На краю тумана и моря облаков
Вас ждет приключенческий тур в высокогорный национальный парк Кхао Кхо, находящийся на севере Таиланда в провинции Пхетчабун.
Гора Кхао Кхо и сам национальный парк являются одним из любимых и посещаемых мест отдыха жителей Королевства.
По пути мы делаем остановки в особо живописных местах, откуда открываются превосходные панорамные виды на горы.
Гора Кхао Кхо и сам национальный парк являются одним из любимых и посещаемых мест отдыха жителей Королевства.
По пути мы делаем остановки в особо живописных местах, откуда открываются превосходные панорамные виды на горы.
Ближайшие даты:
23
мая
мая
30
мая
мая
6
июн
июн
13
июн
июн
20
июн
июн
27
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даты
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|6 000 ฿
|Детский (от 2 до 11 лет)
|4 625 ฿
Что вас ожидает:
- Храм в виде космического цилиндрического корабля
- Ват Там Кхао Пранг
- Резиденция Короля Таиланда
- Стеклянная гора
- Смотровая площадка парка Кхао Кхо
- Храмовый комплекс Ват Пратат Сон Кеу
- Стеклянный мост над горами Кхао Кхо
- Горный рынок
- Будда парк
- Горячие радоновые источники
Описание
Что вас ждетДанный экскурсионный тур предназначен для тех туристов, которые уже не первый раз посещают Королевство, для тех, кому интересна природа, традиции, культура и религия Таиланда. Изюминкой программы является стеклянная гора и всемирно известный храм Ват Пратат Сон Кеу, который на данный момент по авторитетному мнению Министерства туризма Таиланда является самым красивым и необычным в Королевстве. Здесь каждое утро можно любоваться природным явлением — «Морем Облаков». А вечером включается иллюминация и световое шоу. Храм построен на подношения самого молодого и, возможно, самого богатого в мире нео-буддистского течения — Дхаммакая. Рядом со стеклянной горой расположен один из самых популярных у жителей и гостей Таиланда национальный парк — Кхао Кхо, излюбленное место отдыха жителей Бангкока. Зимой здесь невероятно красиво цветёт тайская сакура, а местные жители выращивают вкусную клубнику на склонах холмов парка. В Кхао Кхо на вершине одной из гор находится королевская резиденция, с высокогорным парком цветов и уникальной рощей швейцарских сосен, привезённых сюда специально из Альп. Важно знать• Возьмите с собой оригинал загранпаспорта, деньги на личные расходы, одежду для посещения храмов и святых мест — плечи и колени должны быть закрыты, теплые вещи — в горах может быть прохладно, завтрак из отеля.
- Эта авторская программа проводится только два раза в неделю маленькими группами, поэтому бронируйте места заранее, они быстро заканчиваются. Для групп от 5-ти человек мы можем провести эту экскурсию в любой день.
- Эта туристическая программа не требует каких-либо значительных физических нагрузок (подходит даже для людей с ограниченными физическими возможностями).
- Самый дальний переезд утром первого дня — 2 часа, все остальные переезды между остановками от 15 до 90 минут.
пн, чт в 04.30
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм в виде космического цилиндрического корабля
- Ват Там Кхао Пранг
- Резиденция Короля Таиланда
- Стеклянная гора
- Смотровая площадка парка Кхао Кхо
- Храмовый комплекс Ват Пратат Сон Кеу
- Стеклянный мост над горами Кхао Кхо
- Горный рынок
- Будда парк
- Горячие радоновые источники
Что включено
- Полное трансферное обслуживание
- Работа профессионального русского гида
- Все входные билеты и специальные сборы
- Проживание в эко-отеле на территории национального парка Кхао Кхо
- 4-разовое питание (в 1-й день обед и ужин, во 2-й день завтрак и обед)
Что не входит в цену
- Одноместное размещение в отеле (доплата 700 бат)
- Пожертвования и подаяния при храмах
Место начала и завершения?
Ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: пн, чт в 04.30
Экскурсия длится около 1 дня 20 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Что взять с собой в дорогу
- Оригинал загранпаспорта
- Деньги на личные расходы
- Одежду для посещения храмов и святых мест - плечи и колени должны быть закрыты
- Теплые вещи - в горах может быть прохладно
- Завтрак из отеля - заказывается за день до поездки
- Фотоаппарат, видеоаппаратуру
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Паттайи
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