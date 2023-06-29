Встреча с величественным храмом Bang Thong

В самом начале тура мы отправимся в соседнюю провинцию Краби и откроем мир загадочных храмов. Храмовый комплекс Bang Thong удивит вас яркими красками и экзотичной архитектурой. Широкая аллея, по обе стороны который высятся колонны со слонами в основании, ведёт к величественному храму, возведенному на принципах гармонии, чистоты и красоты Буддизма.

Увлекательное водное путешествие к пляжу Рейли

Прямо с пирса мы отправимся на колоритных тайских лодках к пляжу Рейли. Яркие и красочные лодки с разноцветными лентами увезут вас в живописный и завораживающий морской вояж. С воды перед вами откроются захватывающие виды на сказочной красоты утесы, украшенные темно-зеленой растительностью. Прибыв на пляж, вы окунетесь в атмосферу тропического рая.

Волшебство Алмазной пещеры

Исследуйте загадочную Алмазную пещеру, где неглубокое озеро наполняется водой в сезон дождей. Свет фонарей, отражаясь от ряби на поверхности воды, создает яркие, лучистые блики по стенам пещеры, делая ее похожей на светящуюся алмазную сферу.

Невероятная лагуна Принцессы

Отвлекитесь от суеты, наслаждаясь красотой природы и спокойствием в уникальной лагуне Принцессы. Полюбуйтесь украшенными лианами скалами, прекрасными утесами и захватывающими бухтами и пляжами.

Загадочная пещера Принцессы

В пещере Принцессы каждый посетитель может загадать свои самые сокровенные желания, попросить удачи в делах, процветания и успеха. Также в этом месте опытные альпинисты тренируются преодолевать высоты, испытывая себя на смелость.

Свободное времяпровождение

Сохранив в памяти волшебные моменты о наших приключениях, мы отправимся обратно на пирс. Всего за один день мы открыли для себя чарующий мир Краби с его удивительными храмами, захватывающими пещерами и кристально чистыми лагунами.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.