скидка
14%
10 часов
Водная прогулка
Путешествие из Паттайи в Бангкок
Увлекательное путешествие из Паттайи в Бангкок подарит вам возможность посетить Королевский дворец, храмы и насладиться обедом на высоте
Начало: На ресепшене вашего отеля
«Здесь, на высоте почти 300 метров, вас ждёт обед (шведский стол)»
Расписание: ежедневно в 07:30
24 фев в 07:30
25 фев в 07:30
70$60 за человека
10 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Королевский Бангкок и обед в Байок Скай
Откройте для себя сердце Таиланда за один день: Королевский дворец, храм Лежачего Будды и обед в Байок Скай. Незабываемое путешествие из Паттайи
Начало: Ресепшен вашего отеля
«Мы побываем в небоскребе Байок Скай — посетим смотровую площадку и пообедаем в ресторане»
Расписание: ежедневно в 07:00
25 фев в 07:00
4 мар в 07:00
3750฿ за человека
8 часов
Водная прогулка
Морское дискавери в Паттайе: Ко Талу и заповедник «7 островов»
Отдохнуть для пляжах с белоснежным песком, поснорклить среди коралловых рифов и пообедать на берегу
Начало: На ресепшене вашего отеля
«Отдых на пляже с белым песком, треккинг к скале Золотые Ворота, посещение смотровой площадки с видом на прибрежные бухты, обед14:30 — отправление в морской национальный парк «7 островов»»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:00
24 фев в 08:00
26 фев в 08:00
$102 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИван3 февраля 2025Программа понравилась, гид Лора невероятно интересно рассказывала о Таиланде по дороге к Бангкоку. Транспорт новый, комфортный, забрали вовремя. Из минусов,
- ВВалентина3 марта 2024Брала экскурсию "классический Бангкок". Главное, что я хочу отметить - это максимально лояльный и чуткий сервер. Все замечания, которые у
- PPeter16 ноября 2022Тур на 2 часа на квадроциклах / багги по бездорожью + обед2 часа езды на квадроцикле по грязной и мокрой тропе джунглей были очень захватывающими и веселыми. Мой 12-летний сын наслаждался каждой минутой
- ДДарья9 ноября 2022Тур на 2 часа на квадроциклах / багги по бездорожью + обедОтличное развлечение и очень профессиональное обслуживание. Определенно рекомендую всем
- CCharles27 апреля 2022Тур на 2 часа на квадроциклах / багги по бездорожью + обедНезабываемый и веселый тур)
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «С обедом»
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