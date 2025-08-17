Мои заказы

Остров Нанг Юань – экскурсии на Самуи

Найдено 5 экскурсий в категории «Остров Нанг Юань» на Самуи, цены от $71. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Обзорная экскурсия по Самуи
На машине
9 часов
49 отзывов
Водная прогулка
Обзорная экскурсия по Самуи
Познакомиться с основными достопримечательностями острова, увидеть рай на земле и загадать желание
11 дек в 10:00
22 дек в 10:00
$190 за всё до 6 чел.
Инстаграмный Самуи: топовые места острова за один день
На машине
7 часов
4 отзыва
Фотопрогулка
до 6 чел.
Панорамный Самуи: топовые места за день
Откройте для себя Самуи с новой стороны: от водопадов до храмов. Погрузитесь в атмосферу острова, избегая толп туристов, и насладитесь уникальными видами
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$500 за всё до 6 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по острову Самуи
На машине
5 часов
23 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по острову Самуи
Увидеть главные достопримечательности и встретить закат у моря
Начало: От места проживания
Завтра в 12:00
11 дек в 12:00
$200 за всё до 4 чел.
Sunset Heroes: джип-приключение в джунглях Самуи и закат под чилаут сет
На машине
Джиппинг
7 часов
32 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Sunset Heroes: хайкинг или джип-приключение в джунглях Самуи
Погрузитесь в природу Самуи с экскурсией Sunset Heroes. Выберите хайкинг или джип-приключение и насладитесь дикими водопадами и атмосферными закатами
Начало: В вашем отеле на Самуи
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
$500 за всё до 6 чел.
Путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань
8 часов
6 отзывов
Водная прогулка
Путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань на скоростном катере
Отправляйтесь на незабываемое путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань с Самуи. Вас ждут снорклинг, белоснежные пляжи и традиционная тайская кухня
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$71 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    17 августа 2025
    Обзорная экскурсия по Самуи
    Дата посещения: 16 августа 2025
    Экскурсия очень понравилась. Всё прошло на одном дыхании. Интересные локации. Андрей приятный собеседник, вежливый и грамотный гид. Комфортно, неутомительно, интересно! Рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    7 декабря 2025
    Индивидуальная обзорная экскурсия по острову Самуи
    С Юрием, время пролетело очень быстро. Экскурсия была интересной и познавательной, проехали много локаций и мест. Учитывая, что первый раз мы на Самуи, то знакомству с островом случилось идеальным 👌
  • Е
    Елена
    1 декабря 2025
    Обзорная экскурсия по Самуи
    Отличная экскурсия! Встреча вовремя. Интересный маршрут. Андрей настоящий знаток острова, его достопримечательностей, истории и культуры. Рассказывает интересно. День пролетел, как один час! Мы получили много интересной информации и чудесных впечатлений. Однозначно рекомендую!
  • А
    Александр
    27 ноября 2025
    Индивидуальная обзорная экскурсия по острову Самуи
    Однозначно один из самых увлекательных дней на Самуи в компании Юрия! Вопреки переменчивой и капризной погоде, наш гид спланировал экскурсионные
    читать дальше

    точки так, что всю непогоду мы обходили стороной и успели посетить главные достопримечательности острова, услышали много интересного об истории и жизни острова. Юрий очень эрудированный и интересный рассказчик, время летело незаметно! Мы прикоснулись к культуре местных жителей и получили множество замечательных фото на память! Благодарим за эмоции и впечатления! Были рады знакомству и рассчитываем встретиться еще!)

  • А
    Александра
    6 ноября 2025
    Индивидуальная обзорная экскурсия по острову Самуи
    Провели шикарный день на Самуи в компании замечательного гида Юрия. Удалось увидеть самые интересные островные места глазами местного жителя. Юрий - прекрасный и увлеченный собеседник. Вся экскурсия прошла на одном дыхании. Большое спасибо!
  • А
    Антон
    6 ноября 2025
    Обзорная экскурсия по Самуи
    Спасибо Андрею. Отличный расказчик. Интересные места интересные истории.
  • Я
    Яна
    3 ноября 2025
    Индивидуальная обзорная экскурсия по острову Самуи
    Выбрали гида по совету друзей, которые были на экскурсии в прошлом году. Потрясающая экскурсия по насыщенности и эмоциям, индивидуальный подход,
    читать дальше

    Юрий учел все наши пожелания! Успели и локации посмотреть, и вкусно поесть традиционные тайские блюда, закупиться фруктами и заехать на самый красивый пляж!!

    Выбрали гида по совету друзей, которые были на экскурсии в прошлом году. Потрясающая экскурсия по насыщенностиВыбрали гида по совету друзей, которые были на экскурсии в прошлом году. Потрясающая экскурсия по насыщенностиВыбрали гида по совету друзей, которые были на экскурсии в прошлом году. Потрясающая экскурсия по насыщенностиВыбрали гида по совету друзей, которые были на экскурсии в прошлом году. Потрясающая экскурсия по насыщенностиВыбрали гида по совету друзей, которые были на экскурсии в прошлом году. Потрясающая экскурсия по насыщенности
  • О
    Ольга
    28 октября 2025
    Обзорная экскурсия по Самуи
    Экскурсия просто великолепная! Каждая остановка — отдельная история с глубоким смыслом и интересными деталями. Гид — настоящий профессионал: рассказывает увлекательно,
    читать дальше

    с любовью к острову и глубоким знанием культуры. Узнали множество неожиданных фактов и легенд, почувствовали особую атмосферу и спокойствие этих мест. Всё организовано с уважением, вниманием и душевным теплом. Великолепное сочетание познавательного и духовного опыта. Рекомендую всем, кто хочет увидеть Самуи не глазами туриста, а глазами знающего проводника!

    Экскурсия просто великолепная! Каждая остановка — отдельная история с глубоким смыслом и интересными деталями. Гид —Экскурсия просто великолепная! Каждая остановка — отдельная история с глубоким смыслом и интересными деталями. Гид —Экскурсия просто великолепная! Каждая остановка — отдельная история с глубоким смыслом и интересными деталями. Гид —Экскурсия просто великолепная! Каждая остановка — отдельная история с глубоким смыслом и интересными деталями. Гид —Экскурсия просто великолепная! Каждая остановка — отдельная история с глубоким смыслом и интересными деталями. Гид —
  • N
    Nadezhda
    10 октября 2025
    Обзорная экскурсия по Самуи
    Андрей, поразил своей глубиной знаний, порадовал своими жизненными позициями, и создал непринужденную обстановку на экскурсии, однозначно рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    23 сентября 2025
    Sunset Heroes: джип-приключение в джунглях Самуи и закат под чилаут сет
    Хотя мы оказались практически единственными людьми, кто не купался в водопадах на экскурсиях у Сергея по его словам, сама поездка
    читать дальше

    нам очень понравилась, а именно часть, где встречали закат под отличный чилаут. Заката мы тоже не увидели)), но был потрясающе красивый туман. Очень запоминающаяся картинка!

    Хотя мы оказались практически единственными людьми, кто не купался в водопадах на экскурсиях у Сергея поХотя мы оказались практически единственными людьми, кто не купался в водопадах на экскурсиях у Сергея поХотя мы оказались практически единственными людьми, кто не купался в водопадах на экскурсиях у Сергея по
  • Е
    Елена
    20 сентября 2025
    Обзорная экскурсия по Самуи
    Огромное спасибо Андрею за незабываемые впечатления о Самуи! День просто пролетел!!!! Очень интересно,познавательно,масса впечатлений и дух захватывающих эмоций!!! Том ям на Самуи самый вкусный!!!!
    Огромное спасибо Андрею за незабываемые впечатления о Самуи! День просто пролетел!!!! Очень интересно,познавательно,масса впечатлений и духОгромное спасибо Андрею за незабываемые впечатления о Самуи! День просто пролетел!!!! Очень интересно,познавательно,масса впечатлений и духОгромное спасибо Андрею за незабываемые впечатления о Самуи! День просто пролетел!!!! Очень интересно,познавательно,масса впечатлений и духОгромное спасибо Андрею за незабываемые впечатления о Самуи! День просто пролетел!!!! Очень интересно,познавательно,масса впечатлений и духОгромное спасибо Андрею за незабываемые впечатления о Самуи! День просто пролетел!!!! Очень интересно,познавательно,масса впечатлений и духОгромное спасибо Андрею за незабываемые впечатления о Самуи! День просто пролетел!!!! Очень интересно,познавательно,масса впечатлений и дух
  • Ю
    Юлия
    13 сентября 2025
    Sunset Heroes: джип-приключение в джунглях Самуи и закат под чилаут сет
    Экскурсия очень понравилась - это то, что нужно, чтобы погрузиться в атмосферу настоящего тропического Таиланда. Путешествие в джунглях надолго останется
    читать дальше

    в памяти как настоящее приключение, полное неожиданных звуков природы и красивых видов. Купание в водопаде просто невероятное.
    Сергей очень внимательный и приятный гид, подстроил маршрут под наши пожелания. Очень классно, что маршрут построен так, что на всех локациях мы были одни, и не пересекались с туристическими группами.
    Закат на смотровой площадке - незабываем.
    Экскурсия понравилась и взрослым, и ребенку 6 лет

    Экскурсия очень понравилась - это то, что нужно, чтобы погрузиться в атмосферу настоящего тропического Таиланда. ПутешествиеЭкскурсия очень понравилась - это то, что нужно, чтобы погрузиться в атмосферу настоящего тропического Таиланда. ПутешествиеЭкскурсия очень понравилась - это то, что нужно, чтобы погрузиться в атмосферу настоящего тропического Таиланда. ПутешествиеЭкскурсия очень понравилась - это то, что нужно, чтобы погрузиться в атмосферу настоящего тропического Таиланда. ПутешествиеЭкскурсия очень понравилась - это то, что нужно, чтобы погрузиться в атмосферу настоящего тропического Таиланда. ПутешествиеЭкскурсия очень понравилась - это то, что нужно, чтобы погрузиться в атмосферу настоящего тропического Таиланда. ПутешествиеЭкскурсия очень понравилась - это то, что нужно, чтобы погрузиться в атмосферу настоящего тропического Таиланда. ПутешествиеЭкскурсия очень понравилась - это то, что нужно, чтобы погрузиться в атмосферу настоящего тропического Таиланда. Путешествие
  • Н
    Наталья
    27 августа 2025
    Обзорная экскурсия по Самуи
    Сегодня прошла наша замечательная экскурсия!
    Андрей открыл для нас Самуй с различных ракурсов- посетили и узнали все про исторические значимые объекты,окунулись
    читать дальше

    в волшебство джунглей, исполнили свои гастрономические желания!
    Хочу присоединиться к предыдущим отзывам гостей, Андрей,действительно, очень интересно знакомит с островом, с жизнью на острове, очень чуток к нашим пожеланиям! Спасибо большое!!!

  • И
    Игорь
    26 августа 2025
    Обзорная экскурсия по Самуи
    Андрей - отличный гид, всё было структурировано и интересно! Ставим 5 баллов! И рекомендуем всем!
  • Е
    Евгений
    20 августа 2025
    Обзорная экскурсия по Самуи
    Хотелось еще раз сказать спасибо Андрею за возможность увидеть самые интересные локации острова. Все понравилось. Быстро договорились, встретились в назначенное
    читать дальше

    время. А далее мы просто отдыхали и получали удовольствие от экскурсии. У Андрея продуманный маршрут с интересными локациями и рассказами. Очень насыщенная программа, хотя и достаточно легкая для передвижения. Передвигались комфортно, на отличном, проходимом автомобиле. С Андреем было очень
    приятно общаться! Спасибо. Рекомендуем!

  • М
    Маргарита
    12 августа 2025
    Sunset Heroes: джип-приключение в джунглях Самуи и закат под чилаут сет
    Экскурсия была необыкновенная. Мы прошли действительно неизведанными труопами,куда не ступала нога туристов, очутились совершенно одни на водопаде, где смогли искупаться
    читать дальше

    без наблюдающих глаз. Посмотрели и другие достопримечательности Самуи. Сергей интересно рассказал нам о культуре Тайланда, провез нас через плантации местных до сих неизвестных нам фруктов.
    По нашей просьбе мы смогли немного изменить наш план и Сергей во время нашей паузы показал нам удивительное место, распахнувшее наш взор сверху на Самуи и другие близлежащие острова.
    В целом мы получили незабываемые впечатления Сергей- тактичный экскурсовод, замечательный человек.

  • В
    Вероника
    7 августа 2025
    Sunset Heroes: джип-приключение в джунглях Самуи и закат под чилаут сет
    Наша экскурсия прошла замечательно. Сергей интересно рассказывал и отвечал на все наши вопросы. Однозначно рекомендую!!!
    Наша экскурсия прошла замечательно. Сергей интересно рассказывал и отвечал на все наши вопросы. Однозначно рекомендую!!!Наша экскурсия прошла замечательно. Сергей интересно рассказывал и отвечал на все наши вопросы. Однозначно рекомендую!!!Наша экскурсия прошла замечательно. Сергей интересно рассказывал и отвечал на все наши вопросы. Однозначно рекомендую!!!Наша экскурсия прошла замечательно. Сергей интересно рассказывал и отвечал на все наши вопросы. Однозначно рекомендую!!!Наша экскурсия прошла замечательно. Сергей интересно рассказывал и отвечал на все наши вопросы. Однозначно рекомендую!!!Наша экскурсия прошла замечательно. Сергей интересно рассказывал и отвечал на все наши вопросы. Однозначно рекомендую!!!Наша экскурсия прошла замечательно. Сергей интересно рассказывал и отвечал на все наши вопросы. Однозначно рекомендую!!!Наша экскурсия прошла замечательно. Сергей интересно рассказывал и отвечал на все наши вопросы. Однозначно рекомендую!!!Наша экскурсия прошла замечательно. Сергей интересно рассказывал и отвечал на все наши вопросы. Однозначно рекомендую!!!Наша экскурсия прошла замечательно. Сергей интересно рассказывал и отвечал на все наши вопросы. Однозначно рекомендую!!!
  • I
    Innokentiy
    30 июля 2025
    Обзорная экскурсия по Самуи
    Экскурсия оставила у нас самые яркие и искренние впечатления. Вы увидите этот чудесный остров со всех разнообразных ракурсов и узнаете
    читать дальше

    множество интересных фактов из жизни его обитателей. Причем ощущение будто бы путешествуешь со старым другом, настолько удобно и комфортно. Такой насыщенной и одновременно не утомительной программы я ещё не встречал. И так грамотно построенной. Самые удивительные виды острова с самых разных точек! Настоящее приключение! Было очень познавательно!

  • Л
    Леа
    27 июля 2025
    Обзорная экскурсия по Самуи
    Мы влюбились в Андрея и его харизму, прекрасный человек нам все очень понравилось!!! Рекомендуем! Супер
  • Н
    Наталья
    20 июля 2025
    Инстаграмный Самуи: топовые места острова за один день
    Изначально бронировала «инстаграммный Самуи», но Сергей предложил заменить на «не туристический Самуи», поэтому отзыв будет об этой экскурсии.
    🔥Общее впечатление -
    читать дальше

    таких эмоций я не испытывала никогда, а я достаточно искушенная экскурсиями туристка, однозначно рекомендую!! Это невероятное приключение, вся поездка прошла на одном дыхании!! Посмотрели такие места, от которых до сих пор мурашки.
    🤗Также хочу отдельно поблагодарить Сергея, крайне организованный, ответственный, эмпатичный, эрудированный человек, помимо прочего отличный водитель и фотограф (талантливые люди, талантливы во всем - это все на 100% про Сергея).
    🚘 Машина - новая, чистейшая, максимально комфортабельная.

    🔥в реальности моя оценка 10 из 5🔥

    Изначально бронировала «инстаграммный Самуи», но Сергей предложил заменить на «не туристический Самуи», поэтому отзыв будет об этой экскурсииИзначально бронировала «инстаграммный Самуи», но Сергей предложил заменить на «не туристический Самуи», поэтому отзыв будет об этой экскурсииИзначально бронировала «инстаграммный Самуи», но Сергей предложил заменить на «не туристический Самуи», поэтому отзыв будет об этой экскурсииИзначально бронировала «инстаграммный Самуи», но Сергей предложил заменить на «не туристический Самуи», поэтому отзыв будет об этой экскурсииИзначально бронировала «инстаграммный Самуи», но Сергей предложил заменить на «не туристический Самуи», поэтому отзыв будет об этой экскурсииИзначально бронировала «инстаграммный Самуи», но Сергей предложил заменить на «не туристический Самуи», поэтому отзыв будет об этой экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Самуи в категории «Остров Нанг Юань»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Самуи
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Обзорная экскурсия по Самуи
  2. Инстаграмный Самуи: топовые места острова за один день
  3. Индивидуальная обзорная экскурсия по острову Самуи
  4. Sunset Heroes: джип-приключение в джунглях Самуи и закат под чилаут сет
  5. Путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань
Какие места ещё посмотреть на Самуи
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Большой Будда
  2. Самое главное
  3. Остров Свиней
Сколько стоит экскурсия по Самуи в декабре 2025
Сейчас на Самуи в категории "Остров Нанг Юань" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 71 до 500. Туристы уже оставили гидам 114 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий на Самуи на 2025 год по теме «Остров Нанг Юань», 114 ⭐ отзывов, цены от $71. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль