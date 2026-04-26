Откройте для себя магию Бангкока с нашим уникальным однодневным туром! Погрузитесь в атмосферу этого удивительного города, посетив знаменитый Ват Траймит с Буддой из чистого золота, исследуя колоритные улицы Чайнатауна и
Описание экскурсии
Лучшее в Бангкоке за один день История, культура, религия, еда и искусство в одной программе! Выберите ваш пакет тура. Пакет А:
- 10:00-11:00 — сбор по отелям Паттайи • 13:30 — Ват Траймит: знаменитый храм с Буддой из чистого золота весом 5,5 тонн. Место силы для желаний о процветании и благополучии.
- 14:00-14:30 — Чайнатаун: погружение в атмосферу колоритных улиц и китайских лавочек.
- 14:30-15:00 — Талат Ной: исследуем винтажные мастерские и наслаждаемся уличной едой в старом Бангкоке.
- 15:00-16:00 — Ват Яннова: храм в виде лодки, символизирующий философию медитации. Переправа по реке Чаопрайя.
- 16:00 — Азиатик Риверфронт: шопинг, развлечения, колесо обозрения и прекрасные виды.
- 17:15-18:45 — круиз по реке с ужином: неограниченное меню морепродуктов и стейков.
- 19:30-20:30 — шоу «Мир Сиамской фантазии»: традиции, танцы и искусство Сиама.
• 22:30-23:00 — Возвращение в Паттайю. Пакет B:
- 10:00-11:00 — Сбор по отелям Паттайи • 13:30 — Ват Траймит: знаменитый храм с Буддой из чистого золота весом 5,5 тонн. Место силы для желаний о процветании и благополучии.
- 14:45 — Ват Арун: величественные башни и мозаики из фарфора. Символ духовного очищения и место, где возник Бангкок.
- 15:45-16:30 — Азиатик Риверфронт: шопинг, развлечения, колесо обозрения и прекрасные виды.
- 17:15-18:45 — круиз по реке с ужином: неограниченное меню морепродуктов и стейков.
- 19:30-20:30 — шоу «Мир Сиамской фантазии»: традиции, танцы и искусство Сиама.
• 22:30-23:00 — Возвращение в Паттайю. Важная информация:
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пакет А:
- Ват Траймит (храм Будды из чистого золота)
- Чайнатаун
- Талат Ной (винтажные мастерские и уличная еда)
- Ват Яннова (храм в виде лодки)
- Азиатик Риверфронт (шопинг и развлечения)
- Круиз по реке с ужином
- Шоу «Мир Сиамской фантазии»
- Пакет B:
- Ват Арун (величественные башни и мозаики)
Что включено
- Трансфер туда и обратно
- Входные билеты
- Ужин
- Русскоязычный гид
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Холл Вашего отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- При бронировании обязательно указывайте действующий номер WhatsApp или ID Telegram
- По которому с вами можно оперативно связаться. Без корректных контактных данных подтверждение тура может быть затруднено
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
