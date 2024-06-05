Экскурсии к Большому Будде на Самуи

Найдено 5 экскурсий в категории «Большой Будда» на Самуи, цены от $55. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рай в Сиамском заливе
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
37 отзывов
Рай в Сиамском заливе
Большой Будда, Храм Плай Лаем, магический сад и многое другое - на автомобильной обзорной экскурсии
«Путешествие начнётся с визитной карточки острова — 15-метровой золотой статуи Большого Будды, к которой ведёт Драконья лестница»
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
$300 за всё до 4 чел.
Джип-сафари: весь Самуи за один день
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Мини-группа
8 часов
13 отзывов
Джип-сафари: весь Самуи за один день
Статуя Большого Будды, Волшебный сад, водопад и погружение в традиции острова
Начало: У рецепшена вашего отеля
«Знакомство с культурой Самуи логично начнется с его важнейшей достопримечательности — храма Большого Будды»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$55 за человека
Обзорная экскурсия по Самуи
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Обзорная экскурсия по Самуи
Познакомиться с основными достопримечательностями острова, увидеть рай на земле и загадать желание
«Биг Будда — талисман острова Самуи»
11 июня в 11:00
16 июня в 11:00
$260 за всё до 3 чел.
День на Самуи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Популярное предложение
День на Самуи
Увидеть главные достопримечательности и встретить закат у моря
Начало: от места проживания
«Большой Будда — огромная статуя, встречающая всех прилетающих на остров»
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
$193 за всё до 4 чел.
Квест на Самуи «В поисках сокровищ» (на вашем транспорте)
Квест
6 часов
Квест на Самуи «В поисках сокровищ» (на вашем транспорте)
Раскрыть остров по-новому в увлекательном интерактивном формате
Начало: у Биг Будды
«Встретитесь с Большим Буддой — он раскроет секрет богатства Самуи»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от $210 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Самуи
    Обзорная экскурсия по Самуи Замечательно провели время на экскурсии, мы первый раз на Самуи и было очень интересно познакомиться с его
    читать дальше

    достопримечательностями. Экскурсия построена грамотно, очень интересно! Семь часов пролетели на одном дыхании! Приятно удивила искренняя забота о гостях. Джунгли, храмы, сад и конечно же встреча заката- просто феерия!!! Рекомендуем!! Алима и Андрей огромное вам СПАСИБО!!!

  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    Рай в Сиамском заливе
    Сегодня были на экскурсии Рай в Сиамском заливе с Денисом. Все прошло на отлично, время пролетело незаметно. Мы посмотрели основные
    читать дальше

    достопримечательности острова в легкой непринужденной обстановке без толп людей на комфортабельном авто с водителем. Хороший маршрут, потрясающие виды. Денис - отличный рассказчик, хорошо знает историю острова, местную религию, жизненный уклад жителей. Денис ответил на интересующие нас вопросы, много интересного и полезного рассказал. в обшем однозначно рекомендую эту экскурсию и Дениса в качестве гида.

    Сегодня были на экскурсии Рай в Сиамском заливе с Денисом. Все прошло на отлично, время пролетелоСегодня были на экскурсии Рай в Сиамском заливе с Денисом. Все прошло на отлично, время пролетелоСегодня были на экскурсии Рай в Сиамском заливе с Денисом. Все прошло на отлично, время пролетелоСегодня были на экскурсии Рай в Сиамском заливе с Денисом. Все прошло на отлично, время пролетелоСегодня были на экскурсии Рай в Сиамском заливе с Денисом. Все прошло на отлично, время пролетелоСегодня были на экскурсии Рай в Сиамском заливе с Денисом. Все прошло на отлично, время пролетелоСегодня были на экскурсии Рай в Сиамском заливе с Денисом. Все прошло на отлично, время пролетелоСегодня были на экскурсии Рай в Сиамском заливе с Денисом. Все прошло на отлично, время пролетело
  • Н
    Наталья
    28 мая 2024
    Рай в Сиамском заливе
    Сегодня были на экскурсии «Рай в Сиамском заливе» - очень понравилось! Денис - замечательный рассказчик, мы узнали много фактов как о
    читать дальше

    текущей жизни острова, так и об истории, в том числе буддизма. Он очень деликатный человек, хорошо чувствует, что интересно. Также можно отметить разносторонность интересов, способность ответить на вопросы по разным темам. Маршрут был выстроен хорошо, все было по пути, все достопримечательности достойны посещения. В целом это было прекрасно проведенное время в непринужденной доброжелательной обстановке. Рекомендуем Дениса как гида и просто приятного человека!

  • А
    Анна
    22 мая 2024
    День на Самуи
    Юрий, спасибо большое за экскурсию! Вы - прекрасный собеседник. Очень интересно и познавательно! Время пролетает незаметно, окунаешься с головой в
    читать дальше

    мир острова Самуи. Много локаций: храмы, видовые и смотровые площадки. Море эмоций и фотографий! Обряд с монахом - вишенка на торте). Сам монах - улыбчивый и располагающий к себе человек. Суп Том Ям, который кушали в обед, фантастически вкусный! В общем, экскурсия классная: с комфортом, а главное - с новыми знаниями!

    Юрий, спасибо большое за экскурсию! Вы - прекрасный собеседник. Очень интересно и познавательно! Время пролетает незаметноЮрий, спасибо большое за экскурсию! Вы - прекрасный собеседник. Очень интересно и познавательно! Время пролетает незаметноЮрий, спасибо большое за экскурсию! Вы - прекрасный собеседник. Очень интересно и познавательно! Время пролетает незаметноЮрий, спасибо большое за экскурсию! Вы - прекрасный собеседник. Очень интересно и познавательно! Время пролетает незаметноЮрий, спасибо большое за экскурсию! Вы - прекрасный собеседник. Очень интересно и познавательно! Время пролетает незаметноЮрий, спасибо большое за экскурсию! Вы - прекрасный собеседник. Очень интересно и познавательно! Время пролетает незаметноЮрий, спасибо большое за экскурсию! Вы - прекрасный собеседник. Очень интересно и познавательно! Время пролетает незаметноЮрий, спасибо большое за экскурсию! Вы - прекрасный собеседник. Очень интересно и познавательно! Время пролетает незаметно
  • О
    Олег
    19 мая 2024
    День на Самуи
    Спасибо за содержательную и интересную экскурсию. Много интересных и самобытных мест посетили! За встречу с монахом с обрядом особая благодарность! Том Ям очень вкусный! Волшебный сад, храмы и смотровые места посетили в теплой дружеской обстановке! Спасибо,Юрий!
  • Д
    Денис
    5 мая 2024
    Рай в Сиамском заливе
    Денис! Спасибо тебе огромное за потрясающее время проведенное все вместе и за интереснейшую экскурсию, помощь в деталях!!! это было незабываемо🙏будем скучать. .
  • Т
    Татьяна
    24 марта 2024
    Обзорная экскурсия по Самуи
    Экскурсия прошла великолепно. Всё очень компактно, но в то же время на всё хватало времени. Семь часов пролетели очень быстро.
    читать дальше

    Алима очень добродушная, отзывчивая, сразу мы почувствовали себя как-будто давно друг друга знаем. Мы останавливались в разных красивых местах, чтобы немного перекусить и отдохнуть от жары. Сам маршрут экскурсии достаточно интересен. Алима нас во время экскурсии снимала, а потом прислала фотки и маленькое видео. Мелочь, но очень приятно. В конце мы заехали в ресторанчик, где встречали закат. Советую. Не пожалеете.

    Экскурсия прошла великолепно. Всё очень компактно, но в то же время на всё хватало времени. СемьЭкскурсия прошла великолепно. Всё очень компактно, но в то же время на всё хватало времени. СемьЭкскурсия прошла великолепно. Всё очень компактно, но в то же время на всё хватало времени. СемьЭкскурсия прошла великолепно. Всё очень компактно, но в то же время на всё хватало времени. СемьЭкскурсия прошла великолепно. Всё очень компактно, но в то же время на всё хватало времени. СемьЭкскурсия прошла великолепно. Всё очень компактно, но в то же время на всё хватало времени. Семь
  • Т
    Тимур
    20 марта 2024
    Обзорная экскурсия по Самуи
    Прекрасный день, легкий и приятный в компании Алимы и Андрея! Время пролетело просто незаметно. В маршруте есть шикарная "вишенка на торте"!! Алима и Андрей, спасибо! Рекомендуем к посещению!
  • Е
    Елена
    24 июня 2023
    Джип-сафари: весь Самуи за один день
    Очень понравилось!
  • Т
    Татьяна
    24 июня 2023
    Джип-сафари: весь Самуи за один день
    Хорошая организация

Ответы на вопросы от путешественников по Самуи в категории «Большой Будда»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Самуи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Рай в Сиамском заливе
  2. Джип-сафари: весь Самуи за один день
  3. Обзорная экскурсия по Самуи
  4. День на Самуи
  5. Квест на Самуи «В поисках сокровищ» (на вашем транспорте)
Какие места ещё посмотреть на Самуи
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Большой Будда
  2. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Самуи в июне 2024
Сейчас на Самуи в категории "Большой Будда" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 55 до 300. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.6 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий на Самуи на 2024 год по теме «Большой Будда», 59 ⭐ отзывов, цены от $55. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам