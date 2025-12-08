Мои заказы

Ночной Бангкок из Паттайи (21+)

Город без цензуры: скрытые бары, тайны леди-боев и правила выживания в городе греха
Откройте для себя другую сторону Бангкока — ту, что просыпается после заката! Вместе с гидом вы исследуете самые яркие локации: от шумных баров и неоновых улиц до известных развлекательных комплексов.

Вас ждёт откровенный рассказ о культуре и традициях тайской столицы, истории о секс-туризме, а также советы, как наслаждаться атмосферой ночного города, сохраняя безопасность.
Ночной Бангкок из Паттайи (21+)© Сабри
Ночной Бангкок из Паттайи (21+)© Сабри
Ночной Бангкок из Паттайи (21+)© Сабри

Описание экскурсии

Нана Плаза — вы отправитесь в сердце ночных развлечений Бангкока, где десятки заведений открывают свои двери после заката. Мы посетим 2–3 из них на выбор.

Улицы красных фонарей — прогуляетесь по самым знаменитым кварталам, включая Cowboy Street — с неоновыми огнями, барами и вечерними шоу. И узнаете, как отличить девушек от леди-боев и почему именно в Таиланде их так много.

Патпонг — на тук-туке переместитесь на легендарную улицу, где развлечения становятся более роскошными, а атмосфера — ещё ярче. Здесь вы услышите истории о развитии секс-туризма и скрытой стороне Бангкока, о которой обычно не пишут в путеводителях.

Необычные бары и салоны — по пути гид покажет вам интересные места и расскажет о скрытых уловках для туристов, чтобы вы в дальнейшем могли уверенно ориентироваться в ночной жизни города.

Вы узнаете:

  • почему Бангкок называют столицей азиатской ночной жизни и как сложилась его репутация
  • чем различаются разные районы развлечений: Нана Плаза, Cowboy Street и Патпонг
  • как избежать лишних расходов в ночных заведениях
  • как возник и развивался феномен секс-туризма в Таиланде
  • какие негласные правила поведения действуют в барах, клубах и салонах

Организационные детали

  • Программа строго 21+. Возьмите с собой паспорт
  • В стоимость включено: трансфер из Паттайи в Бангкок и обратно, передвижение на тук-туке по городу и услуги русскоговорящего гида
  • Отдельно оплачивается пиво в заведениях — от 220 батов. Чтобы зайти внутрь и посидеть, нужно купить хотя бы один бокал
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 18:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$103
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри
Сабри — ваша команда гидов в Паттайе
Провели экскурсии для 29697 туристов
Мы — команда гидов в Турции и Таиланде. Для нас путешествия не работа, а образ жизни. Мы как семья: любим делиться впечатлениями, открывать новые места и показывать настоящую жизнь страны,
читать дальше

а не только популярные туристические локации. Нам важно, чтобы каждая поездка была уникальной: кто-то ищет историю, кто-то хочет почувствовать атмосферу улиц, а кому-то ближе современная жизнь. Мы стараемся учитывать интересы каждого, выводить гостей за рамки привычного и находить действительно стоящие локации. С радостью покажем вам удивительные места, расскажем любопытные факты и подарим незабываемые впечатления.

