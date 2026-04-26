Мои заказы

Волшебство Бангкока: все сокровища за один день

Откройте для себя магию Бангкока с нашим уникальным однодневным туром! Погрузитесь в атмосферу этого удивительного города, посетив знаменитый Ват Траймит с Буддой из чистого золота, исследуя колоритные улицы Чайнатауна и
читать дальшеуменьшить

наслаждаясь уличной едой в Талат Ной.

Вас ждут величественные храмы, захватывающий круиз по реке с ужином и незабываемое шоу «Мир Сиамской фантазии». Не упустите шанс увидеть все лучшее, что может предложить Бангкок, всего за один день!

Описание экскурсии

Лучшее в Бангкоке за один день История, культура, религия, еда и искусство в одной программе! Выберите ваш пакет тура. Пакет А:

  • 10:00-11:00 — сбор по отелям Паттайи • 13:30 — Ват Траймит: знаменитый храм с Буддой из чистого золота весом 5,5 тонн. Место силы для желаний о процветании и благополучии.
  • 14:00-14:30 — Чайнатаун: погружение в атмосферу колоритных улиц и китайских лавочек.
  • 14:30-15:00 — Талат Ной: исследуем винтажные мастерские и наслаждаемся уличной едой в старом Бангкоке.
  • 15:00-16:00 — Ват Яннова: храм в виде лодки, символизирующий философию медитации. Переправа по реке Чаопрайя.
  • 16:00 — Азиатик Риверфронт: шопинг, развлечения, колесо обозрения и прекрасные виды.
  • 17:15-18:45 — круиз по реке с ужином: неограниченное меню морепродуктов и стейков.
  • 19:30-20:30 — шоу «Мир Сиамской фантазии»: традиции, танцы и искусство Сиама.

• 22:30-23:00 — Возвращение в Паттайю. Пакет B:

  • 10:00-11:00 — Сбор по отелям Паттайи • 13:30 — Ват Траймит: знаменитый храм с Буддой из чистого золота весом 5,5 тонн. Место силы для желаний о процветании и благополучии.
  • 14:45 — Ват Арун: величественные башни и мозаики из фарфора. Символ духовного очищения и место, где возник Бангкок.
  • 15:45-16:30 — Азиатик Риверфронт: шопинг, развлечения, колесо обозрения и прекрасные виды.
  • 17:15-18:45 — круиз по реке с ужином: неограниченное меню морепродуктов и стейков.
  • 19:30-20:30 — шоу «Мир Сиамской фантазии»: традиции, танцы и искусство Сиама.

• 22:30-23:00 — Возвращение в Паттайю. Важная информация:

При бронировании обязательно указывайте действующий номер WhatsApp
App или ID Telegram, по которому с вами можно оперативно связаться. Без корректных контактных данных подтверждение тура может быть затруднено.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пакет А:
  • Ват Траймит (храм Будды из чистого золота)
  • Чайнатаун
  • Талат Ной (винтажные мастерские и уличная еда)
  • Ват Яннова (храм в виде лодки)
  • Азиатик Риверфронт (шопинг и развлечения)
  • Круиз по реке с ужином
  • Шоу «Мир Сиамской фантазии»
  • Пакет B:
  • Ват Арун (величественные башни и мозаики)
Что включено
  • Трансфер туда и обратно
  • Входные билеты
  • Ужин
  • Русскоязычный гид
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Холл Вашего отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • При бронировании обязательно указывайте действующий номер WhatsApp или ID Telegram
  • По которому с вами можно оперативно связаться. Без корректных контактных данных подтверждение тура может быть затруднено
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Паттайи

4000 ฿ за человека