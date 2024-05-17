1 чел.
По популярности
Групповая
8 часов
Жемчужины национального парка Анг Тонг: снорклинг, каякинг и пляжи
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по национальному парку Анг Тонг. Вас ждут снорклинг, каякинг и отдых на шикарных пляжах
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
$63 за человека
Групповая
8 часов
Путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань на скоростном катере
Отправляйтесь на незабываемое путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань с Самуи. Вас ждут снорклинг, белоснежные пляжи и традиционная тайская кухня
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
$68 за человека
Мини-группа
8 часов
Джип-сафари: весь Самуи за один день
Джип-сафари на Самуи - увлекательное приключение по ключевым местам острова. Храмы, водопады и панорамные виды ждут вас
Начало: У рецепшена вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
$55 за человека
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия на острова Ко Тао и Нанг Юань с англоговорящим гидом
Отправляйтесь в увлекательное путешествие на острова Ко Тао и Нанг Юань. Насладитесь снорклингом, белоснежными пляжами и тайской кухней
Начало: Ресепция Вашего отеля
Расписание: Ежедневно с англоговорящим гидом
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
2 294.71฿ за человека
Групповая
8 часов
Экскурсия на скоростной лодке в национальный парк Анг Тонг: райский уголок
Побывайте в райском уголке нацпарка Анг Тонг! Морская прогулка, снорклинг и трекинг по островам с прекрасными видами ждут вас. Англоговорящий гид
Начало: Ресепция Вашего отеля
Расписание: Ежедневно с англогидом.
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
2 294.71฿ за человека
Мини-группа
8 часов
Обзорный тур по Самуи на современных джипах: храмы, водопады, сафари
Познакомьтесь с Самуи на джип-сафари: камни Бабушка и Дедушка, храм Ват Кунарам, водопад Намуанг и многое другое за один день
Начало: Ресепция Вашего отеля
Расписание: Англогид.
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
2 294.71฿ за человека
Групповая
8 часов
Национальный парк Анг Тонг на большом корабле: экскурсия с каякингом и снорклингом
Погрузитесь в мир приключений на большом корабле, исследуя острова национального парка Анг Тонг. Каякинг, снорклинг и удивительные виды ждут вас
Начало: Ресепция Вашего отеля
Расписание: Ежедневно с англогидом
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
1 529.81฿ за человека
Билеты
5 часов
Билет для посещения Paradise Park Farm на Самуи
Парадайз парк на Самуи - идеальное место для семейного отдыха. Дети будут в восторге от общения с животными и захватывающих видов на побережье и джунгли
Начало: Ресепция Вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
1 529.81฿ за билет
Мини-группа
7 часов
Групповая рыбалка на островах Ко Тан и Ко Мадсу
Отправляйтесь в увлекательное морское путешествие по Сиамскому заливу. Рыбалка, снорклинг и традиционный тайский обед ждут вас на борту нашего корабля
Начало: Ресепция Вашего отеля
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
2 112.59฿ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга17 мая 2024Мне очень понравилось! Я была одна русскоязычная в группе из 25 человек, слабо понимаю и говорю на английском, но мне
- ТТатьяна6 февраля 2024Всё понравилось. Хорошая, не утомительная экскурсия.
- ЕЕлена24 июня 2023Очень понравилось!
- ТТатьяна24 июня 2023Хорошая организация
- ММихаил19 июня 2023Гид супер, весёлый и много шутил. Так же много рассказывал. Вот только всё на английском языке, а я его не понимаю.
- SSvetlana12 апреля 2023Сервис, наполнение экскурсии, питание. Очень понравилось
- ИИван14 марта 2023Ничего особенного, но и ничего плохого. Обычный тайский групповой тур. Организован неплохо и комфортно. Но никакого лакшери конечно же. Ребята по сути
- ААнастасия13 февраля 2023Всё очень понравилось, спасибо!
- EElena10 февраля 2023Офигительная экскурсия!!!! Невероятно прекрасная команда водителей и гида!!!! Смеялись, визжали, охрипли😁👍 Благодарю 🙏🏻
- ЕЕлена25 ноября 2022Больше всего мне понравились гиды👍 Роман и Антон выше всяких похвал👍 С такими гидами самая скучная экскурсия превратится в волшебное
Ответы на вопросы от путешественников по Самуи в категории «От вашего отеля»
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