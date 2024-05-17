Экскурсии по паркам Самуи

Найдено 4 экскурсии в категории «Парки» на Самуи, цены от $63. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Жемчужины национального парка Анг Тонг
Групповая
8 часов
11 отзывов
Жемчужины национального парка Анг Тонг
Изумрудное озеро, экзотические острова, снорклинг и белоснежные пляжи на морской прогулке
Начало: Ресепшен вашего отеля
«Вы подниметесь на смотровую площадку и насладитесь потрясающей панорамой островов национального парка»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$63 за человека
Национальный парк Анг Тонг на скоростной лодке
Групповая
8 часов
2 отзыва
Национальный парк Анг Тонг на скоростной лодке
Начало: Ресепция Вашего отеля
«Национальный (а потому бережно охраняемый) парк Анг Тонг — это архипелаг из 42 известняковых островков, покрытых буйной зеленью»
Расписание: Ежедневно с англогидом.
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 294.71฿ за человека
Национальный парк Анг Тонг на большом корабле
Групповая
8 часов
3 отзыва
Национальный парк Анг Тонг на большом корабле
Начало: Ресепция Вашего отеля
«Неспешно проплывая между островами, наслаждайтесь красотами морского парка»
Расписание: Ежедневно с англогидом
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
1 529.81฿ за человека
Парадайз парк на Самуи
Билеты
5 часов
Парадайз парк на Самуи
Начало: Ресепция Вашего отеля
«Парк создан для того, чтобы юным посетителям здесь понравилось»
Расписание: Ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
1 529.81฿ за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    17 мая 2024
    Жемчужины национального парка Анг Тонг
    Мне очень понравилось! Я была одна русскоязычная в группе из 25 человек, слабо понимаю и говорю на английском, но мне
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    было очень комфортно! Гид великолепный, шутил, объяснял, а главное заботился о каждом! Когда увидел, что я все же собралась пойти на хайкинг на точку обзора 500 метров, дал с собой воды и убедился, что я поняла во сколько нужно вернуться. Я дошла не до конца, очень жарко, но впечатления от всей поездки великолепные. Все чётко по времени, по программе, просто блестящие! Виды шикарные, настроение отличное! Спасибо организаторам!

    Мне очень понравилось! Я была одна русскоязычная в группе из 25 человек, слабо понимаю и говорюМне очень понравилось! Я была одна русскоязычная в группе из 25 человек, слабо понимаю и говорюМне очень понравилось! Я была одна русскоязычная в группе из 25 человек, слабо понимаю и говорю
  • Т
    Татьяна
    6 февраля 2024
    Жемчужины национального парка Анг Тонг
    Всё понравилось. Хорошая, не утомительная экскурсия.
  • S
    Svetlana
    12 апреля 2023
    Национальный парк Анг Тонг на скоростной лодке
    Сервис, наполнение экскурсии, питание. Очень понравилось
  • Е
    Елена
    25 ноября 2022
    Национальный парк Анг Тонг на большом корабле
    Больше всего мне понравились гиды👍 Роман и Антон выше всяких похвал👍 С такими гидами самая скучная экскурсия превратится в волшебное
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    приключение и море положительных эмоций! Сама экскурсия мне знакома, всегда езжу на неё, когда бываю на Пхукете. Омрачил только ливень(((берите с собой дождевики!! Повторюсь, гиды Антон и Роман просто суперр👍 Огромное им спасибо, не часто встретишь таких профессиональных, обаятельных и общительных гидов.

Ответы на вопросы от путешественников по Самуи в категории «Парки»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Жемчужины национального парка Анг Тонг
  2. Национальный парк Анг Тонг на скоростной лодке
  3. Национальный парк Анг Тонг на большом корабле
  4. Парадайз парк на Самуи
Какие места ещё посмотреть на Самуи
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  2. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Самуи в июне 2024
Сейчас на Самуи в категории "Парки" можно забронировать 4 экскурсии от 63 до 2 294.71. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.6 из 5
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