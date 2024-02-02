На один день мы отправимся в древнюю столицу Сиама Аютайю, которая внесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сегодня это живописные каменные храмы и руины, которые мы обязательно посетим.
Вы увидите летнюю королевскую резиденцию, легендарное лицо Будды, опутанное корнями священного дерева, и многое другое.
Вы увидите летнюю королевскую резиденцию, легендарное лицо Будды, опутанное корнями священного дерева, и многое другое.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|2 800 ฿
|Детский (от 2 до 11 лет)
|2 100 ฿
Что вас ожидает:
- Храм Ват Яй Чай Монгкол
- Храм Ват Махатхат
- Храм Ват На Пхра Мен
- Храм Ват Пхра Си Санпхет
- Храм Ват Чайватанарам
Описание
Что вас ждет
Эта программа — настоящая сокровищница для тех, кто хочет узнать о тайской культуре, традициях и архитектуре. Аютайя — воспетая историей и окутанная тайнами древняя столица Сиама. В XVIII веке Аютайя была самым крупным городом на Земле, в котором проживало более одного миллиона человек. После разрушения бирманской армией, сегодня город представляет собой живописные каменные храмы и руины, свидетельствующие о более чем четырехсотлетнем господстве древнего тайского государства в Юго-Восточной Азии и его драматического конца. Организационные детали• В храмах экскурсию проводит тайский русскоговорящий гид, все остальное время программу ведет русский гид.
Наденьте удобную одежду и обувь • Возьмите с собой: - копию паспорта - одежду для посещения храмов (в храмы нельзя входить в слишком открытой одежде, у вас должны быть прикрыты плечи и колени) - фото/видео камеры - деньги на личные расходы.
пн, ср, сб в 06:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Полное трансферное обслуживание
- Работа профессионального русского и тайского русскоговорящих гидов
- Все входные билеты и специальные сборы
- Вкусный обед
- Место начала и завершения?
- Ресепшен вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: пн, ср, сб в 06:30Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 13 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Важная информация
- С вами свяжется гид накануне выезда с 21:00 до 22:00 и уточнит время начала экскурсии от точки сбора. Пожалуйста будьте на связи в этот день
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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