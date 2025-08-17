Водная прогулка
Обзорная экскурсия по Самуи
Познакомиться с основными достопримечательностями острова, увидеть рай на земле и загадать желание
11 дек в 10:00
22 дек в 10:00
$190 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
до 6 чел.
Панорамный Самуи: топовые места за день
Откройте для себя Самуи с новой стороны: от водопадов до храмов. Погрузитесь в атмосферу острова, избегая толп туристов, и насладитесь уникальными видами
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$500 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по острову Самуи
Увидеть главные достопримечательности и встретить закат у моря
Начало: От места проживания
Завтра в 12:00
11 дек в 12:00
$200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Sunset Heroes: хайкинг или джип-приключение в джунглях Самуи
Погрузитесь в природу Самуи с экскурсией Sunset Heroes. Выберите хайкинг или джип-приключение и насладитесь дикими водопадами и атмосферными закатами
Начало: В вашем отеле на Самуи
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
$500 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Джип-сафари: весь Самуи за один день
Джип-сафари на Самуи - увлекательное приключение по ключевым местам острова. Храмы, водопады и панорамные виды ждут вас
Начало: У рецепшена вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$59 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана17 августа 2025Обзорная экскурсия по СамуиДата посещения: 16 августа 2025Экскурсия очень понравилась. Всё прошло на одном дыхании. Интересные локации. Андрей приятный собеседник, вежливый и грамотный гид. Комфортно, неутомительно, интересно! Рекомендую!
- ТТатьяна7 декабря 2025С Юрием, время пролетело очень быстро. Экскурсия была интересной и познавательной, проехали много локаций и мест. Учитывая, что первый раз мы на Самуи, то знакомству с островом случилось идеальным 👌
- ЕЕлена1 декабря 2025Отличная экскурсия! Встреча вовремя. Интересный маршрут. Андрей настоящий знаток острова, его достопримечательностей, истории и культуры. Рассказывает интересно. День пролетел, как один час! Мы получили много интересной информации и чудесных впечатлений. Однозначно рекомендую!
- ААлександр27 ноября 2025Однозначно один из самых увлекательных дней на Самуи в компании Юрия! Вопреки переменчивой и капризной погоде, наш гид спланировал экскурсионные
- ААлександра6 ноября 2025Провели шикарный день на Самуи в компании замечательного гида Юрия. Удалось увидеть самые интересные островные места глазами местного жителя. Юрий - прекрасный и увлеченный собеседник. Вся экскурсия прошла на одном дыхании. Большое спасибо!
- ААнтон6 ноября 2025Спасибо Андрею. Отличный расказчик. Интересные места интересные истории.
- ЯЯна3 ноября 2025Выбрали гида по совету друзей, которые были на экскурсии в прошлом году. Потрясающая экскурсия по насыщенности и эмоциям, индивидуальный подход,
- ООльга28 октября 2025Экскурсия просто великолепная! Каждая остановка — отдельная история с глубоким смыслом и интересными деталями. Гид — настоящий профессионал: рассказывает увлекательно,
- NNadezhda10 октября 2025Андрей, поразил своей глубиной знаний, порадовал своими жизненными позициями, и создал непринужденную обстановку на экскурсии, однозначно рекомендую.
- ТТатьяна23 сентября 2025Хотя мы оказались практически единственными людьми, кто не купался в водопадах на экскурсиях у Сергея по его словам, сама поездка
- ЕЕлена20 сентября 2025Огромное спасибо Андрею за незабываемые впечатления о Самуи! День просто пролетел!!!! Очень интересно,познавательно,масса впечатлений и дух захватывающих эмоций!!! Том ям на Самуи самый вкусный!!!!
- ЮЮлия13 сентября 2025Экскурсия очень понравилась - это то, что нужно, чтобы погрузиться в атмосферу настоящего тропического Таиланда. Путешествие в джунглях надолго останется
- ААлёна11 сентября 2025Сама экскурсия интересная, организована в целом неплохо. Странное формирование групп по машинам было. И мы были в машине с какой-то недружественной группой французских арабов, хотя в других машинах были русские. Но в остальном всё понравилось
- ННаталья27 августа 2025Сегодня прошла наша замечательная экскурсия!
Андрей открыл для нас Самуй с различных ракурсов- посетили и узнали все про исторические значимые объекты,окунулись
- ИИгорь26 августа 2025Андрей - отличный гид, всё было структурировано и интересно! Ставим 5 баллов! И рекомендуем всем!
- ЕЕвгений20 августа 2025Хотелось еще раз сказать спасибо Андрею за возможность увидеть самые интересные локации острова. Все понравилось. Быстро договорились, встретились в назначенное
- ММаргарита12 августа 2025Экскурсия была необыкновенная. Мы прошли действительно неизведанными труопами,куда не ступала нога туристов, очутились совершенно одни на водопаде, где смогли искупаться
- ВВероника7 августа 2025Наша экскурсия прошла замечательно. Сергей интересно рассказывал и отвечал на все наши вопросы. Однозначно рекомендую!!!
- IInnokentiy30 июля 2025Экскурсия оставила у нас самые яркие и искренние впечатления. Вы увидите этот чудесный остров со всех разнообразных ракурсов и узнаете
- ЛЛеа27 июля 2025Мы влюбились в Андрея и его харизму, прекрасный человек нам все очень понравилось!!! Рекомендуем! Супер
