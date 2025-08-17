-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Самуи
Самуи манит своими храмами и природными красотами. За один день вы увидите мумию монаха, прогуляетесь по Магическому саду и насладитесь закатом
3 окт в 10:00
4 окт в 10:00
$315
$350 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
до 6 чел.
Панорамный Самуи: топовые места за день
Откройте для себя Самуи с новой стороны: от водопадов до храмов. Погрузитесь в атмосферу острова, избегая толп туристов, и насладитесь уникальными видами
Завтра в 08:00
3 окт в 08:00
$500 за всё до 6 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по острову Самуи
Увидеть главные достопримечательности и встретить закат у моря
Начало: От места проживания
1 ноя в 09:00
2 ноя в 09:00
$330
$440 за всё до 4 чел.
- ООксана17 августа 2025Обзорная экскурсия по СамуиДата посещения: 16 августа 2025Экскурсия очень понравилась. Всё прошло на одном дыхании. Интересные локации. Андрей приятный собеседник, вежливый и грамотный гид. Комфортно, неутомительно, интересно! Рекомендую!
- IInnokentiy30 июля 2025Экскурсия оставила у нас самые яркие и искренние впечатления. Вы увидите этот чудесный остров со всех разнообразных ракурсов и узнаете
- ЛЛеа27 июля 2025Мы влюбились в Андрея и его харизму, прекрасный человек нам все очень понравилось!!! Рекомендуем! Супер
- ННаталья20 июля 2025Изначально бронировала «инстаграммный Самуи», но Сергей предложил заменить на «не туристический Самуи», поэтому отзыв будет об этой экскурсии.
🔥Общее впечатление -
- ЮЮлия12 июля 2025Благодарны за экскурсию! Все было по индивидуальным запросам))
- ААлина6 июля 2025Мы очень благодарны Андрею за прекрасно спланированную и информативную экскурсию. Увидели очень много интересного, узнали различные исторические факты и красивые легенды. Девять часов пролетели на одном дыхании. Эту экскурсию мы запомним надолго и обязательно порекомендуем друзьям.
- ССергей5 июля 2025Ездили семьёй с двумя детьми. Хорошая, легкая, интересная поездка. Все остались довольны.
- ААлексей4 июля 2025Если хотите увидеть интересные, но не включенные в официальные туристические маршруты места, и сделать это комфортно и без толп народа вокруг, то вам к Сергею
- ЕЕвгения4 июля 2025Замечательная экскурсия! Комфортабельный автомобиль, интересный, очень насыщенный и совершенно не утомительный маршрут, красивейшие локации, уникальный экскурс в историю, милые ритуалы,
- ААндрей20 июня 2025Мы впервые прилетели на Самуи и решили взять обзорную экскурсию, чтобы познакомиться ближе с островом и посмотреть его достопримечательности. Наш
- ТТатьяна4 июня 2025Отличная экскурсия для знакомства с Самуи
- ККира3 июня 2025Немного задержалась с отзывом) Андрей с супругой забрали нас (3 человека) из отеля и за один день показали значимые места
- ООксана28 мая 2025Прекрасная экскурсия по острову! Посетили все топовые храмы, проверили карму, изгнали злых духов, увидели красоту природы Самуи, водопады, поднялись на
- ССветлана20 мая 2025Приехав впервые на Самуи, мы сразу решили что воспользуемся услугой гида что бы ознакомится с островом и получить представление о
- ООксана16 мая 2025Спасибо Андрею за прекрасную экскурсию. Отличный маршрут, комфортный автомобиль. Вы увидите массу различных храмов и достопримечательностей, побываете в джунглях и
- ААлина7 мая 2025Классная экскурсия! За один день, успели осмотреть весь остров.
Сергей забрал нас из нашего отеля в 9 утра (отличное время для
- ННатали29 апреля 2025Большое спасибо Андрею за великолепную экскурсию по Самуи! Всё было на высшем уровне — интересно, уютно, с душой. Андрей сумел
- ЕЕвгений23 апреля 2025В апреле мы были в Тайланде на острове Самуи. В один из дней решили взять гида и познакомиться с достопримечательностями
- ВВалерий23 апреля 2025Экскурсия организованная Андреем, была интересна и увлекательна. Маршрут был построен таким образом, что мы не заметили, как пролетело время.
Обязательно порекомендуем нашим знакомым!
- ИИрина1 апреля 2025Замечательная и комфортная обзорная экскурсия. Андрей ответил на все вопросы, рассказал об острове и о жизни на острове, посмотрели красивейшие храмы и обзорные площадки, джунгли. Рекомендую👍🏻
