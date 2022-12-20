Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Чудесные эмоции и незабываемые впечатления от встречи со слонами
Прибудьте в святилище, и вас встретит приветливый персонал, который предложит вам воду, чай или кофе. Потратьте 10 минут на вводный инструктаж одного из опытных смотрителей, который расскажет о слонах и их историях. Слоны — очень умные существа, и каждый из них имеет свою уникальную индивидуальность.
После инструктажа потратьте 15 минут на то, чтобы научиться готовить еду для слонов. После этого у вас будет возможность приготовить еду самостоятельно. Потратьте оставшиеся 30 минут, чтобы пообщаться и покормить дружелюбных слонов. Наблюдайте, как их лица светятся, когда вы кормите их, и делайте потрясающие фотографии, которые останутся на память.
Важная информация:
Сопровождение проводится на английском языке.
Меры по борьбе с Covid-19. Действуют специальные меры по охране здоровья и безопасности.
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
Что входит
Сопровождение проводится на английском языке
Входные билеты и посещаемые места
Входной билет: Elephant Retirement Park Phuket, Choeng Thale
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Сопровождение проводится на английском языке
Меры по борьбе с Covid-19. Действуют специальные меры по охране здоровья и безопасности
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пхукета