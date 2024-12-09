Отправьтесь в захватывающее путешествие по югу Пхукета! На байке, вместе с опытным гидом-водителем, вы посетите самые впечатляющие достопримечательности: статую Большого Будды, буддистский монастырь, гору «Ветряная мельница», смотровые площадки. Узнаете об истории Таиланда, традициях и обычаях местных жителей.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
- Статуя Большого Будды и смотровая площадка, с которой открывается невероятный вид на восточное и западное побережье острова
- Буддистский монастырь, где проживают и молятся местные монахи. Место малоизвестное, поэтому вам не придётся стоять в очереди, чтобы сделать запоминающиеся фото
- Самая южная точка острова — мыс Промтеп и маяк, что когда-то служил путеводной звездой для проходящих кораблей
- «Ветряная мельница» — смотровая площадка с видом на один из самых лучших пляжей острова Най Харн
- Карон Вью Поинт — сказочно-красивый вид сразу на три песчаных пляжа западного побережья
- Блэк Рок (по желанию) — локация для опытных путешественников и тех, кто хочет оказаться на «вершине мира». Это одна из самых высоких точек острова, путь к которой потребует усилий и выносливости — предстоит непростой подъём на байке по бездорожью
В ходе экскурсии вы услышите об уникальной истории Таиланда в целом и острова Пхукет в частности. Об удивительной культуре и необычных традициях. А также узнаете много интересного из жизни местного населения — как коренного, так и эмигрировавшего на остров.
Организационные детали
- На этой экскурсии вы — пассажир. Перед стартом мы проведём инструктаж и выдадим экипировку (шлемы)
- Программа подойдёт взрослым и детям с 14 лет. Также вы можете взять ребёнка младше — под свою ответственность
- Для входа в храм девушкам потребуется прикрыть плечи и колени
- С вами поеду я или другой гид-водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$120
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов на Пхукете
Приветствую, дорогие друзья! Много лет назад я выбрал своим домом одно из самых удивительных мест на планете! Остров, который впечатляет своей красотой. Людей, которые восхищают своей добротой. Образ жизни, которыйЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
9 дек 2024
Экурсия оставила у нас исключительно положительные впечатления! Костя и Миша встретили нас прямо у отеля на байках, выдали шлемы, и мы отправились в захватывающее путешествие по острову Пхукет. Нас не
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