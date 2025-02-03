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меня были - терпеливо обработаны и доправлены (для сравнения обращалась в 7тур - общение от менеджера там на уровне "привет из Геленджика 2000"). 1. Забрали вовремя, но если едете вдвоём и вы последние в очереди на посадку, то останутся скорее всего только одиночные места 2. Промежуточная остановка в приличном месте с адекватным кофе 3. Вы будете много ходить под открытым солнцем, поэтому, веер, длинные рукава и зонтик - должны быть вашими спутниками. В храмах много людей, электронного гида не дают, но живой гид очень старается быть услышанным 4. Катание на кораблике милое, но кораблик грязный (хотя это не вина того, кто предоставляет тур). Если хотите покормить рыбок хлебом, то хлеб на палубе стоит 20 бат. В конце катания было предложено вылезти на сушу через окно, о чем я написала в поддержку. Обещали за этим проследить и исправить 4. Башня и еда - отлично, добавить нечего. Тут все на уровне 5. Посещение ТЦ - стандарт, без нареканий Ставлю 4 из 5 за то, что были недоработки. Надеюсь все действительно поправят. Рекомендую ли я эту экскурсию и компанию? Да, ваши замечания они примут, ответят максимально френдли, сама экскурсия организована хорошо. Удачного отдыха читающим!