Познакомиться с природными и рукотворными достопримечательностями острова на групповой экскурсии
Живописные виды, малоизвестные исторические факты, традиционные духовные практики — на моей экскурсии вас ждёт другой, аутентичный и невероятно колоритный Пхукет, который отложится яркими воспоминаниями в вашей памяти и на фотоплёнке.
Вы посетите несколько смотровых, в том числе Карон и Као Кад, подниметесь к Биг Будде и побываете в лучшем месте для медитаций.
Вы посетите несколько смотровых, в том числе Карон и Као Кад, подниметесь к Биг Будде и побываете в лучшем месте для медитаций.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Мы начнём экскурсию с посещения смотровых площадок Карон вью поинт и «Ветряк». Полюбуемся фантастическими видами на пляжи Карон, Ката, Ката Ной, Най Харн и Януй.
- Затем отправимся в монастырь Промтеп, послушаем шум волн и насладимся красотой одноимённого мыса — самой южной точки Пхукета.
- Конечно же, мы посетим одну из главных достопримечательностей Пхукета — великолепный комплекс с фигурой Биг Будды. Вы узнаете интересные факты о жизни и учении Будды Шакьямуни и буддизме в Таиланде. Также я расскажу, в каком месте на острове лучше всего медитировать. По желанию проведу для вас групповую медитацию.
- Следующей локацией на маршруте станет мыс Панва. Вы подниметесь на смотровую площадку Као Кад с живописными видами на бухту Чалонг и послушаете рассказ об истории Пхукета.
- В Старом городе с более чем столетней историей мы прогуляемся по торговой улочке Таланг-Роад с колоритной архитектурой. Заглянем в кофейню и насладимся необычным кофе (например, похожим по вкусу на пивной напиток), выращенным на севере Таиланда. Я открою секреты производства кофе и объясню, почему в стране нельзя купить тайский чай.
Организационные детали
- Мы заберём вас из отеля, виллы или другого удобного для вас места на пляжах Патонг, Карон и Ката бесплатно.
- Если вы проживаете в центральной или северной части острова за трансфер нужно будет заплатить от 100 до 300 бат или приехать на место встречи группы.
- Поездка проходит на автомобилях Toyota Commuter или Toyota Yaris.
- Кофе и закуски не входят в стоимость (примерно 10 евро).
- Программа рассчитана на 5 часов, каждый дополнительный час оплачивается отдельно (15 евро).
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у ТЦ Central Phuket или от вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 10:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Alex — ваша команда гидов на Пхукете
Всем привет! Меня зовут Алекс. Я путешествую по Тайланду более 10 лет. Объездил северные, центральные и южные провинции на мотоцикле и автомобиле. Последние 7 лет живу на Пхукете. Изучаю историю Таиланда и буддизм, занимаюсь тайским боксом и дайвингом, играю на гитаре и барабанах. Вместе с командой опытных гидов мы сделаем вашу экскурсию ярким, радостным и замечательным событием! До начала экскурсии обсудим и согласуем с вами маршрут, расставим акценты, если потребуется, добавим новые локации.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Artur
5 сен 2023
Все прошло отлично! У нас был гид Андрей, ему отдельное спасибо!
Очень много интересной и полезной информации, было приятно слушать.
Время, честно говоря, пролетело незаметно.
Никоим образом не пожалели, что остановили свой выбор на данной экскурсии.
Разве что посоветовал бы брать ее в первой половине поездки. Нам рассказали про кучу мест, которые захотелось посетить, но дней на острове было уже мало.
Очень много интересной и полезной информации, было приятно слушать.
Время, честно говоря, пролетело незаметно.
Никоим образом не пожалели, что остановили свой выбор на данной экскурсии.
Разве что посоветовал бы брать ее в первой половине поездки. Нам рассказали про кучу мест, которые захотелось посетить, но дней на острове было уже мало.
Вероника
22 авг 2023
Экскурсия прошла отлично, достаточно динамично, не скучно, узнали много нового и интересного о Таиланде в целом и Пхукете в частности. Отдельное спасибо за то, что не отменили экскурсию, хотя в последний момент отказались другие двое участников, получился приятный бонус от индивидуального сопровождения:)
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Мыс Промтеп
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