Откройте для себя многогранный Таиланд в рамках одного дня: от загадочного храма Ват Самфран с его драконьими лабиринтами до уникального рынка на железнодорожных путях.
Примите участие в древних ритуалах на удачу, прокатитесь на лодке по плавучему рынку и познакомьтесь со спасенными животными в храме первой школы тайского бокса.
Завершите день магическим зрелищем — тысячами мерцающих светлячков на реке Мэклонг, создающих незабываемую атмосферу.
Описание экскурсииСокровенный Таиланд: храмы, рынки и ритуалы Экскурсия предназначенна как для новичков, так и уже для ценителей юго-восточной Азии. Мы с вами в течении одного дня посетим как и очень известные локации Таиланда, так и места, которые только-только начинают привлекать туристов. Пройдем по лабиринту храма Ват Самфран и поднимемся через чрево дракона на смотровую площадку. Совершим ритуалы на удачу, на увеличение денежного потока а так же для семейных пар на долгую семейную жизнь. А так же узнаем, как еще буквально 100 лет назад передвигались, жили и торговали тайцы. Проведем небольшой заплыв по плавучему рынку на небольшой классической тайской лодке (на рынке будет возможность прикупить местные сувениры и сфотографироваться с местными животными). Заедем к памятнику твердолобости и упрямства тайцев, рынок раскрывающихся зонтов, который располагается посередине железнодорожных путей. Сможем покормить в небольшом зоопарке спасенных животных, которые сейчас проживают на территории храма Тайского бокса (первая школа тайского бокса). И завершением нашей программы будет одно из чудес света — мириады светлячков на берегу реки Мэклонг. Живые истории о Королевстве На всех моих экскурсиях мы не просто смотрим на достопримечательности, а говорим о Таиланде. Я расскажу обо всех локациях, постараюсь ответить на ваши вопросы и поделюсь тем, что вы вряд ли найдете в путеводителях.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Буддийский храм Ват Самфран
- Самый большой плавучий рынок Таиланда
- Рынок раскрывающихся зонтиков
- Храм Тайского бокса
- Вечерняя прогулка по реке Мэклонг и наблюдение за светлячками
Что включено
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Все входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Обед
- Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча в лобби вашего отеля
Завершение: Лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Время выезда из отеля в 10-00, ориентировочное возращение в отель в районе 21-00. Время выезда можно изменить по договоренности.
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
