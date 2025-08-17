Мои заказы

Красный храм – экскурсии на Самуи

Найдено 3 экскурсии в категории «Красный храм» на Самуи, цены от $315, скидки до 25%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Обзорная экскурсия по Самуи
На машине
9 часов
-
10%
45 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Самуи
Самуи манит своими храмами и природными красотами. За один день вы увидите мумию монаха, прогуляетесь по Магическому саду и насладитесь закатом
3 окт в 10:00
4 окт в 10:00
$315$350 за всё до 6 чел.
Инстаграмный Самуи: топовые места острова за один день
На машине
7 часов
4 отзыва
Фотопрогулка
до 6 чел.
Панорамный Самуи: топовые места за день
Откройте для себя Самуи с новой стороны: от водопадов до храмов. Погрузитесь в атмосферу острова, избегая толп туристов, и насладитесь уникальными видами
Завтра в 08:00
3 окт в 08:00
$500 за всё до 6 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по острову Самуи
На машине
8 часов
-
25%
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по острову Самуи
Увидеть главные достопримечательности и встретить закат у моря
Начало: От места проживания
1 ноя в 09:00
2 ноя в 09:00
$330$440 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    17 августа 2025
    Обзорная экскурсия по Самуи
    Дата посещения: 16 августа 2025
    Экскурсия очень понравилась. Всё прошло на одном дыхании. Интересные локации. Андрей приятный собеседник, вежливый и грамотный гид. Комфортно, неутомительно, интересно! Рекомендую!
  • I
    Innokentiy
    30 июля 2025
    Обзорная экскурсия по Самуи
    Экскурсия оставила у нас самые яркие и искренние впечатления. Вы увидите этот чудесный остров со всех разнообразных ракурсов и узнаете
    читать дальше

    множество интересных фактов из жизни его обитателей. Причем ощущение будто бы путешествуешь со старым другом, настолько удобно и комфортно. Такой насыщенной и одновременно не утомительной программы я ещё не встречал. И так грамотно построенной. Самые удивительные виды острова с самых разных точек! Настоящее приключение! Было очень познавательно!

  • Л
    Леа
    27 июля 2025
    Обзорная экскурсия по Самуи
    Мы влюбились в Андрея и его харизму, прекрасный человек нам все очень понравилось!!! Рекомендуем! Супер
  • Н
    Наталья
    20 июля 2025
    Инстаграмный Самуи: топовые места острова за один день
    Изначально бронировала «инстаграммный Самуи», но Сергей предложил заменить на «не туристический Самуи», поэтому отзыв будет об этой экскурсии.
    🔥Общее впечатление -
    читать дальше

    таких эмоций я не испытывала никогда, а я достаточно искушенная экскурсиями туристка, однозначно рекомендую!! Это невероятное приключение, вся поездка прошла на одном дыхании!! Посмотрели такие места, от которых до сих пор мурашки.
    🤗Также хочу отдельно поблагодарить Сергея, крайне организованный, ответственный, эмпатичный, эрудированный человек, помимо прочего отличный водитель и фотограф (талантливые люди, талантливы во всем - это все на 100% про Сергея).
    🚘 Машина - новая, чистейшая, максимально комфортабельная.

    🔥в реальности моя оценка 10 из 5🔥

  • Ю
    Юлия
    12 июля 2025
    Инстаграмный Самуи: топовые места острова за один день
    Благодарны за экскурсию! Все было по индивидуальным запросам))
  • А
    Алина
    6 июля 2025
    Обзорная экскурсия по Самуи
    Мы очень благодарны Андрею за прекрасно спланированную и информативную экскурсию. Увидели очень много интересного, узнали различные исторические факты и красивые легенды. Девять часов пролетели на одном дыхании. Эту экскурсию мы запомним надолго и обязательно порекомендуем друзьям.
  • С
    Сергей
    5 июля 2025
    Обзорная экскурсия по Самуи
    Ездили семьёй с двумя детьми. Хорошая, легкая, интересная поездка. Все остались довольны.
  • А
    Алексей
    4 июля 2025
    Инстаграмный Самуи: топовые места острова за один день
    Если хотите увидеть интересные, но не включенные в официальные туристические маршруты места, и сделать это комфортно и без толп народа вокруг, то вам к Сергею
  • Е
    Евгения
    4 июля 2025
    Обзорная экскурсия по Самуи
    Замечательная экскурсия! Комфортабельный автомобиль, интересный, очень насыщенный и совершенно не утомительный маршрут, красивейшие локации, уникальный экскурс в историю, милые ритуалы,
    читать дальше

    приятное общение, вкуснейший обед и масса ярких фото и видео! Андрей, благодарю за чудесно проведенный день! Это лучшее знакомство с островом!

  • А
    Андрей
    20 июня 2025
    Обзорная экскурсия по Самуи
    Мы впервые прилетели на Самуи и решили взять обзорную экскурсию, чтобы познакомиться ближе с островом и посмотреть его достопримечательности. Наш
    читать дальше

    выбор пал на экскурсию с Андреем. День пролетел незаметно, на комфортном авто успели побывать во многих и разных локациях. Андрей давал подробную и интересную информацию по истории каждого культурного объекта, да и в целом, оказался приятным собеседником. Посмотрели несколько храмов, в том числе с нетленными мощами монахов, проверили свою карму на гонге, побывали на водопаде, покормили слоников, заехали в таинственный сад и поднялись на самую высокую точку, с которой открывался захватывающий вид на остров. Если вы еще не знакомы с Самуи, то рекомендуем начать с экскурсии по острову с Андреем.

  • Т
    Татьяна
    4 июня 2025
    Обзорная экскурсия по Самуи
    Отличная экскурсия для знакомства с Самуи
  • К
    Кира
    3 июня 2025
    Обзорная экскурсия по Самуи
    Немного задержалась с отзывом) Андрей с супругой забрали нас (3 человека) из отеля и за один день показали значимые места
    читать дальше

    острова. У кого мало времени на самостоятельное изучение просто находка. Впечатлила самая высокая точка Самуи! Интересно получить информацию от "местных жителей" и на русском языке. Всем советую!

  • О
    Оксана
    28 мая 2025
    Обзорная экскурсия по Самуи
    Прекрасная экскурсия по острову! Посетили все топовые храмы, проверили карму, изгнали злых духов, увидели красоту природы Самуи, водопады, поднялись на
    читать дальше

    смотровую площадку (где лежащий Будда), рассмотрели остров с высоты 627 метров, в бинокль увидели ближайшие острова. Были с ребенком 11 лет, всем понравилось очень! Андрей прекрасный рассказчик и собеседник. Попробовали дуриан) всегда отпугивал запах, но оказалось его нужно съесть сразу как разрезали. От души рекомендуем экскурсию и экскурсовода! Андрей, благодарим вас!

  • С
    Светлана
    20 мая 2025
    Обзорная экскурсия по Самуи
    Приехав впервые на Самуи, мы сразу решили что воспользуемся услугой гида что бы ознакомится с островом и получить представление о
    читать дальше

    нем.
    Заказав экскурсию у Андрея мы убедились в правильности своего решения. Мы увидели очень много интересных мест, поднимались на высоты, подъезжали к водопадам проехали по джунглям. Услышали много интересного о жизни в тайланде.
    Советую всем, заказывайте экскурсию у Андрея, не пожалеете!

  • О
    Оксана
    16 мая 2025
    Обзорная экскурсия по Самуи
    Спасибо Андрею за прекрасную экскурсию. Отличный маршрут, комфортный автомобиль. Вы увидите массу различных храмов и достопримечательностей, побываете в джунглях и
    читать дальше

    увидите захватывающий панорамный вид с гор. Не оставит равнодушными сказочный лес. Очень насыщенная экскурсия, в которой Вы получите разностороннее представление об острове. Горячо рекомендую!

  • А
    Алина
    7 мая 2025
    Инстаграмный Самуи: топовые места острова за один день
    Классная экскурсия! За один день, успели осмотреть весь остров.
    Сергей забрал нас из нашего отеля в 9 утра (отличное время для
    читать дальше

    начала экскурсии на отдыхе, когда можно успеть спокойно позавтракать, и выехать не торопясь.
    Мы увидели очень красивый Красный храм, Большого Будду, покормили рыб и черепах, поднялись на несколько смотровых площадок, засняли как взлетают самолеты, прогулялись по красивому саду, загадали желание в одном буддийском храме, повесили золотой листочек с пожеланиями в другом, искупались в прекрасном не туристическом водопаде и напоследок заехали еще в один храм, где нам завязали ленточки на удачу! И это я еще не обо всем написала))) Потрясающе много чудесных эмоций за один день. При этом мы не устали и получили удовольствие от этого дня! Фотографии и правда получились просто отличные! Сергею спасибо большое за организацию, прекрасную спокойную езду на чистой хорошей машине, за приятную компанию, за много новых интересных мест, которые мы бы сами не нашли, за отзывчивость и позитив! Было классно, очень рекомендуем!

    Классная экскурсия! За один день, успели осмотреть весь остров
  • Н
    Натали
    29 апреля 2025
    Обзорная экскурсия по Самуи
    Большое спасибо Андрею за великолепную экскурсию по Самуи! Всё было на высшем уровне — интересно, уютно, с душой. Андрей сумел
    читать дальше

    показать не только красоты острова, но и его атмосферу, добавив личные истории и неожиданные факты. Отличный гид и замечательный человек! Очень рекомендуем!

  • Е
    Евгений
    23 апреля 2025
    Обзорная экскурсия по Самуи
    В апреле мы были в Тайланде на острове Самуи. В один из дней решили взять гида и познакомиться с достопримечательностями
    читать дальше

    острова. Созвонились с Андреем и он провел с нами весь день. Мы увидели и водопады,и дворцы,и джунгли. Узнали много интересного и удивительного для нас. Эту экскурсию провел человек влюбленный в свое дело. Если будете на Самуи, пригласите Андрея и вы проведёте день с интереснейшим человеком. Увидите и услышите много того, чего не знали. Ещё раз спасибо Андрею за то путешествие, которое мы провели вместе.

  • В
    Валерий
    23 апреля 2025
    Обзорная экскурсия по Самуи
    Экскурсия организованная Андреем, была интересна и увлекательна. Маршрут был построен таким образом, что мы не заметили, как пролетело время.
    Обязательно порекомендуем нашим знакомым!
  • И
    Ирина
    1 апреля 2025
    Обзорная экскурсия по Самуи
    Замечательная и комфортная обзорная экскурсия. Андрей ответил на все вопросы, рассказал об острове и о жизни на острове, посмотрели красивейшие храмы и обзорные площадки, джунгли. Рекомендую👍🏻
