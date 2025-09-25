Путешествие в Анг Тонг на скоростном катере

Отправляясь в незабываемое путешествие на скоростном катере, вы сможете насладиться удивительными пейзажами морского национального парка Анг Тонг, включающего 42 острова. Первой остановкой станет остров Вау, который впечатлит вас своим разнообразием подводной жизни. Вооружившись маской и трубкой для снорклинга, вы погрузитесь в красочный мир подводных обитателей, включая ярких рыб-попугаев, морских ежей, скатов и многоцветные кораллы, которые не оставят вас равнодушными.

Изумрудное озеро

Следующий пункт вашего приключения — остров Мае Ко, известный как «Материнский остров». Легенда гласит, что вулканическое извержение в древности сформировало острова национального парка Анг Тонг. Сегодня в кратере потухшего вулкана расположено озеро Талай Най, также известное как "Изумрудная лагуна". Поднявшись на смотровую площадку, вы насладитесь панорамными видами на озеро и сам парк. Для тех, кто хочет увидеть лагуну поближе, доступны удобные ступени, ведущие к берегу.

Пляж Тамарин

На этом этапе вам предложат каякинг вдоль скалистых гротов и уединённых пляжей. После активного отдыха вы сможете насладиться обедом в местном ресторане, а затем расслабиться и отдохнуть на одном из живописных пляжей острова.

Остров Вуа Талап

Финальной точкой маршрута станет остров Вуа Талап, где обитают дикие обезьяны. Вы окажетесь на нетронутом золотистом пляже, окружённом дикой природой, создающей атмосферу райского уединения. На острове можно посетить пещеру Лотосов с её уникальными сталактитами и сталагмитами или подняться на вершину смотровой площадки на высоте 500 метров, откуда открывается захватывающий вид на архипелаг Анг Тонг. Важная информация:

Во время экскурсии вас будет сопровождать англоговорящий гид.