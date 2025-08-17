читать дальше

начала экскурсии на отдыхе, когда можно успеть спокойно позавтракать, и выехать не торопясь.

Мы увидели очень красивый Красный храм, Большого Будду, покормили рыб и черепах, поднялись на несколько смотровых площадок, засняли как взлетают самолеты, прогулялись по красивому саду, загадали желание в одном буддийском храме, повесили золотой листочек с пожеланиями в другом, искупались в прекрасном не туристическом водопаде и напоследок заехали еще в один храм, где нам завязали ленточки на удачу! И это я еще не обо всем написала))) Потрясающе много чудесных эмоций за один день. При этом мы не устали и получили удовольствие от этого дня! Фотографии и правда получились просто отличные! Сергею спасибо большое за организацию, прекрасную спокойную езду на чистой хорошей машине, за приятную компанию, за много новых интересных мест, которые мы бы сами не нашли, за отзывчивость и позитив! Было классно, очень рекомендуем!