Мои заказы

Знакомство с Сиамом

Эта экскурсия — идеальный способ погрузиться в культуру и историю Таиланда за один день.

Она предоставляет легкую, насыщенную и познавательную программу, позволяющую узнать больше о традициях, истории, религии и кухне Таиланда.
Описание экскурсии

Что вас ожидает:

  • Катание на слонах: начните день с захватывающего катания на слонах, исследуя природную красоту Таиланда.
  • Озеро с крокодилами: понаблюдайте за кормлением, в относительно недавнем прошлом, главного хищника водоемов Таиланда.
  • Фото и общение с Каренами и Лису: познакомьтесь с представителями малых племен Таиланда и узнайте о их культуре и традициях.
  • Дегустация традиционного тайского десерта: попробуйте традиционные тайские десерты из манго и клейкого риса.
  • Белый храм: необычный по архитектуре для Таиланда храм, где вы сможете провести обряд на удачу.
  • Традиционные тайские обереги: представляют собой веревочку, которую вам повяжет монах на руку в качестве оберега или для исполнения вашего желания.
  • Шведский стол из 9 видов фруктов и тайских блюд: наслаждайтесь разнообразными фруктами, произрастающими в Тайланде и шведским столом из традиционных блюд тайской кухни, приготовленных в не остром варианте.
  • Катание на традиционных речных лодках: исследуйте водоем на традиционных лодках и наслаждайтесь живописными видами.
  • Лой кратонг: поучаствуйте в традиционных церемониях одного из важнейших тайских праздников, который представляет собой, по сути, что-то среднее между праздником Ивана Купалы и днем Св. Валентина.
  • Прогулка в карете, запряжённой лошадью: ощутите старинную атмосферу, прогуливаясь в карете с лошадью.
  • Божества тайского фольклора: узнайте о многогранной религии Таиланда и познакомьтесь с божествами тайского фольклора.
  • Сонгкран: почувствуйте дух самого важного праздника тайцев — Тайского Нового Года, танцуя и обливаясь водой. Вам предоставят сменную одежду, однако полотенце, вам необходимо взять с собой из отеля.

• Красочное шоу трансвеститов: во время шведского стола вы сможете насладиться красочным шоу трансвеститов. Важная информация:

пн, ср, пт в 11:30

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Озеро с крокодилами
  • Племена Карены и Лису
  • Белый храм
  • Парк традиций Тайланда
  • Мини шоу трансвеститов
Что включено
  • Полное трансферное обслуживание
  • Работа профессионального русского гида
  • Все входные билеты и специальные сборы
  • Обед
Место начала и завершения?
Ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: пн, ср, пт в 11:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • Доплата за программу осуществляется в день экскурсии только в тайских батах или заранее рублевым переводом
  • Возможна оплата на месте:
  • Наличными THB
  • Российской картой онлайн
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Паттайи

2200 ฿ за человека