Город без цензуры: скрытые бары, тайны леди-боев и правила выживания в городе греха
Откройте для себя другую сторону Бангкока — ту, что просыпается после заката! Вместе с гидом вы исследуете самые яркие локации: от шумных баров и неоновых улиц до известных развлекательных комплексов.
Вас ждёт откровенный рассказ о культуре и традициях тайской столицы, истории о секс-туризме, а также советы, как наслаждаться атмосферой ночного города, сохраняя безопасность.
Описание экскурсии
Нана Плаза — вы отправитесь в сердце ночных развлечений Бангкока, где десятки заведений открывают свои двери после заката. Мы посетим 2–3 из них на выбор.
Улицы красных фонарей — прогуляетесь по самым знаменитым кварталам, включая Cowboy Street — с неоновыми огнями, барами и вечерними шоу. И узнаете, как отличить девушек от леди-боев и почему именно в Таиланде их так много.
Патпонг — на тук-туке переместитесь на легендарную улицу, где развлечения становятся более роскошными, а атмосфера — ещё ярче. Здесь вы услышите истории о развитии секс-туризма и скрытой стороне Бангкока, о которой обычно не пишут в путеводителях.
Необычные бары и салоны — по пути гид покажет вам интересные места и расскажет о скрытых уловках для туристов, чтобы вы в дальнейшем могли уверенно ориентироваться в ночной жизни города.
Вы узнаете:
почему Бангкок называют столицей азиатской ночной жизни и как сложилась его репутация
чем различаются разные районы развлечений: Нана Плаза, Cowboy Street и Патпонг
как избежать лишних расходов в ночных заведениях
как возник и развивался феномен секс-туризма в Таиланде
какие негласные правила поведения действуют в барах, клубах и салонах
Организационные детали
Программа строго 21+. Возьмите с собой паспорт
В стоимость включено: трансфер из Паттайи в Бангкок и обратно, передвижение на тук-туке по городу и услуги русскоговорящего гида
Отдельно оплачивается пиво в заведениях — от 220 батов. Чтобы зайти внутрь и посидеть, нужно купить хотя бы один бокал
С вами буду я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 18:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
$103
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Сабри — ваша команда гидов в Паттайе
Провели экскурсии для 29697 туристов
Мы — команда гидов в Турции и Таиланде. Для нас путешествия не работа, а образ жизни. Мы как семья: любим делиться впечатлениями, открывать новые места и показывать настоящую жизнь страны, читать дальше
а не только популярные туристические локации.
Нам важно, чтобы каждая поездка была уникальной: кто-то ищет историю, кто-то хочет почувствовать атмосферу улиц, а кому-то ближе современная жизнь. Мы стараемся учитывать интересы каждого, выводить гостей за рамки привычного и находить действительно стоящие локации. С радостью покажем вам удивительные места, расскажем любопытные факты и подарим незабываемые впечатления.