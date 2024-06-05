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Алима очень добродушная, отзывчивая, сразу мы почувствовали себя как-будто давно друг друга знаем. Мы останавливались в разных красивых местах, чтобы немного перекусить и отдохнуть от жары. Сам маршрут экскурсии достаточно интересен. Алима нас во время экскурсии снимала, а потом прислала фотки и маленькое видео. Мелочь, но очень приятно. В конце мы заехали в ресторанчик, где встречали закат. Советую. Не пожалеете.