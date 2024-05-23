Что вас ждет

Эта авторская программа проводится только два раза в неделю маленькими группами, поэтому бронируйте места заранее, они быстро заканчиваются. Для групп от 5-ти человек мы можем провести эту экскурсию в любой день.

Эта туристическая программа не требует каких-либо значительных физических нагрузок (подходит даже для людей с ограниченными физическими возможностями).

Самый дальний переезд утром первого дня — 2 часа, все остальные переезды между остановками от 15 до 90 минут.

Данный экскурсионный тур предназначен для тех туристов, которые уже не первый раз посещают Королевство, для тех, кому интересна природа, традиции, культура и религия Таиланда. Изюминкой программы является стеклянная гора и всемирно известный храм Ват Пратат Сон Кеу, который на данный момент по авторитетному мнению Министерства туризма Таиланда является самым красивым и необычным в Королевстве. Здесь каждое утро можно любоваться природным явлением — «Морем Облаков». А вечером включается иллюминация и световое шоу. Храм построен на подношения самого молодого и, возможно, самого богатого в мире нео-буддистского течения — Дхаммакая. Рядом со стеклянной горой расположен один из самых популярных у жителей и гостей Таиланда национальный парк — Кхао Кхо, излюбленное место отдыха жителей Бангкока. Зимой здесь невероятно красиво цветёт тайская сакура, а местные жители выращивают вкусную клубнику на склонах холмов парка. В Кхао Кхо на вершине одной из гор находится королевская резиденция, с высокогорным парком цветов и уникальной рощей швейцарских сосен, привезённых сюда специально из Альп. Важно знать• Возьмите с собой оригинал загранпаспорта, деньги на личные расходы, одежду для посещения храмов и святых мест — плечи и колени должны быть закрыты, теплые вещи — в горах может быть прохладно, завтрак из отеля.