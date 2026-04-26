Эта экскурсия — идеальный способ погрузиться в культуру и историю Таиланда за один день.
Она предоставляет легкую, насыщенную и познавательную программу, позволяющую узнать больше о традициях, истории, религии и кухне Таиланда.
Описание экскурсии
Что вас ожидает:
- Катание на слонах: начните день с захватывающего катания на слонах, исследуя природную красоту Таиланда.
- Озеро с крокодилами: понаблюдайте за кормлением, в относительно недавнем прошлом, главного хищника водоемов Таиланда.
- Фото и общение с Каренами и Лису: познакомьтесь с представителями малых племен Таиланда и узнайте о их культуре и традициях.
- Дегустация традиционного тайского десерта: попробуйте традиционные тайские десерты из манго и клейкого риса.
- Белый храм: необычный по архитектуре для Таиланда храм, где вы сможете провести обряд на удачу.
- Традиционные тайские обереги: представляют собой веревочку, которую вам повяжет монах на руку в качестве оберега или для исполнения вашего желания.
- Шведский стол из 9 видов фруктов и тайских блюд: наслаждайтесь разнообразными фруктами, произрастающими в Тайланде и шведским столом из традиционных блюд тайской кухни, приготовленных в не остром варианте.
- Катание на традиционных речных лодках: исследуйте водоем на традиционных лодках и наслаждайтесь живописными видами.
- Лой кратонг: поучаствуйте в традиционных церемониях одного из важнейших тайских праздников, который представляет собой, по сути, что-то среднее между праздником Ивана Купалы и днем Св. Валентина.
- Прогулка в карете, запряжённой лошадью: ощутите старинную атмосферу, прогуливаясь в карете с лошадью.
- Божества тайского фольклора: узнайте о многогранной религии Таиланда и познакомьтесь с божествами тайского фольклора.
- Сонгкран: почувствуйте дух самого важного праздника тайцев — Тайского Нового Года, танцуя и обливаясь водой. Вам предоставят сменную одежду, однако полотенце, вам необходимо взять с собой из отеля.
• Красочное шоу трансвеститов: во время шведского стола вы сможете насладиться красочным шоу трансвеститов. Важная информация:Доплата за программу осуществляется в день экскурсии только в тайских батах или заранее рублевым переводом.
• Возможна оплата на месте:
- наличными THB;
- российской картой онлайн.
пн, ср, пт в 11:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро с крокодилами
- Племена Карены и Лису
- Белый храм
- Парк традиций Тайланда
- Мини шоу трансвеститов
Что включено
- Полное трансферное обслуживание
- Работа профессионального русского гида
- Все входные билеты и специальные сборы
- Обед
Место начала и завершения?
Ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: пн, ср, пт в 11:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Доплата за программу осуществляется в день экскурсии только в тайских батах или заранее рублевым переводом
- Возможна оплата на месте:
- Наличными THB
- Российской картой онлайн
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Паттайи
