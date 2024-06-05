Мумифицированный Монах – экскурсии на Самуи

Найдено 3 экскурсии в категории «Мумифицированный Монах» на Самуи, цены от $55. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джип-сафари: весь Самуи за один день
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Мини-группа
8 часов
13 отзывов
Джип-сафари: весь Самуи за один день
Статуя Большого Будды, Волшебный сад, водопад и погружение в традиции острова
Начало: У рецепшена вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$55 за человека
Обзорная экскурсия по Самуи
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Обзорная экскурсия по Самуи
Познакомиться с основными достопримечательностями острова, увидеть рай на земле и загадать желание
11 июня в 11:00
16 июня в 11:00
$260 за всё до 3 чел.
День на Самуи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Популярное предложение
День на Самуи
Увидеть главные достопримечательности и встретить закат у моря
Начало: от места проживания
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
$193 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Самуи
    Обзорная экскурсия по Самуи Замечательно провели время на экскурсии, мы первый раз на Самуи и было очень интересно познакомиться с его
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    достопримечательностями. Экскурсия построена грамотно, очень интересно! Семь часов пролетели на одном дыхании! Приятно удивила искренняя забота о гостях. Джунгли, храмы, сад и конечно же встреча заката- просто феерия!!! Рекомендуем!! Алима и Андрей огромное вам СПАСИБО!!!

  • А
    Анна
    22 мая 2024
    День на Самуи
    Юрий, спасибо большое за экскурсию! Вы - прекрасный собеседник. Очень интересно и познавательно! Время пролетает незаметно, окунаешься с головой в
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    мир острова Самуи. Много локаций: храмы, видовые и смотровые площадки. Море эмоций и фотографий! Обряд с монахом - вишенка на торте). Сам монах - улыбчивый и располагающий к себе человек. Суп Том Ям, который кушали в обед, фантастически вкусный! В общем, экскурсия классная: с комфортом, а главное - с новыми знаниями!

    Юрий, спасибо большое за экскурсию! Вы - прекрасный собеседник. Очень интересно и познавательно! Время пролетает незаметноЮрий, спасибо большое за экскурсию! Вы - прекрасный собеседник. Очень интересно и познавательно! Время пролетает незаметноЮрий, спасибо большое за экскурсию! Вы - прекрасный собеседник. Очень интересно и познавательно! Время пролетает незаметноЮрий, спасибо большое за экскурсию! Вы - прекрасный собеседник. Очень интересно и познавательно! Время пролетает незаметноЮрий, спасибо большое за экскурсию! Вы - прекрасный собеседник. Очень интересно и познавательно! Время пролетает незаметноЮрий, спасибо большое за экскурсию! Вы - прекрасный собеседник. Очень интересно и познавательно! Время пролетает незаметноЮрий, спасибо большое за экскурсию! Вы - прекрасный собеседник. Очень интересно и познавательно! Время пролетает незаметноЮрий, спасибо большое за экскурсию! Вы - прекрасный собеседник. Очень интересно и познавательно! Время пролетает незаметно
  • О
    Олег
    19 мая 2024
    День на Самуи
    Спасибо за содержательную и интересную экскурсию. Много интересных и самобытных мест посетили! За встречу с монахом с обрядом особая благодарность! Том Ям очень вкусный! Волшебный сад, храмы и смотровые места посетили в теплой дружеской обстановке! Спасибо,Юрий!
  • Т
    Татьяна
    24 марта 2024
    Обзорная экскурсия по Самуи
    Экскурсия прошла великолепно. Всё очень компактно, но в то же время на всё хватало времени. Семь часов пролетели очень быстро.
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    Алима очень добродушная, отзывчивая, сразу мы почувствовали себя как-будто давно друг друга знаем. Мы останавливались в разных красивых местах, чтобы немного перекусить и отдохнуть от жары. Сам маршрут экскурсии достаточно интересен. Алима нас во время экскурсии снимала, а потом прислала фотки и маленькое видео. Мелочь, но очень приятно. В конце мы заехали в ресторанчик, где встречали закат. Советую. Не пожалеете.

    Экскурсия прошла великолепно. Всё очень компактно, но в то же время на всё хватало времени. СемьЭкскурсия прошла великолепно. Всё очень компактно, но в то же время на всё хватало времени. СемьЭкскурсия прошла великолепно. Всё очень компактно, но в то же время на всё хватало времени. СемьЭкскурсия прошла великолепно. Всё очень компактно, но в то же время на всё хватало времени. СемьЭкскурсия прошла великолепно. Всё очень компактно, но в то же время на всё хватало времени. СемьЭкскурсия прошла великолепно. Всё очень компактно, но в то же время на всё хватало времени. Семь
  • Т
    Тимур
    20 марта 2024
    Обзорная экскурсия по Самуи
    Прекрасный день, легкий и приятный в компании Алимы и Андрея! Время пролетело просто незаметно. В маршруте есть шикарная "вишенка на торте"!! Алима и Андрей, спасибо! Рекомендуем к посещению!
  • Е
    Елена
    24 июня 2023
    Джип-сафари: весь Самуи за один день
    Очень понравилось!
  • Т
    Татьяна
    24 июня 2023
    Джип-сафари: весь Самуи за один день
    Хорошая организация
  • М
    Михаил
    19 июня 2023
    Джип-сафари: весь Самуи за один день
    Гид супер, весёлый и много шутил. Так же много рассказывал. Вот только всё на английском языке, а я его не понимаю.

Ответы на вопросы от путешественников по Самуи в категории «Мумифицированный Монах»

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Сколько стоит экскурсия по Самуи в июне 2024
Сейчас на Самуи в категории "Мумифицированный Монах" можно забронировать 3 экскурсии от 55 до 260. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.6 из 5
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