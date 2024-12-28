Андаманское море усыпано жемчужинами, небольшими островами, каждый из которых поразит вас своей красотой. Мы посетим архипелаг Пхи-Пхи, где снимали фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо. Отдохнём на Краби, пляже Рейли и известном острове Джеймса Бонда.
Обязательно сходим на вечеринку у океана при свете луны, а желающие разбавят досуг водными активностями.
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми любого возраста.
Проживание. 2-местное размещение в носовой или кормовой каютах на катамаране Bali. На борту есть 4 туалетные комнаты, 4 душевые кабины, оборудованная кухня, отопление, аудиосистема, кондиционер и опреснитель воды.
Питание. В стоимость включены трёхразовое питание, напитки на борту, а также барбекю на острове.
Транспорт. Будем передвигаться на катамаране Bali 4.1 Siva.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Виза. Не требуется.
Программа тура по дням
В бухту острова Нака
Встречаемся в аэропорту и отправляемся в марину Ао По. Вы разместитесь в каютах, а в 17:00 после брифинга по технике безопасности мы направимся к первой стоянке — бухте острова Нака. Вечером шеф-повар приготовит для нас ужин, во время которого мы отметим начало путешествия.
Остров Рача Яй
После завтрака, в 9:00, выходим в море и держим курс на остров Рача Яй. После обеда сделаем остановку в живописной бухте с бирюзовой водой. Вы сможете поизучать подводный мир или просто насладиться отдыхом на песчаном пляже.
Пхи-Пхи-Ле и Пхи-Пхи-Дон: Майя Бэй и пляжная вечеринка
Сегодня выдвигаемся на северо-восток к островам архипелага Пхи-Пхи. Первым делом сделаем остановку на Пхи-Пхи-Ле, где искупаемся и позагораем на пляже Майя Бэй. Здесь находится знаменитая бухта из фильма «Пляж» с Леонардо Ди Каприо.
Далее направимся к острову Пхи-Пхи-Дон на пляжную вечеринку при свете луны.
Остров Краби и Пляж обезьян
Посвятим ещё немного времени отдыху и купанию, а после обеда отправимся к популярному острову Краби. По пути заглянем на Пляж обезьян. По прибытии прогуляемся по набережной, зайдём в местные рестораны и магазины.
Пляж Рейли
В этот день держим курс на пляж Рейли — одну из самых востребованных зон Таиланда. Из-за высоких известняковых скал, отрезающих доступ к материку, добраться до Рейли можно только по воде. По прибытии будем исследовать пещеры, гулять по джунглям и, конечно, нежиться под солнцем.
Хонг и остров Джеймса Бонда
Позавтракав, дойдём до острова Хонг. Здесь можно увидеть настоящий парк из скал.
После обеда нас ждёт не менее впечатляющая локация: мы доберёмся до острова Джеймса Бонда. Он приобрёл мировую известность после выхода в 1974 году фильма «Человек с золотым пистолетом» о Джеймсе Бонде, агенте 007. С тех пор остров стал одной из самых популярных туристических достопримечательностей Таиланда. Проведём ночь в окружении местных красот.
Нака Ной и возвращение в марину
После завтрака мы отправимся к острову Нака Ной. Искупаемся, позагораем, а желающие смогут погонять на водных мотоциклах.
В 16:00 начнём обратный путь в марину. Вечером отметим окончание тура и поделимся друг с другом впечатлениями.
Окончание тура
Освобождаем каюты в 9:00. Пришло время прощаться. Мы доставим вас в аэропорт ко времени обратного вылета. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Размещение в носовой каюте
|120 000 ₽
|Размещение в кормовой каюте
|130 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание
- Трансфер из/до аэропорта и по маршруту
- Услуги кока, шкипера
Что не входит в цену
- Перелёт до Таиланда и обратно
- Остальное питание
- Снаряжение для снорклинга, аренда водных мотоциклов
- Обратите внимание:
- Стоимость тура на даты с 26.10. по 30.11. - 155 000 ₽ (при размещении в носовой каюте) и 165 000 ₽ (при размещении в кормовой каюте)
- Стоимость тура с 7.12. по 14.12. - 175 000 ₽ (при размещении в носовой каюте) и 185 000 ₽ (при размещении в кормовой каюте)
- Стоимость тура с 21.12 по 28.12 - 210 000 ₽ (при размещении в носовой каюте) и 220 000 ₽ (при размещении в кормовой каюте)