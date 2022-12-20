Кормление слонов (сопровождающий англоязычный)

Покормите слонов. Познакомьтесь с этими потрясающими животными

Покормите слонов. Познакомьтесь с этими потрясающими животными. Узнайте о поведении слонов в естественной среде. Сделайте красивые фотографии на память о своем опыте.
Кормление слонов (сопровождающий англоязычный)
Кормление слонов (сопровождающий англоязычный)
Кормление слонов (сопровождающий англоязычный)
Кормление слонов (сопровождающий англоязычный)
Кормление слонов (сопровождающий англоязычный)
Кормление слонов (сопровождающий англоязычный)
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает:

Чудесные эмоции и незабываемые впечатления от встречи со слонами
Прибудьте в святилище, и вас встретит приветливый персонал, который предложит вам воду, чай или кофе. Потратьте 10 минут на вводный инструктаж одного из опытных смотрителей, который расскажет о слонах и их историях. Слоны — очень умные существа, и каждый из них имеет свою уникальную индивидуальность.
После инструктажа потратьте 15 минут на то, чтобы научиться готовить еду для слонов. После этого у вас будет возможность приготовить еду самостоятельно. Потратьте оставшиеся 30 минут, чтобы пообщаться и покормить дружелюбных слонов. Наблюдайте, как их лица светятся, когда вы кормите их, и делайте потрясающие фотографии, которые останутся на память.

Важная информация:

  • Сопровождение проводится на английском языке.
  • Меры по борьбе с Covid-19. Действуют специальные меры по охране здоровья и безопасности.

Согласно расписанию в календаре

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сопровождение проводится на английском языке
  • Входные билеты и посещаемые места
  • Входной билет: Elephant Retirement Park Phuket, Choeng Thale
  • Еда и напитки. Вода, кофе, чай
Что не входит
  • Русскоговорящий сопровождающий/встречающий
  • Транспорт. В это мероприятие транспорт не входит
  • Алкогольные напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: 392 / 5 ถนน บ้านดอน-เชิงทะเล Choeng Thale, Amphoe
Завершение: 392 / 5 ถนน บ้านดอน-เชิงทะเล Choeng Thale, Amphoe Thalang, Phuket 83110, Таиланд
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Сопровождение проводится на английском языке
  • Меры по борьбе с Covid-19. Действуют специальные меры по охране здоровья и безопасности
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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