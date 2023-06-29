Пхукет: индивидуальная экскурсия с активным отдыхом и уникальными лагунами
Наша первая локация — храмовый комплекс Bang Thong, поражающий величественной аллеей и символичными башнями, представляющими гармонию планет.
Затем на колоритных тайских лодках вы отправитесь навстречу приключениям, где вас ожидают волшебные пещеры, уникальная лагуна Принцессы и уютные просторные пляжи.
Затем на колоритных тайских лодках вы отправитесь навстречу приключениям, где вас ожидают волшебные пещеры, уникальная лагуна Принцессы и уютные просторные пляжи.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Храм Bang Thong
- Набережная Ао Нанг
- Пляж Рейли
- Алмазная пещера
- Лагуна Принцессы
- Пещера Принцессы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Встреча с величественным храмом Bang Thong
В самом начале тура мы отправимся в соседнюю провинцию Краби и откроем мир загадочных храмов. Храмовый комплекс Bang Thong удивит вас яркими красками и экзотичной архитектурой. Широкая аллея, по обе стороны который высятся колонны со слонами в основании, ведёт к величественному храму, возведенному на принципах гармонии, чистоты и красоты Буддизма.
Увлекательное водное путешествие к пляжу Рейли
Прямо с пирса мы отправимся на колоритных тайских лодках к пляжу Рейли. Яркие и красочные лодки с разноцветными лентами увезут вас в живописный и завораживающий морской вояж. С воды перед вами откроются захватывающие виды на сказочной красоты утесы, украшенные темно-зеленой растительностью. Прибыв на пляж, вы окунетесь в атмосферу тропического рая.
Волшебство Алмазной пещеры
Исследуйте загадочную Алмазную пещеру, где неглубокое озеро наполняется водой в сезон дождей. Свет фонарей, отражаясь от ряби на поверхности воды, создает яркие, лучистые блики по стенам пещеры, делая ее похожей на светящуюся алмазную сферу.
Невероятная лагуна Принцессы
Отвлекитесь от суеты, наслаждаясь красотой природы и спокойствием в уникальной лагуне Принцессы. Полюбуйтесь украшенными лианами скалами, прекрасными утесами и захватывающими бухтами и пляжами.
Загадочная пещера Принцессы
В пещере Принцессы каждый посетитель может загадать свои самые сокровенные желания, попросить удачи в делах, процветания и успеха. Также в этом месте опытные альпинисты тренируются преодолевать высоты, испытывая себя на смелость.
Свободное времяпровождение
Сохранив в памяти волшебные моменты о наших приключениях, мы отправимся обратно на пирс. Всего за один день мы открыли для себя чарующий мир Краби с его удивительными храмами, захватывающими пещерами и кристально чистыми лагунами.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Аренда автомобиля
- Лодки
- Питьевая вода
- Что не входит
- Билеты в храм — 50 бат
- Билеты в пещеру — 200 бат
- Место начала и завершения?
- У вашего отеля или виллы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Павел
29 июня 2023
Нашим гидом был Игорь, спасибо ему за скорректированный маршрут. Поднимались на смотровую Пещера Тигра, уж очень хотелось, но подъем того стоил! Рекомендую!
Д
Дмитрий
16 мая 2023
Спасибо за отличную экскурсию, все прошло великолепно! Спуск и подъем в Лагуну Принцессы запомниться нам надолго! После дождя было довольно скользко, но зато какие эмоции!!!!
О
Олег
8 мая 2023
В восторге от экскурсии по Краби! Выражаю огромную благодарность Алексу, компетентному и эрудированному гиду Игорю за тщательно продуманную и профессионально организованную экскурсию!
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