Погрузитесь в сердце древней цивилизации Камбоджи за 3 дня, посетив величайшие храмы, такие как Ангкор Ват и Та Пром, и наслаждаясь закатом на озере Тонлесап.
Вас ждёт комфортный авиаперелёт из Паттайи, проживание в новом отеле 4★ и насыщенная программа, включая национальное шоу Апсара с изысканным ужином.
Описание тураКамбоджа: погружение в сердце древней цивилизации Вы начнёте своё путешествие с Ангкор Вата — самого большого храмового комплекса в мире и объекта ЮНЕСКО, где сможете насладиться величием архитектуры и историей этого уникального места. Затем мы посетим Ангкор Тхом и Байон, знаменитые своими загадочными каменными лицами, которые словно следят за каждым вашим шагом. Не упустите возможность увидеть храм Та Пром, оплетённый корнями деревьев, который стал известен благодаря фильму «Лара Крофт». Вечером вас ждёт национальное шоу Апсара с роскошным ужином, где вы сможете насладиться кхмерскими и европейскими блюдами, гармонично сочетающимися друг с другом. На следующий день вы отправитесь на закат на озере Тонлесап, где вас ждёт прогулка на лодке по этому живописному водоёму. Завершит наше путешествие посещение священной горы Пном Кулен, где вы сможете увидеть водопад и реку 1000 лингамов, место, полное духовной энергии и красоты. В течение всего тура вы будете наслаждаться обедами в ресторанах национальной кухни и изысканным ужином во время шоу Апсара, что сделает ваше путешествие по Камбодже незабываемым и насыщенным. Важная информация:
• Что взять с собой:
- паспорт;
- купальник, полотенце, сменную одежду;
- солнцезащитный крем, головной убор, очки;
- удобную обувь для прогулок по природе и пещерам;
- репеллент от комаров (желательно);
- фотоаппарат/телефон для незабываемых кадров;
- наличные на сувениры и личные расходы.
- В день до тура мы свяжемся с вами для подтверждения времени трансфера.
- Если у вас изменился номер телефона, отель или есть дополнительные вопросы — пожалуйста, сообщите нам как можно скорее.
- Программа тура может меняться из-за погодных условий и дня недели.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Королевский парк
- Национальное шоу Апсара
- Ангкор Ват
- Ангкор Тхом
- Байон
- Терраса Прокаженного Короля
- Та Пром
- Ta Keo
- Озеро Тонлесап
- Национальный парк Пном Кулен
- Гипермаркет «Ангкор»
Что включено
- Авиаперелёты Бангкок ↔ Сием Риеп
- Трансферы из/в отели и по Сием Риепу
- Проживание 2 ночи в отеле 4★ Bayon Modern Residence
- Прогулка по озеру Тонлесап и Королевскому парку
- Экскурсии: Ангкор Ват, Ангкор Тхом, Байон, Та Пром, Ta Keo
- Завтраки и обеды по программе
- Сопровождение гида и все входные билеты
Что не входит в цену
- Туристическая виза в Камбоджу - 30 USD (оплачивается по прилёту)
- Личные расходы
- Доплата за одноместное размещение - 2400 бат
Где начинаем и завершаем?
Начало: Паттайя, ваш отель
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
