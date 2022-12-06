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Описание
Что вас ожидает:
Яркая сторона ночной жизни Таиланда.
Насладитесь одним из лучших кабаре Таиланда на шоу Alcazar Cabaret, которое радует публику со всего мира с 1981 г. Alcazar Show — одно из самых известных и первых кабаре-шоу с переодеванием в Таиланде с великолепными театральными помещениями, яркими костюмами и 400 талантливыми исполнителями. Посмотрите на традиционные выступления, вдохновленные странами со всего мира, включая корейский танец с веерами.
Присоединяйтесь к яркому празднику разнообразия, инклюзивности и расширения возможностей — все это символизирует тайскую культуру. Оцените идеальное сочетание актерской игры, сценографии, костюмов и ярких представлений, которые понравятся зрителям всех возрастов.
Важная информация:
Вы можете легко добраться до кабаре Alcazar из центра Паттайи на такси или тук-туке.
Запрещено: Домашние животные.
Возьмите с собой: Наличные.
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
Что входит
Входной билет на шоу (VIP)
Что не входит
Личные расходы
Трансфер от отеля
Где начинаем и завершаем?
Начало: Na Kluea, Паттайя, Банламунг, Чонбури 20150
Завершение: Na Kluea, Паттайя, Банламунг, Чонбури 20150, Таиланд
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 1 часа 15 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Вы можете легко добраться до кабаре Alcazar из центра Паттайи на такси или тук-туке.
Запрещено: Домашние животные
Возьмите с собой: Наличные
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Л
Лена
6 дек 2022
Прекрасно проведенное время. Шоу проходит динамично. Так что, кажется что пролетело за один миг
Ж
Жанна
1 ноя 2022
Это потрясающее шоу… действительно мирового класса. .
Э
Эдуард
3 окт 2022
Вы должны увидеть это фантастическое шоу. Невероятные представления с красивыми красочными костюмами. Потрясающая музыка с прекрасным исполнением. Блестящее соотношение цены и качества!
Д
Дарья
18 сен 2022
Хорошее шоу - красочное и увлекательное, но звуковая система была не очень хорошего качества. Сам театр новый и удобный, поэтому в нем должно быть очень хорошее усиление звука.
В
Владимир
15 сен 2022
Актеры прекрасны, шоу оказалось лучше, чем я ожидал
З
Злата
6 сен 2022
Великолепное шоу! Не могу придраться, декорации и танцоры были идеальными. Необходимо принять во внимание что запрещено делать фотографии / видео на память.
Ф
Фаина
26 авг 2022
В целом, это очень хорошее выступление, но не продолжительное
П
Петр
12 мар 2020
Наводящая на размышления сценография и увлекательная музыка; танцевальная часть может быть дополнена более сложной хореографией. В целом, это шоу, которое нравится и подходит всем типам клиентов, от младенцев до пожилых людей, так как содержание шоу очень уважительное.
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