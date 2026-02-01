Релакс-выходные на реке Квай: слоны, сплав на плоту и катание на лодках
Обновиться в термальных источниках, продегустировать травяные настойки и отдохнуть у водопада
Начало: Паттайя, 04:00-05:00 / Бангкок, 06:15-06:45 (сбора...
18 фев в 08:00
19 фев в 08:00
$134 за человека
Из Паттайи на острова Ко Чанг и Ко Нгам: слоновья ферма, каяки и огненное шоу
Насладиться заповедной природой, покормить слонов и побывать в традиционной тайской деревушке
Начало: Паттайя, 5:30
19 фев в 08:00
22 фев в 08:00
$191 за билет
Как в рекламе шоколада: пляжный релакс на райском острове Ко Куд
Понежиться на белоснежном песке, увидеть подводный мир и почувствовать единение с природой
Начало: Ваш отель в Паттайе, 6:30
19 фев в 08:00
20 фев в 08:00
$200 за человека
Мини-группой по провинции Районг с проживанием на острове Самет. Всё включено
Встретиться со слонами и обезьянами, погулять по джунглям, покататься на каяке и посмотреть фаер-шоу
Начало: Ваше место проживания в Паттайе, 7:00
19 фев в 07:00
23 фев в 07:00
105 000 ₽ за всё до 10 чел.
Целительная сила провинции Канчанабури: оздоровительный тур в мини-группе (всё включено)
Посетить жадеитовую баню, насладиться сеансом саундхилинга и увидеть водопад Сайок Ной
Начало: Паттайя/Бангкок, ваш отель или место по договорённ...
20 фев в 04:00
23 фев в 04:00
14 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «С детьми»
Самые популярные туры этой рубрики в Паттайе
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5:
- Релакс-выходные на реке Квай: слоны, сплав на плоту и катание на лодках;
- Из Паттайи на острова Ко Чанг и Ко Нгам: слоновья ферма, каяки и огненное шоу;
- Как в рекламе шоколада: пляжный релакс на райском острове Ко Куд;
- Мини-группой по провинции Районг с проживанием на острове Самет. Всё включено;
- Целительная сила провинции Канчанабури: оздоровительный тур в мини-группе (всё включено).
Какие места ещё посмотреть в Паттайе
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит тур в Паттайе в феврале 2026
Сейчас в Паттайе в категории "С детьми" можно забронировать 5 авторских туров от 134 до 105 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Купите самый интересный из 5 туров в Паттайе на 2026 год по теме «С детьми», 1 ⭐ отзыв, цены от $134. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель