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Авторский тур
2 дня
Навстречу забытой цивилизации: короткий тур из Паттайи в Камбоджу
Исследовать древний Ангкор, попробовать кхмерскую кухню и увидеть места съёмок голливудского боевика
Начало: Ваш отель в Паттайе, 06:30
15 июня в 06:30
22 июня в 06:30
$340 за человека
Авторский тур
3 дня
Путешествие в затерянный мир: из Паттайи в Камбоджу
Посетить многовековые кхмерские святыни, попробовать камбоджийские блюда и отыскать летучих лисиц
Начало: Ваш отель в Паттайе, 06:30
14 июня в 06:30
21 июня в 06:30
$552 за человека
Авторский тур
2 дня
По следам Лары Крофт: Ангкор Ват и Пном Кулен в Камбодже (2 дня/1 ночь)
Начало: Холл вашего отеля
Расписание: Вторник и суббота
11 июня в 06:30
15 июня в 06:30
15 500฿ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Камбоджа»
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