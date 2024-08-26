6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Sunset Heroes: хайкинг или джип-приключение в джунглях Самуи
Погрузитесь в природу Самуи с экскурсией Sunset Heroes. Выберите хайкинг или джип-приключение и насладитесь дикими водопадами и атмосферными закатами
Начало: В вашем отеле на Самуи
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$500 за всё до 6 чел.
5 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Экскурсия на острова Ко Тан и Ко Мадсум (остров со свинками)
Начало: Ресепшн вашего отеля
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
30 сен в 09:00
1 795฿ за человека
6 часов
Квест
до 10 чел.
Увлекательный квест по Самуи: Тайны острова за 6 часов
Погрузитесь в захватывающее приключение по Самуи: неожиданные локации, встреча с Большим Буддой, таинственные джунгли и сундук с сокровищами ждут вас
Начало: У Биг Будды
Завтра в 11:00
30 сен в 11:00
от $210 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр26 августа 2024Экскурсия подходит для тех, кому важна приватность и эксклюзив. Мы ездили там, где нет людей, или приезжали в туристические места в то время, когда там не было толп народа. Нашим гидом был Сергей - отличный водитель, хорошо знающий своё дело.
- ККонстантин18 июля 2024Очень понравилось.
- EEduard16 июля 2024Все отлично) Несмотря на не очень подходящий для водопадов сезон, нам удалось их посмотреть и искупаться. Для тех, кто купаться не
Ответы на вопросы от путешественников по Самуи в категории «Необычные»
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