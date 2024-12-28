Возможно участие с детьми любого возраста.

Проживание. 2-местное размещение в носовой или кормовой каютах на катамаране Bali. На борту есть 4 туалетные комнаты, 4 душевые кабины, оборудованная кухня, отопление, аудиосистема, кондиционер и опреснитель воды.

Питание. В стоимость включены трёхразовое питание, напитки на борту, а также барбекю на острове.

Транспорт. Будем передвигаться на катамаране Bali 4.1 Siva.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Виза. Не требуется.