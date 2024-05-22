Райский остров Самуи стоит познавать без суеты. Именно это я вам и предлагаю.
На дружеской волне мы отправимся в неторопливое путешествие: заедем на красивые пляжи, заглянем в джунгли и магический сад. Посетим уникальные храмы, в одном из которых проведём ритуал Сай-Син. Отведаем лучший Том Ям на острове и завершим день красочным закатом на побережье.
На дружеской волне мы отправимся в неторопливое путешествие: заедем на красивые пляжи, заглянем в джунгли и магический сад. Посетим уникальные храмы, в одном из которых проведём ритуал Сай-Син. Отведаем лучший Том Ям на острове и завершим день красочным закатом на побережье.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Красный храм (Ват Рачатаммарам) — единственный в своём роде храм из красной глины, возведённый в 1935 году
- Ват Кунарам — буддийский храм с мумией монаха Луанг По Даенг
- Водопад Ванг Сатхонг, скрытый в джунглях. Вы сможете в нём искупаться.
- Смотровая площадка Mr. Mong с освежающими коктейлями из манго и кокосов и захватывающими панорамами острова
- Магический сад на вершине холма. Расскажу связанную с садом трогательную историю о человеке, влюблённом в своё творчество.
- Обед в местечке Imchai, где подают самый вкусный Том Ям на острове
- Кристальный пляж — самый живописный на острове. Мы можем посетить только смотровую площадку или задержаться для купания.
- Белый храм (Ват Саванг Аром Чавенг) с мумий лежачего монаха. Мы встретимся с действующим настоятелем храма и проведём церемонию Сай-Син (завязывание нити для исполнения желаний).
- Ват Плай Лаем — храм, объединивший тайскую, китайскую и японскую культуры. Окружён живописным водоёмом с огромными карпами, сомами и черепахами.
- Большой Будда — огромная статуя, встречающая всех прилетающих на остров
- Встреча заката на побережье
По желанию можем посетить:
- Ват Самрет — храм с со статуей Будды, вырезанной из цельного куска белого мрамора
- Храм-лодку Ват Хао Чеди
- Ночной рынок
В течение поездки я познакомлю вас с тайской культурой и бытом, расскажу историю зарождения острова как туристической Мекки и дам советы по самым интересным местам для посещения и развлечений с высоты опыта человека, живущего в Таиланде более 12 лет
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер от места вашего проживания на комфортабельном авто Mazda2, услуги гида, питьевая вода
- Обед и напитки оплачиваются вами самостоятельно
- Женщинам для посещения храмов необходимы накидки на плечи и колени, если они открыты (при храмах имеются палантины).
- При желании можно организовать фото/видео съёмку на протяжении всей поездки
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваш гид на Самуи
Живу в Таиланде более 12 лет, занимаюсь спортом, не курю, не употребляю алкоголь, веду здоровый образ жизни. Путешественник со стажем: могу рассказать не только об островной жизни, но и о самых передовых городах и странах Азии. Поделюсь полезными лайфхаками для ваших путешествий!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
22 мая 2024
Юрий, спасибо большое за экскурсию! Вы - прекрасный собеседник. Очень интересно и познавательно! Время пролетает незаметно, окунаешься с головой в мир острова Самуи. Много локаций: храмы, видовые и смотровые площадки.
О
Олег
19 мая 2024
Спасибо за содержательную и интересную экскурсию. Много интересных и самобытных мест посетили! За встречу с монахом с обрядом особая благодарность! Том Ям очень вкусный! Волшебный сад, храмы и смотровые места посетили в теплой дружеской обстановке! Спасибо,Юрий!
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