Экскурсии от вашего отеля на Самуи

Найдено 9 экскурсий в категории «От вашего отеля» на Самуи, цены от $55. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Жемчужины национального парка Анг Тонг
Групповая
8 часов
11 отзывов
Жемчужины национального парка Анг Тонг: снорклинг, каякинг и пляжи
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по национальному парку Анг Тонг. Вас ждут снорклинг, каякинг и отдых на шикарных пляжах
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
$63 за человека
Путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань
Групповая
8 часов
5 отзывов
Путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань на скоростном катере
Отправляйтесь на незабываемое путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань с Самуи. Вас ждут снорклинг, белоснежные пляжи и традиционная тайская кухня
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
$68 за человека
Джип-сафари: весь Самуи за один день
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Мини-группа
8 часов
13 отзывов
Джип-сафари: весь Самуи за один день
Джип-сафари на Самуи - увлекательное приключение по ключевым местам острова. Храмы, водопады и панорамные виды ждут вас
Начало: У рецепшена вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
$55 за человека
Райские острова Ко Тао и Нанг Юань
Групповая
8 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия на острова Ко Тао и Нанг Юань с англоговорящим гидом
Отправляйтесь в увлекательное путешествие на острова Ко Тао и Нанг Юань. Насладитесь снорклингом, белоснежными пляжами и тайской кухней
Начало: Ресепция Вашего отеля
Расписание: Ежедневно с англоговорящим гидом
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
2 294.71฿ за человека
Национальный парк Анг Тонг на скоростной лодке
Групповая
8 часов
2 отзыва
Экскурсия на скоростной лодке в национальный парк Анг Тонг: райский уголок
Побывайте в райском уголке нацпарка Анг Тонг! Морская прогулка, снорклинг и трекинг по островам с прекрасными видами ждут вас. Англоговорящий гид
Начало: Ресепция Вашего отеля
Расписание: Ежедневно с англогидом.
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
2 294.71฿ за человека
Обзорный тур по Самуи на современных джипах
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
2 отзыва
Обзорный тур по Самуи на современных джипах: храмы, водопады, сафари
Познакомьтесь с Самуи на джип-сафари: камни Бабушка и Дедушка, храм Ват Кунарам, водопад Намуанг и многое другое за один день
Начало: Ресепция Вашего отеля
Расписание: Англогид.
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
2 294.71฿ за человека
Национальный парк Анг Тонг на большом корабле
Групповая
8 часов
3 отзыва
Национальный парк Анг Тонг на большом корабле: экскурсия с каякингом и снорклингом
Погрузитесь в мир приключений на большом корабле, исследуя острова национального парка Анг Тонг. Каякинг, снорклинг и удивительные виды ждут вас
Начало: Ресепция Вашего отеля
Расписание: Ежедневно с англогидом
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
1 529.81฿ за человека
Парадайз парк на Самуи
Билеты
5 часов
Билет для посещения Paradise Park Farm на Самуи
Парадайз парк на Самуи - идеальное место для семейного отдыха. Дети будут в восторге от общения с животными и захватывающих видов на побережье и джунгли
Начало: Ресепция Вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
1 529.81฿ за билет
Морская рыбалка на Самуи
Мини-группа
7 часов
Групповая рыбалка на островах Ко Тан и Ко Мадсу
Отправляйтесь в увлекательное морское путешествие по Сиамскому заливу. Рыбалка, снорклинг и традиционный тайский обед ждут вас на борту нашего корабля
Начало: Ресепция Вашего отеля
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
2 112.59฿ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    17 мая 2024
    Жемчужины национального парка Анг Тонг
    Мне очень понравилось! Я была одна русскоязычная в группе из 25 человек, слабо понимаю и говорю на английском, но мне
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    было очень комфортно! Гид великолепный, шутил, объяснял, а главное заботился о каждом! Когда увидел, что я все же собралась пойти на хайкинг на точку обзора 500 метров, дал с собой воды и убедился, что я поняла во сколько нужно вернуться. Я дошла не до конца, очень жарко, но впечатления от всей поездки великолепные. Все чётко по времени, по программе, просто блестящие! Виды шикарные, настроение отличное! Спасибо организаторам!

    Мне очень понравилось! Я была одна русскоязычная в группе из 25 человек, слабо понимаю и говорюМне очень понравилось! Я была одна русскоязычная в группе из 25 человек, слабо понимаю и говорюМне очень понравилось! Я была одна русскоязычная в группе из 25 человек, слабо понимаю и говорю
  • Т
    Татьяна
    6 февраля 2024
    Жемчужины национального парка Анг Тонг
    Всё понравилось. Хорошая, не утомительная экскурсия.
  • Е
    Елена
    24 июня 2023
    Джип-сафари: весь Самуи за один день
    Очень понравилось!
  • Т
    Татьяна
    24 июня 2023
    Джип-сафари: весь Самуи за один день
    Хорошая организация
  • М
    Михаил
    19 июня 2023
    Джип-сафари: весь Самуи за один день
    Гид супер, весёлый и много шутил. Так же много рассказывал. Вот только всё на английском языке, а я его не понимаю.
  • S
    Svetlana
    12 апреля 2023
    Национальный парк Анг Тонг на скоростной лодке
    Сервис, наполнение экскурсии, питание. Очень понравилось
  • И
    Иван
    14 марта 2023
    Путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань
    Ничего особенного, но и ничего плохого. Обычный тайский групповой тур. Организован неплохо и комфортно. Но никакого лакшери конечно же. Ребята по сути
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    перепродают тайский тур. Крайне желательно знание английского на хотя бы базовом уровне. Русского не будет. Вас заберут от отеля вместе с другими туристами по пути. Привезут на пирс где собирается толпа на все экскурсии этой компании. Пометят цветными нитками на группы, что бы вы не поехали не на свой тур. Отвезут на скоростной лодке на КаоТао. 40 минут снорклинга. Средненького. Базовые рыбки и стайки рыб. Затем едем обедать здесь же рядом. Скоромный, но неплохой шведский стол Там же можно немного покупаться в спокойном чистом море Затем едем на остров, где можно - или пойти на смотровую площадку (мы не пошли) увидеть морские просторы и композицию из этих 3 островов. - или примерно час-полтора сноркать (еще более так себе чем было, но зато в заливе плавают мелкие мелкие акулки). Заливы тёплые и спокойные и пляж хороший - так что мы посмотрели акулок и я пошел дремать в тень, а жена бултыхалась до конца. После этого вас вернут на остров, где на обычных Туктуках (маршрутках из джипов) развезут домой В целом на 4 по интересности. На 4+ организационно. Чуть не забыли одного немца на острове, вспомнили про него, так как нашли его кошелек и искали кому принадлежит:) Так что, тайцы гиды, хоть и пересчитывают вас по 10 раз, хоть и стараются всю группу вести от точки до точки, но щелкать клювом не надо:) Запоминайте свой корабль, название и номер и слушайте крики гидов.

  • А
    Анастасия
    13 февраля 2023
    Путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань
    Всё очень понравилось, спасибо!
  • E
    Elena
    10 февраля 2023
    Обзорный тур по Самуи на современных джипах
    Офигительная экскурсия!!!! Невероятно прекрасная команда водителей и гида!!!! Смеялись, визжали, охрипли😁👍 Благодарю 🙏🏻
  • Е
    Елена
    25 ноября 2022
    Национальный парк Анг Тонг на большом корабле
    Больше всего мне понравились гиды👍 Роман и Антон выше всяких похвал👍 С такими гидами самая скучная экскурсия превратится в волшебное
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    приключение и море положительных эмоций! Сама экскурсия мне знакома, всегда езжу на неё, когда бываю на Пхукете. Омрачил только ливень(((берите с собой дождевики!! Повторюсь, гиды Антон и Роман просто суперр👍 Огромное им спасибо, не часто встретишь таких профессиональных, обаятельных и общительных гидов.

Ответы на вопросы от путешественников по Самуи в категории «От вашего отеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Самуи
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  1. Жемчужины национального парка Анг Тонг
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  3. Джип-сафари: весь Самуи за один день
  4. Райские острова Ко Тао и Нанг Юань
  5. Национальный парк Анг Тонг на скоростной лодке
Какие места ещё посмотреть на Самуи
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  2. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Самуи в июле 2024
Сейчас на Самуи в категории "От вашего отеля" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 55 до 2 294.71. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.57 из 5
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