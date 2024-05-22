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Райский остров Самуи стоит познавать без суеты. Именно это я вам и предлагаю.



На дружеской волне мы отправимся в неторопливое путешествие: заедем на красивые пляжи, заглянем в джунгли и магический сад. Посетим уникальные храмы, в одном из которых проведём ритуал Сай-Син. Отведаем лучший Том Ям на острове и завершим день красочным закатом на побережье.