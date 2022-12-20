Согласно расписанию в календаре

Что вас ожидает:

Чудесные эмоции и незабываемые впечатления от встречи со слонами

Прибудьте в святилище, и вас встретит приветливый персонал, который предложит вам воду, чай или кофе. Потратьте 10 минут на вводный инструктаж одного из опытных смотрителей, который расскажет о слонах и их историях. Слоны — очень умные существа, и каждый из них имеет свою уникальную индивидуальность.

После инструктажа потратьте 15 минут на то, чтобы научиться готовить еду для слонов. После этого у вас будет возможность приготовить еду самостоятельно. Потратьте оставшиеся 30 минут, чтобы пообщаться и покормить дружелюбных слонов. Наблюдайте, как их лица светятся, когда вы кормите их, и делайте потрясающие фотографии, которые останутся на память.

Важная информация: