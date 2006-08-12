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Национальный парк Анг Тонг на скоростной лодке

Алекс Т.
Алекс Т. – Гид из Самуи
Национальный парк Анг Тонг на скоростной лодке
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • $63 за человека

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Национальный парк Анг Тонг на скоростной лодке
Национальный парк Анг Тонг на скоростной лодке

Что вы увидите

  • морской национальный парк Анг Тонг
  • каякинг вдоль береговой линии до острова Mae Talay Na - изумрудного цвета лагуна образовалась в кратере давно потухшего вулкана и окружена отвесными скалам остров Wua Ta Lap
  • где у Вас будет возможность подняться на самую высокую точку острова или же посетить Лотосовую Пещеру
  • известную как Bua Boke.
Национальный (а потому бережно охраняемый) парк 🌳 Анг Тонг — это архипелаг из 42 известняковых островков, покрытых буйной зеленью. Именно эти места вдохновили автора книги «Пляж», по которой снят одноименный фильм 🎥. Вас с первого взгляда восхитят местные идиллические ландшафты — с тем самым белоснежным песком, кокосовыми пальмами и лазурными волнами. Вы подниметесь на лучшие смотровые площадки: с одной откроется вид на Изумрудное озеро, а с другой — на бескрайний морской горизонт.
Помимо созерцания, природа Анг Тонга располагает к знакомству с подводным миром. С маской и трубкой вы рассмотрите причудливые кораллы и ярких рыбок: здесь встречаются рыбы-бабочки и попугаи, люцианы, морские окуни и многие другие жители моря 🌊. По желанию, вы также поплаваете вдоль скалистых островков на каяке — это идеальный способ исследовать местные пещеры!

Программа экскурсии:

    07. 15 – Трансфер из отеля на кондиционируемом минибасе к пирсу в Натоне
    08. 30 – Отправление на полностью экипированном тайском корабле 🛳️, лёгкий завтрак на борту
    10. 00 – Прибытие в морской национальный парк Анг Тонг, каякинг вдоль береговой линии до острова Mae. В программе без каякинга гости плывут до того же острова на корабле. Короткий подъём (около десяти минут) по ступенькам вверх вознаградит Вас фантастическим видом солёного озера известного как «Talay Nai». Изумрудного цвета лагуна образовалась в кратере давно потухшего вулкана и окружена отвесными скалам.
    12. 00-13. 00 – Тайский буфет и свежие фрукты 🍉 на борту
    13. 00 – Высадка на главном острове 🏝️ парка Wua Ta Lap, где у Вас будет возможность по довольно крутой тропе (протяжённостью около 500 метров) среди джунглей подняться на самую высокую точку острова с потрясающим видом на удивительной красоты архипелаг. Или же посетить Лотосовую Пещеру, известную как «Bua Boke» с уникальной формацией сталактитов и сталагмитов. Для менее энергичных — купание, снорклинг и отдых на белоснежном и тонком, как мука, песке райского острова
    15. 00 – Отправление на Самуи. Кофе и чай на борту
    16. 30 – Прибытие на о. Самуи и трансфер в отель
    Что входит
    • В стоимость включено: обед
    • страхование
    • снаряжение для снорклинга (трубки, маски)
    • трансфер на минивэне с кондиционером туда и обратно.
    Что не входит
    • Дополнительные расходы: национальные сборы парка (300 бат с человека) и каякинг по желанию (100 бат с человека
    • только по предварительной брони).
    Начало и место завершения
    🚩 Ресепция Вашего отеля
    Национальный парк Анг Тонг на скоростной лодке
    Национальный парк Анг Тонг на скоростной лодке
    Национальный парк Анг Тонг на скоростной лодке
    Национальный парк Анг Тонг на скоростной лодке

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Алекс Т.
    Алекс Т.
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