Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Откройте для себя многогранный Таиланд в рамках одного дня: от загадочного храма Ват Самфран с его драконьими лабиринтами до уникального рынка на железнодорожных путях.



Примите участие в древних ритуалах на удачу, прокатитесь на лодке по плавучему рынку и познакомьтесь со спасенными животными в храме первой школы тайского бокса.



Завершите день магическим зрелищем — тысячами мерцающих светлячков на реке Мэклонг, создающих незабываемую атмосферу.

Антон Ваш гид в Паттайе Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 11 часов Размер группы 1-3 человека 14 000 ฿ за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Сокровенный Таиланд: храмы, рынки и ритуалы Экскурсия предназначенна как для новичков, так и уже для ценителей юго-восточной Азии. Мы с вами в течении одного дня посетим как и очень известные локации Таиланда, так и места, которые только-только начинают привлекать туристов. Пройдем по лабиринту храма Ват Самфран и поднимемся через чрево дракона на смотровую площадку. Совершим ритуалы на удачу, на увеличение денежного потока а так же для семейных пар на долгую семейную жизнь. А так же узнаем, как еще буквально 100 лет назад передвигались, жили и торговали тайцы. Проведем небольшой заплыв по плавучему рынку на небольшой классической тайской лодке (на рынке будет возможность прикупить местные сувениры и сфотографироваться с местными животными). Заедем к памятнику твердолобости и упрямства тайцев, рынок раскрывающихся зонтов, который располагается посередине железнодорожных путей. Сможем покормить в небольшом зоопарке спасенных животных, которые сейчас проживают на территории храма Тайского бокса (первая школа тайского бокса). И завершением нашей программы будет одно из чудес света — мириады светлячков на берегу реки Мэклонг. Живые истории о Королевстве На всех моих экскурсиях мы не просто смотрим на достопримечательности, а говорим о Таиланде. Я расскажу обо всех локациях, постараюсь ответить на ваши вопросы и поделюсь тем, что вы вряд ли найдете в путеводителях.

Время выезда из отеля в 10-00, ориентировочное возращение в отель в районе 21-00. Время выезда можно изменить по договоренности. Выбрать дату