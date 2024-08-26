А Александр

Экскурсия подходит для тех, кому важна приватность и эксклюзив. Мы ездили там, где нет людей, или приезжали в туристические места в то время, когда там не было толп народа. Нашим гидом был Сергей - отличный водитель, хорошо знающий своё дело.