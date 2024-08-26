Необычные экскурсии по Самуи

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» на Самуи, цены от $210. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Sunset Heroes: хайкинг или джип-приключение в джунглях
На машине
Джиппинг
23 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Sunset Heroes: хайкинг или джип-приключение в джунглях Самуи
Погрузитесь в природу Самуи с экскурсией Sunset Heroes. Выберите хайкинг или джип-приключение и насладитесь дикими водопадами и атмосферными закатами
Начало: В вашем отеле на Самуи
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$500 за всё до 6 чел.
Экскурсия на острова Ко Тан и Ко Мадсум (остров со свинками)
5 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Экскурсия на острова Ко Тан и Ко Мадсум (остров со свинками)
Начало: Ресепшн вашего отеля
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
30 сен в 09:00
1 795฿ за человека
Квест на Самуи «В поисках сокровищ» (на вашем транспорте)
6 часов
Квест
до 10 чел.
Увлекательный квест по Самуи: Тайны острова за 6 часов
Погрузитесь в захватывающее приключение по Самуи: неожиданные локации, встреча с Большим Буддой, таинственные джунгли и сундук с сокровищами ждут вас
Начало: У Биг Будды
Завтра в 11:00
30 сен в 11:00
от $210 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    26 августа 2024
    Sunset Heroes: хайкинг или джип-приключение в джунглях
    Экскурсия подходит для тех, кому важна приватность и эксклюзив. Мы ездили там, где нет людей, или приезжали в туристические места в то время, когда там не было толп народа. Нашим гидом был Сергей - отличный водитель, хорошо знающий своё дело.
  • К
    Константин
    18 июля 2024
    Sunset Heroes: хайкинг или джип-приключение в джунглях
    Очень понравилось.
    Очень понравилосьОчень понравилосьОчень понравилось
  • E
    Eduard
    16 июля 2024
    Sunset Heroes: хайкинг или джип-приключение в джунглях
    Все отлично) Несмотря на не очень подходящий для водопадов сезон, нам удалось их посмотреть и искупаться. Для тех, кто купаться не
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    захотел, был пилинг рыбками). И в целом вся поездка по столь живописным местам оставила самые положительные впечатления. Отдельное спасибо Сергею за то, что помимо рассказа непосредственно по теме экскурсии отвечал на наши дополнительные вопросы.

    Все отлично)Все отлично)Все отлично)Все отлично)Все отлично)

Ответы на вопросы от путешественников по Самуи в категории «Необычные»

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  1. Sunset Heroes: хайкинг или джип-приключение в джунглях
  2. Экскурсия на острова Ко Тан и Ко Мадсум (остров со свинками)
  3. Квест на Самуи «В поисках сокровищ» (на вашем транспорте)
Какие места ещё посмотреть на Самуи
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Большой Будда
  2. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Самуи в сентябре 2024
Сейчас на Самуи в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 210 до 1 795. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.59 из 5
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