
Откройте для себя сердце Таиланда за один день: Королевский дворец, храм Лежачего Будды и обед в Байок Скай. Незабываемое путешествие из Паттайи
Начало: Ресепшен вашего отеля
«Мы побываем в небоскребе Байок Скай — посетим смотровую площадку и пообедаем в ресторане»
Расписание: ежедневно в 07:00
25 фев в 07:00
4 мар в 07:00
3750฿ за человека
Морское дискавери в Паттайе: Ко Талу и заповедник «7 островов»
8 часов
Водная прогулка
Морское дискавери в Паттайе: Ко Талу и заповедник «7 островов»
Отдохнуть для пляжах с белоснежным песком, поснорклить среди коралловых рифов и пообедать на берегу
Начало: На ресепшене вашего отеля
«Отдых на пляже с белым песком, треккинг к скале Золотые Ворота, посещение смотровой площадки с видом на прибрежные бухты, обед14:30 — отправление в морской национальный парк «7 островов»»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:00
24 фев в 08:00
26 фев в 08:00
$102 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Иван
    3 февраля 2025
    Из Паттайи - в Королевский дворец Бангкока
    Программа понравилась, гид Лора невероятно интересно рассказывала о Таиланде по дороге к Бангкоку. Транспорт новый, комфортный, забрали вовремя. Из минусов,
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    уровень русского языка у тайцев в дворце, о чем организатор предупреждает в описании и толпы китайцев, которые немного мешают нормально осматривать дворец, но этот момент от организатора не зависит. В остальном, все отлично. Спасибо.

  • В
    Валентина
    3 марта 2024
    Королевский Бангкок и обед в небоскребе Байок Скай из Паттайи
    Брала экскурсию "классический Бангкок". Главное, что я хочу отметить - это максимально лояльный и чуткий сервер. Все замечания, которые у
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    меня были - терпеливо обработаны и доправлены (для сравнения обращалась в 7тур - общение от менеджера там на уровне "привет из Геленджика 2000"). 1. Забрали вовремя, но если едете вдвоём и вы последние в очереди на посадку, то останутся скорее всего только одиночные места 2. Промежуточная остановка в приличном месте с адекватным кофе 3. Вы будете много ходить под открытым солнцем, поэтому, веер, длинные рукава и зонтик - должны быть вашими спутниками. В храмах много людей, электронного гида не дают, но живой гид очень старается быть услышанным 4. Катание на кораблике милое, но кораблик грязный (хотя это не вина того, кто предоставляет тур). Если хотите покормить рыбок хлебом, то хлеб на палубе стоит 20 бат. В конце катания было предложено вылезти на сушу через окно, о чем я написала в поддержку. Обещали за этим проследить и исправить 4. Башня и еда - отлично, добавить нечего. Тут все на уровне 5. Посещение ТЦ - стандарт, без нареканий Ставлю 4 из 5 за то, что были недоработки. Надеюсь все действительно поправят. Рекомендую ли я эту экскурсию и компанию? Да, ваши замечания они примут, ответят максимально френдли, сама экскурсия организована хорошо. Удачного отдыха читающим!

  • P
    Peter
    16 ноября 2022
    Тур на 2 часа на квадроциклах / багги по бездорожью + обед
    2 часа езды на квадроцикле по грязной и мокрой тропе джунглей были очень захватывающими и веселыми. Мой 12-летний сын наслаждался каждой минутой
  • Д
    Дарья
    9 ноября 2022
    Тур на 2 часа на квадроциклах / багги по бездорожью + обед
    Отличное развлечение и очень профессиональное обслуживание. Определенно рекомендую всем
  • C
    Charles
    27 апреля 2022
    Тур на 2 часа на квадроциклах / багги по бездорожью + обед
    Незабываемый и веселый тур)

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «С обедом»

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  1. Из Паттайи - в Королевский дворец Бангкока
  2. Королевский Бангкок и обед в небоскребе Байок Скай из Паттайи
  3. Морское дискавери в Паттайе: Ко Талу и заповедник «7 островов»
Сколько стоит экскурсия по Паттайе в феврале 2025
Сейчас в Паттайе в категории "С обедом" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 3750 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.64 из 5
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