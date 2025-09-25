Отправляясь в незабываемое путешествие на скоростном катере, вы сможете насладиться удивительными пейзажами морского национального парка Анг Тонг, включающего 42 острова. Первой остановкой станет остров Вау, который впечатлит вас своим разнообразием подводной жизни.
Вооружившись маской и трубкой для снорклинга, вы погрузитесь в красочный мир подводных обитателей, включая ярких рыб-попугаев, морских ежей, скатов и многоцветные кораллы, которые не оставят вас равнодушными.
Описание экскурсии
Путешествие в Анг Тонг на скоростном катере
Изумрудное озеро
Следующий пункт вашего приключения — остров Мае Ко, известный как «Материнский остров». Легенда гласит, что вулканическое извержение в древности сформировало острова национального парка Анг Тонг. Сегодня в кратере потухшего вулкана расположено озеро Талай Най, также известное как "Изумрудная лагуна". Поднявшись на смотровую площадку, вы насладитесь панорамными видами на озеро и сам парк. Для тех, кто хочет увидеть лагуну поближе, доступны удобные ступени, ведущие к берегу.
Пляж Тамарин
На этом этапе вам предложат каякинг вдоль скалистых гротов и уединённых пляжей. После активного отдыха вы сможете насладиться обедом в местном ресторане, а затем расслабиться и отдохнуть на одном из живописных пляжей острова.
Остров Вуа Талап
Финальной точкой маршрута станет остров Вуа Талап, где обитают дикие обезьяны. Вы окажетесь на нетронутом золотистом пляже, окружённом дикой природой, создающей атмосферу райского уединения. На острове можно посетить пещеру Лотосов с её уникальными сталактитами и сталагмитами или подняться на вершину смотровой площадки на высоте 500 метров, откуда открывается захватывающий вид на архипелаг Анг Тонг. Важная информация:
Во время экскурсии вас будет сопровождать англоговорящий гид.
Экскурсия проводиться ежедневно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смотровая площадка Ко Мае Ко
- Изумрудное озеро
- Пляж Тамарин
- Ко Вуа Та Лап
- Коралловый риф
Что включено
- Трансфер из отель и обратно
- Снаряжение для подводного плавания
- Спасательный жилет
- Каякинг
- Страхование от несчастных случаев
- Охлажденные безалкогольный напитки, вода, газировка на борту катера
- Обед (шведский стол)
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входной билет в национальный парк Ангтонг оплачивается отдельно: 300 бат/взрослый, 150 бат/ребенок. Дети выше 130 см оплачиваться как взрослы.
Место начала и завершения?
Ресепшн вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводиться ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Важная информация
- Во время экскурсии вас будет сопровождать англоговорящий гид
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Б
Баскин
25 сен 2025
Все понравилось
