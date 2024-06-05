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текущей жизни острова, так и об истории, в том числе буддизма. Он очень деликатный человек, хорошо чувствует, что интересно. Также можно отметить разносторонность интересов, способность ответить на вопросы по разным темам. Маршрут был выстроен хорошо, все было по пути, все достопримечательности достойны посещения. В целом это было прекрасно проведенное время в непринужденной доброжелательной обстановке. Рекомендуем Дениса как гида и просто приятного человека!