На катамаране по островам Андаманского побережья: путешествие в Таиланд

Погрузиться в бирюзовые воды, отдохнуть на острове Джеймса Бонда и сходить на пляжную вечеринку
Релакс, солнце, бирюзовая гладь — всё это ждёт вас в нашем круизе.

Андаманское море усыпано жемчужинами, небольшими островами, каждый из которых поразит вас своей красотой. Мы посетим архипелаг Пхи-Пхи, где снимали фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо. Отдохнём на Краби, пляже Рейли и известном острове Джеймса Бонда.

Обязательно сходим на вечеринку у океана при свете луны, а желающие разбавят досуг водными активностями.
На катамаране по островам Андаманского побережья: путешествие в Таиланд
На катамаране по островам Андаманского побережья: путешествие в Таиланд
На катамаране по островам Андаманского побережья: путешествие в Таиланд
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми любого возраста.

Проживание. 2-местное размещение в носовой или кормовой каютах на катамаране Bali. На борту есть 4 туалетные комнаты, 4 душевые кабины, оборудованная кухня, отопление, аудиосистема, кондиционер и опреснитель воды.

Питание. В стоимость включены трёхразовое питание, напитки на борту, а также барбекю на острове.

Транспорт. Будем передвигаться на катамаране Bali 4.1 Siva.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Виза. Не требуется.

Программа тура по дням

1 день

В бухту острова Нака

Встречаемся в аэропорту и отправляемся в марину Ао По. Вы разместитесь в каютах, а в 17:00 после брифинга по технике безопасности мы направимся к первой стоянке — бухте острова Нака. Вечером шеф-повар приготовит для нас ужин, во время которого мы отметим начало путешествия.

В бухту острова НакаВ бухту острова НакаВ бухту острова НакаВ бухту острова НакаВ бухту острова НакаВ бухту острова НакаВ бухту острова НакаВ бухту острова НакаВ бухту острова НакаВ бухту острова НакаВ бухту острова Нака
2 день

Остров Рача Яй

После завтрака, в 9:00, выходим в море и держим курс на остров Рача Яй. После обеда сделаем остановку в живописной бухте с бирюзовой водой. Вы сможете поизучать подводный мир или просто насладиться отдыхом на песчаном пляже.

Остров Рача ЯйОстров Рача ЯйОстров Рача ЯйОстров Рача Яй
3 день

Пхи-Пхи-Ле и Пхи-Пхи-Дон: Майя Бэй и пляжная вечеринка

Сегодня выдвигаемся на северо-восток к островам архипелага Пхи-Пхи. Первым делом сделаем остановку на Пхи-Пхи-Ле, где искупаемся и позагораем на пляже Майя Бэй. Здесь находится знаменитая бухта из фильма «Пляж» с Леонардо Ди Каприо.

Далее направимся к острову Пхи-Пхи-Дон на пляжную вечеринку при свете луны.

Пхи-Пхи-Ле и Пхи-Пхи-Дон: Майя Бэй и пляжная вечеринкаПхи-Пхи-Ле и Пхи-Пхи-Дон: Майя Бэй и пляжная вечеринкаПхи-Пхи-Ле и Пхи-Пхи-Дон: Майя Бэй и пляжная вечеринкаПхи-Пхи-Ле и Пхи-Пхи-Дон: Майя Бэй и пляжная вечеринка
4 день

Остров Краби и Пляж обезьян

Посвятим ещё немного времени отдыху и купанию, а после обеда отправимся к популярному острову Краби. По пути заглянем на Пляж обезьян. По прибытии прогуляемся по набережной, зайдём в местные рестораны и магазины.

Остров Краби и Пляж обезьянОстров Краби и Пляж обезьянОстров Краби и Пляж обезьянОстров Краби и Пляж обезьян
5 день

Пляж Рейли

В этот день держим курс на пляж Рейли — одну из самых востребованных зон Таиланда. Из-за высоких известняковых скал, отрезающих доступ к материку, добраться до Рейли можно только по воде. По прибытии будем исследовать пещеры, гулять по джунглям и, конечно, нежиться под солнцем.

Пляж РейлиПляж РейлиПляж РейлиПляж Рейли
6 день

Хонг и остров Джеймса Бонда

Позавтракав, дойдём до острова Хонг. Здесь можно увидеть настоящий парк из скал.

После обеда нас ждёт не менее впечатляющая локация: мы доберёмся до острова Джеймса Бонда. Он приобрёл мировую известность после выхода в 1974 году фильма «Человек с золотым пистолетом» о Джеймсе Бонде, агенте 007. С тех пор остров стал одной из самых популярных туристических достопримечательностей Таиланда. Проведём ночь в окружении местных красот.

Хонг и остров Джеймса БондаХонг и остров Джеймса БондаХонг и остров Джеймса БондаХонг и остров Джеймса Бонда
7 день

Нака Ной и возвращение в марину

После завтрака мы отправимся к острову Нака Ной. Искупаемся, позагораем, а желающие смогут погонять на водных мотоциклах.

В 16:00 начнём обратный путь в марину. Вечером отметим окончание тура и поделимся друг с другом впечатлениями.

Нака Ной и возвращение в маринуНака Ной и возвращение в маринуНака Ной и возвращение в маринуНака Ной и возвращение в марину
8 день

Окончание тура

Освобождаем каюты в 9:00. Пришло время прощаться. Мы доставим вас в аэропорт ко времени обратного вылета. До новых встреч!

Окончание тураОкончание тураОкончание тураОкончание тура

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Размещение в носовой каюте120 000 ₽
Размещение в кормовой каюте130 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • Трансфер из/до аэропорта и по маршруту
  • Услуги кока, шкипера
Что не входит в цену
  • Перелёт до Таиланда и обратно
  • Остальное питание
  • Снаряжение для снорклинга, аренда водных мотоциклов
  • Обратите внимание:
  • Стоимость тура на даты с 26.10. по 30.11. - 155 000 ₽ (при размещении в носовой каюте) и 165 000 ₽ (при размещении в кормовой каюте)
  • Стоимость тура с 7.12. по 14.12. - 175 000 ₽ (при размещении в носовой каюте) и 185 000 ₽ (при размещении в кормовой каюте)
  • Стоимость тура с 21.12 по 28.12 - 210 000 ₽ (при размещении в носовой каюте) и 220 000 ₽ (при размещении в кормовой каюте)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Пхукета, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Марина Ао По, 9:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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