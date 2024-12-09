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остановил ни полуденный зной, ни сложные маршруты.



Мы смогли насладиться потрясающими обзорными площадками Пхукета, на которые обычно не хватает времени. Миша и Костя делились интересными рассказами о истории и культурных традициях Таиланда.



Кроме того, это было захватывающее приключение на байках через тропики в безопасной обстановке. Рядом был опытный гид, который знал о местной фауне, включая змей, и мог оказать помощь в случае необходимости.



Наибольшее впечатление на нас произвела обзорная площадка Блэк Рок и спуск к мысу Промтеп. Хотя это не была обязательная часть экскурсии, Миша и Костя с радостью согласились нас туда отвезти. Несмотря на сложные участки маршрута, мы преодолели их с юмором благодаря чуткому руководству наших гидов.



Мы хотим поблагодарить за разнообразие локаций и ориентированный на клиента подход к экскурсии. Нам особенно запомнились душевность и заинтересованность местных жителей в передаче самой объективной информации об острове и его культурном наследии.