Откройте для себя другую сторону Бангкока — ту, что просыпается после заката! Вместе с гидом вы исследуете самые яркие локации: от шумных баров и неоновых улиц до известных развлекательных комплексов. Вас ждёт откровенный рассказ о культуре и традициях тайской столицы, истории о секс-туризме, а также советы, как наслаждаться атмосферой ночного города, сохраняя безопасность.

Описание экскурсии

Нана Плаза — вы отправитесь в сердце ночных развлечений Бангкока, где десятки заведений открывают свои двери после заката. Мы посетим 2–3 из них на выбор.

Улицы красных фонарей — прогуляетесь по самым знаменитым кварталам, включая Cowboy Street — с неоновыми огнями, барами и вечерними шоу. И узнаете, как отличить девушек от леди-боев и почему именно в Таиланде их так много.

Патпонг — на тук-туке переместитесь на легендарную улицу, где развлечения становятся более роскошными, а атмосфера — ещё ярче. Здесь вы услышите истории о развитии секс-туризма и скрытой стороне Бангкока, о которой обычно не пишут в путеводителях.

Необычные бары и салоны — по пути гид покажет вам интересные места и расскажет о скрытых уловках для туристов, чтобы вы в дальнейшем могли уверенно ориентироваться в ночной жизни города.

Вы узнаете:

почему Бангкок называют столицей азиатской ночной жизни и как сложилась его репутация

чем различаются разные районы развлечений: Нана Плаза, Cowboy Street и Патпонг

как избежать лишних расходов в ночных заведениях

как возник и развивался феномен секс-туризма в Таиланде

какие негласные правила поведения действуют в барах, клубах и салонах

Организационные детали