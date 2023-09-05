Все прошло отлично! У нас был гид Андрей, ему отдельное спасибо!

Очень много интересной и полезной информации, было приятно слушать.

Время, честно говоря, пролетело незаметно.

Никоим образом не пожалели, что остановили свой выбор на данной экскурсии.

Разве что посоветовал бы брать ее в первой половине поездки. Нам рассказали про кучу мест, которые захотелось посетить, но дней на острове было уже мало.