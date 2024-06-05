1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Рай в Сиамском заливе
Большой Будда, Храм Плай Лаем, магический сад и многое другое - на автомобильной обзорной экскурсии
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
$300 за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Джип-сафари: весь Самуи за один день
Статуя Большого Будды, Волшебный сад, водопад и погружение в традиции острова
Начало: У рецепшена вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$55 за человека
Индивидуальная
7 часов
Обзорная экскурсия по Самуи
Познакомиться с основными достопримечательностями острова, увидеть рай на земле и загадать желание
11 июня в 11:00
16 июня в 11:00
$260 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
День на Самуи
Увидеть главные достопримечательности и встретить закат у моря
Начало: от места проживания
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
$193 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 июня 2024Обзорная экскурсия по Самуи Замечательно провели время на экскурсии, мы первый раз на Самуи и было очень интересно познакомиться с его
- ТТатьяна4 июня 2024Сегодня были на экскурсии Рай в Сиамском заливе с Денисом. Все прошло на отлично, время пролетело незаметно. Мы посмотрели основные
- ННаталья28 мая 2024Сегодня были на экскурсии «Рай в Сиамском заливе» - очень понравилось! Денис - замечательный рассказчик, мы узнали много фактов как о
- ААнна22 мая 2024Юрий, спасибо большое за экскурсию! Вы - прекрасный собеседник. Очень интересно и познавательно! Время пролетает незаметно, окунаешься с головой в
- ООлег19 мая 2024Спасибо за содержательную и интересную экскурсию. Много интересных и самобытных мест посетили! За встречу с монахом с обрядом особая благодарность! Том Ям очень вкусный! Волшебный сад, храмы и смотровые места посетили в теплой дружеской обстановке! Спасибо,Юрий!
- ДДенис5 мая 2024Денис! Спасибо тебе огромное за потрясающее время проведенное все вместе и за интереснейшую экскурсию, помощь в деталях!!! это было незабываемо🙏будем скучать. .
- ТТатьяна24 марта 2024Экскурсия прошла великолепно. Всё очень компактно, но в то же время на всё хватало времени. Семь часов пролетели очень быстро.
- ТТимур20 марта 2024Прекрасный день, легкий и приятный в компании Алимы и Андрея! Время пролетело просто незаметно. В маршруте есть шикарная "вишенка на торте"!! Алима и Андрей, спасибо! Рекомендуем к посещению!
- ЕЕлена24 июня 2023Очень понравилось!
- ТТатьяна24 июня 2023Хорошая организация
Ответы на вопросы от путешественников по Самуи в категории «Самое главное»
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