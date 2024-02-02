Что вас ждет

Эта программа — настоящая сокровищница для тех, кто хочет узнать о тайской культуре, традициях и архитектуре. Аютайя — воспетая историей и окутанная тайнами древняя столица Сиама. В XVIII веке Аютайя была самым крупным городом на Земле, в котором проживало более одного миллиона человек. После разрушения бирманской армией, сегодня город представляет собой живописные каменные храмы и руины, свидетельствующие о более чем четырехсотлетнем господстве древнего тайского государства в Юго-Восточной Азии и его драматического конца. Организационные детали• В храмах экскурсию проводит тайский русскоговорящий гид, все остальное время программу ведет русский гид.

Наденьте удобную одежду и обувь • Возьмите с собой: - копию паспорта - одежду для посещения храмов (в храмы нельзя входить в слишком открытой одежде, у вас должны быть прикрыты плечи и колени) - фото/видео камеры - деньги на личные расходы.