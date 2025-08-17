Мои заказы

Водопад Намуанг – экскурсии на Самуи

Найдено 5 экскурсий в категории «Водопад Намуанг» на Самуи, цены от $59. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Обзорная экскурсия по Самуи
На машине
9 часов
49 отзывов
Водная прогулка
Обзорная экскурсия по Самуи
Познакомиться с основными достопримечательностями острова, увидеть рай на земле и загадать желание
11 дек в 10:00
22 дек в 10:00
$190 за всё до 6 чел.
Инстаграмный Самуи: топовые места острова за один день
На машине
7 часов
4 отзыва
Фотопрогулка
до 6 чел.
Панорамный Самуи: топовые места за день
Откройте для себя Самуи с новой стороны: от водопадов до храмов. Погрузитесь в атмосферу острова, избегая толп туристов, и насладитесь уникальными видами
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$500 за всё до 6 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по острову Самуи
На машине
5 часов
23 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по острову Самуи
Увидеть главные достопримечательности и встретить закат у моря
Начало: От места проживания
Завтра в 12:00
11 дек в 12:00
$200 за всё до 4 чел.
Sunset Heroes: джип-приключение в джунглях Самуи и закат под чилаут сет
На машине
Джиппинг
7 часов
32 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Sunset Heroes: хайкинг или джип-приключение в джунглях Самуи
Погрузитесь в природу Самуи с экскурсией Sunset Heroes. Выберите хайкинг или джип-приключение и насладитесь дикими водопадами и атмосферными закатами
Начало: В вашем отеле на Самуи
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
$500 за всё до 6 чел.
Джип-сафари: весь Самуи за один день
На машине
Джиппинг
8 часов
20 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Джип-сафари: весь Самуи за один день
Джип-сафари на Самуи - увлекательное приключение по ключевым местам острова. Храмы, водопады и панорамные виды ждут вас
Начало: У рецепшена вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$59 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    17 августа 2025
    Обзорная экскурсия по Самуи
    Дата посещения: 16 августа 2025
    Экскурсия очень понравилась. Всё прошло на одном дыхании. Интересные локации. Андрей приятный собеседник, вежливый и грамотный гид. Комфортно, неутомительно, интересно! Рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    7 декабря 2025
    Индивидуальная обзорная экскурсия по острову Самуи
    С Юрием, время пролетело очень быстро. Экскурсия была интересной и познавательной, проехали много локаций и мест. Учитывая, что первый раз мы на Самуи, то знакомству с островом случилось идеальным 👌
  • Е
    Елена
    1 декабря 2025
    Обзорная экскурсия по Самуи
    Отличная экскурсия! Встреча вовремя. Интересный маршрут. Андрей настоящий знаток острова, его достопримечательностей, истории и культуры. Рассказывает интересно. День пролетел, как один час! Мы получили много интересной информации и чудесных впечатлений. Однозначно рекомендую!
  • А
    Александр
    27 ноября 2025
    Индивидуальная обзорная экскурсия по острову Самуи
    Однозначно один из самых увлекательных дней на Самуи в компании Юрия! Вопреки переменчивой и капризной погоде, наш гид спланировал экскурсионные
    читать дальше

    точки так, что всю непогоду мы обходили стороной и успели посетить главные достопримечательности острова, услышали много интересного об истории и жизни острова. Юрий очень эрудированный и интересный рассказчик, время летело незаметно! Мы прикоснулись к культуре местных жителей и получили множество замечательных фото на память! Благодарим за эмоции и впечатления! Были рады знакомству и рассчитываем встретиться еще!)

  • А
    Александра
    6 ноября 2025
    Индивидуальная обзорная экскурсия по острову Самуи
    Провели шикарный день на Самуи в компании замечательного гида Юрия. Удалось увидеть самые интересные островные места глазами местного жителя. Юрий - прекрасный и увлеченный собеседник. Вся экскурсия прошла на одном дыхании. Большое спасибо!
  • А
    Антон
    6 ноября 2025
    Обзорная экскурсия по Самуи
    Спасибо Андрею. Отличный расказчик. Интересные места интересные истории.
  • Я
    Яна
    3 ноября 2025
    Индивидуальная обзорная экскурсия по острову Самуи
    Выбрали гида по совету друзей, которые были на экскурсии в прошлом году. Потрясающая экскурсия по насыщенности и эмоциям, индивидуальный подход,
    читать дальше

    Юрий учел все наши пожелания! Успели и локации посмотреть, и вкусно поесть традиционные тайские блюда, закупиться фруктами и заехать на самый красивый пляж!!

    Выбрали гида по совету друзей, которые были на экскурсии в прошлом году. Потрясающая экскурсия по насыщенностиВыбрали гида по совету друзей, которые были на экскурсии в прошлом году. Потрясающая экскурсия по насыщенностиВыбрали гида по совету друзей, которые были на экскурсии в прошлом году. Потрясающая экскурсия по насыщенностиВыбрали гида по совету друзей, которые были на экскурсии в прошлом году. Потрясающая экскурсия по насыщенностиВыбрали гида по совету друзей, которые были на экскурсии в прошлом году. Потрясающая экскурсия по насыщенности
  • О
    Ольга
    28 октября 2025
    Обзорная экскурсия по Самуи
    Экскурсия просто великолепная! Каждая остановка — отдельная история с глубоким смыслом и интересными деталями. Гид — настоящий профессионал: рассказывает увлекательно,
    читать дальше

    с любовью к острову и глубоким знанием культуры. Узнали множество неожиданных фактов и легенд, почувствовали особую атмосферу и спокойствие этих мест. Всё организовано с уважением, вниманием и душевным теплом. Великолепное сочетание познавательного и духовного опыта. Рекомендую всем, кто хочет увидеть Самуи не глазами туриста, а глазами знающего проводника!

    Экскурсия просто великолепная! Каждая остановка — отдельная история с глубоким смыслом и интересными деталями. Гид —Экскурсия просто великолепная! Каждая остановка — отдельная история с глубоким смыслом и интересными деталями. Гид —Экскурсия просто великолепная! Каждая остановка — отдельная история с глубоким смыслом и интересными деталями. Гид —Экскурсия просто великолепная! Каждая остановка — отдельная история с глубоким смыслом и интересными деталями. Гид —Экскурсия просто великолепная! Каждая остановка — отдельная история с глубоким смыслом и интересными деталями. Гид —
  • N
    Nadezhda
    10 октября 2025
    Обзорная экскурсия по Самуи
    Андрей, поразил своей глубиной знаний, порадовал своими жизненными позициями, и создал непринужденную обстановку на экскурсии, однозначно рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    23 сентября 2025
    Sunset Heroes: джип-приключение в джунглях Самуи и закат под чилаут сет
    Хотя мы оказались практически единственными людьми, кто не купался в водопадах на экскурсиях у Сергея по его словам, сама поездка
    читать дальше

    нам очень понравилась, а именно часть, где встречали закат под отличный чилаут. Заката мы тоже не увидели)), но был потрясающе красивый туман. Очень запоминающаяся картинка!

    Хотя мы оказались практически единственными людьми, кто не купался в водопадах на экскурсиях у Сергея поХотя мы оказались практически единственными людьми, кто не купался в водопадах на экскурсиях у Сергея поХотя мы оказались практически единственными людьми, кто не купался в водопадах на экскурсиях у Сергея по
  • Е
    Елена
    20 сентября 2025
    Обзорная экскурсия по Самуи
    Огромное спасибо Андрею за незабываемые впечатления о Самуи! День просто пролетел!!!! Очень интересно,познавательно,масса впечатлений и дух захватывающих эмоций!!! Том ям на Самуи самый вкусный!!!!
    Огромное спасибо Андрею за незабываемые впечатления о Самуи! День просто пролетел!!!! Очень интересно,познавательно,масса впечатлений и духОгромное спасибо Андрею за незабываемые впечатления о Самуи! День просто пролетел!!!! Очень интересно,познавательно,масса впечатлений и духОгромное спасибо Андрею за незабываемые впечатления о Самуи! День просто пролетел!!!! Очень интересно,познавательно,масса впечатлений и духОгромное спасибо Андрею за незабываемые впечатления о Самуи! День просто пролетел!!!! Очень интересно,познавательно,масса впечатлений и духОгромное спасибо Андрею за незабываемые впечатления о Самуи! День просто пролетел!!!! Очень интересно,познавательно,масса впечатлений и духОгромное спасибо Андрею за незабываемые впечатления о Самуи! День просто пролетел!!!! Очень интересно,познавательно,масса впечатлений и дух
  • Ю
    Юлия
    13 сентября 2025
    Sunset Heroes: джип-приключение в джунглях Самуи и закат под чилаут сет
    Экскурсия очень понравилась - это то, что нужно, чтобы погрузиться в атмосферу настоящего тропического Таиланда. Путешествие в джунглях надолго останется
    читать дальше

    в памяти как настоящее приключение, полное неожиданных звуков природы и красивых видов. Купание в водопаде просто невероятное.
    Сергей очень внимательный и приятный гид, подстроил маршрут под наши пожелания. Очень классно, что маршрут построен так, что на всех локациях мы были одни, и не пересекались с туристическими группами.
    Закат на смотровой площадке - незабываем.
    Экскурсия понравилась и взрослым, и ребенку 6 лет

    Экскурсия очень понравилась - это то, что нужно, чтобы погрузиться в атмосферу настоящего тропического Таиланда. ПутешествиеЭкскурсия очень понравилась - это то, что нужно, чтобы погрузиться в атмосферу настоящего тропического Таиланда. ПутешествиеЭкскурсия очень понравилась - это то, что нужно, чтобы погрузиться в атмосферу настоящего тропического Таиланда. ПутешествиеЭкскурсия очень понравилась - это то, что нужно, чтобы погрузиться в атмосферу настоящего тропического Таиланда. ПутешествиеЭкскурсия очень понравилась - это то, что нужно, чтобы погрузиться в атмосферу настоящего тропического Таиланда. ПутешествиеЭкскурсия очень понравилась - это то, что нужно, чтобы погрузиться в атмосферу настоящего тропического Таиланда. ПутешествиеЭкскурсия очень понравилась - это то, что нужно, чтобы погрузиться в атмосферу настоящего тропического Таиланда. ПутешествиеЭкскурсия очень понравилась - это то, что нужно, чтобы погрузиться в атмосферу настоящего тропического Таиланда. Путешествие
  • А
    Алёна
    11 сентября 2025
    Джип-сафари: весь Самуи за один день
    Сама экскурсия интересная, организована в целом неплохо. Странное формирование групп по машинам было. И мы были в машине с какой-то недружественной группой французских арабов, хотя в других машинах были русские. Но в остальном всё понравилось
  • Н
    Наталья
    27 августа 2025
    Обзорная экскурсия по Самуи
    Сегодня прошла наша замечательная экскурсия!
    Андрей открыл для нас Самуй с различных ракурсов- посетили и узнали все про исторические значимые объекты,окунулись
    читать дальше

    в волшебство джунглей, исполнили свои гастрономические желания!
    Хочу присоединиться к предыдущим отзывам гостей, Андрей,действительно, очень интересно знакомит с островом, с жизнью на острове, очень чуток к нашим пожеланиям! Спасибо большое!!!

  • И
    Игорь
    26 августа 2025
    Обзорная экскурсия по Самуи
    Андрей - отличный гид, всё было структурировано и интересно! Ставим 5 баллов! И рекомендуем всем!
  • Е
    Евгений
    20 августа 2025
    Обзорная экскурсия по Самуи
    Хотелось еще раз сказать спасибо Андрею за возможность увидеть самые интересные локации острова. Все понравилось. Быстро договорились, встретились в назначенное
    читать дальше

    время. А далее мы просто отдыхали и получали удовольствие от экскурсии. У Андрея продуманный маршрут с интересными локациями и рассказами. Очень насыщенная программа, хотя и достаточно легкая для передвижения. Передвигались комфортно, на отличном, проходимом автомобиле. С Андреем было очень
    приятно общаться! Спасибо. Рекомендуем!

  • М
    Маргарита
    12 августа 2025
    Sunset Heroes: джип-приключение в джунглях Самуи и закат под чилаут сет
    Экскурсия была необыкновенная. Мы прошли действительно неизведанными труопами,куда не ступала нога туристов, очутились совершенно одни на водопаде, где смогли искупаться
    читать дальше

    без наблюдающих глаз. Посмотрели и другие достопримечательности Самуи. Сергей интересно рассказал нам о культуре Тайланда, провез нас через плантации местных до сих неизвестных нам фруктов.
    По нашей просьбе мы смогли немного изменить наш план и Сергей во время нашей паузы показал нам удивительное место, распахнувшее наш взор сверху на Самуи и другие близлежащие острова.
    В целом мы получили незабываемые впечатления Сергей- тактичный экскурсовод, замечательный человек.

  • В
    Вероника
    7 августа 2025
    Sunset Heroes: джип-приключение в джунглях Самуи и закат под чилаут сет
    Наша экскурсия прошла замечательно. Сергей интересно рассказывал и отвечал на все наши вопросы. Однозначно рекомендую!!!
    Наша экскурсия прошла замечательно. Сергей интересно рассказывал и отвечал на все наши вопросы. Однозначно рекомендую!!!Наша экскурсия прошла замечательно. Сергей интересно рассказывал и отвечал на все наши вопросы. Однозначно рекомендую!!!Наша экскурсия прошла замечательно. Сергей интересно рассказывал и отвечал на все наши вопросы. Однозначно рекомендую!!!Наша экскурсия прошла замечательно. Сергей интересно рассказывал и отвечал на все наши вопросы. Однозначно рекомендую!!!Наша экскурсия прошла замечательно. Сергей интересно рассказывал и отвечал на все наши вопросы. Однозначно рекомендую!!!Наша экскурсия прошла замечательно. Сергей интересно рассказывал и отвечал на все наши вопросы. Однозначно рекомендую!!!Наша экскурсия прошла замечательно. Сергей интересно рассказывал и отвечал на все наши вопросы. Однозначно рекомендую!!!Наша экскурсия прошла замечательно. Сергей интересно рассказывал и отвечал на все наши вопросы. Однозначно рекомендую!!!Наша экскурсия прошла замечательно. Сергей интересно рассказывал и отвечал на все наши вопросы. Однозначно рекомендую!!!Наша экскурсия прошла замечательно. Сергей интересно рассказывал и отвечал на все наши вопросы. Однозначно рекомендую!!!
  • I
    Innokentiy
    30 июля 2025
    Обзорная экскурсия по Самуи
    Экскурсия оставила у нас самые яркие и искренние впечатления. Вы увидите этот чудесный остров со всех разнообразных ракурсов и узнаете
    читать дальше

    множество интересных фактов из жизни его обитателей. Причем ощущение будто бы путешествуешь со старым другом, настолько удобно и комфортно. Такой насыщенной и одновременно не утомительной программы я ещё не встречал. И так грамотно построенной. Самые удивительные виды острова с самых разных точек! Настоящее приключение! Было очень познавательно!

  • Л
    Леа
    27 июля 2025
    Обзорная экскурсия по Самуи
    Мы влюбились в Андрея и его харизму, прекрасный человек нам все очень понравилось!!! Рекомендуем! Супер

Ответы на вопросы от путешественников по Самуи в категории «Водопад Намуанг»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Самуи
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Обзорная экскурсия по Самуи
  2. Инстаграмный Самуи: топовые места острова за один день
  3. Индивидуальная обзорная экскурсия по острову Самуи
  4. Sunset Heroes: джип-приключение в джунглях Самуи и закат под чилаут сет
  5. Джип-сафари: весь Самуи за один день
Какие места ещё посмотреть на Самуи
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Большой Будда
  2. Самое главное
  3. Остров Свиней
Сколько стоит экскурсия по Самуи в декабре 2025
Сейчас на Самуи в категории "Водопад Намуанг" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 59 до 500. Туристы уже оставили гидам 128 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий на Самуи на 2025 год по теме «Водопад Намуанг», 128 ⭐ отзывов, цены от $59. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль