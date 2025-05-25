Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Обзорная экскурсия джип-сафари на современных внедорожниках — это самый удобный и простой способ посетить все знаковые места острова Самуи всего за один день. 5 1 отзыв

ALEXEY Ваш гид на Самуи
Групповая экскурсия
Язык проведения 🇬🇧 английский
Длитель­ность 7 часов
Размер группы 1-5 человек
На чём проводится Джиппинг
1790 ฿ за человека

Описание экскурсии Обзорная экскурсия «Джип Сафари» — это увлекательное путешествие по главным достопримечательностям острова Самуи на современных и комфортабельных внедорожниках. Во время поездки вы посетите культовые места острова, включая знаменитые храмы, живописные водопады и смотровые площадки с захватывающими видами. Этот формат экскурсии идеально подходит для тех, кто хочет за один день увидеть максимальное количество знаковых локаций и почувствовать дух приключений. Опытные гиды расскажут об истории и культуре Самуи, а продуманный маршрут позволит насладиться не только природой, но и комфортом путешествия. Присоединяйтесь к «Джип Сафари» и проведите насыщенный день, наполненный яркими эмоциями, красивыми видами и незабываемыми впечатлениями! Важная информация: Во время экскурсии вас будет сопровождать англоговорящий гид.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Храм Большого Будды

Храм «Плай Лаем» (Wat Plai Laem)

Посещение культового места к югу от Ламаи «Камни Бабушка и дедушка»

Китайский храм Guan Yu

Водопад Намуанг 1

Кокосовая плантация

Посещение парка «Волшебный сад Будды» (Magic Garden)

По горному тропическому бездорожью на мощных открытых джипах вас доставят на самую высокую обзорную точку острова Самуи в храм Pra Buddha Teepangkorn - 605 метров над уровнем моря Что включено Трансфер из отеля и обратно

Персональная страховка

Личные расходы Место начала и завершения? Ресепшн вашего отеля Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 7 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек. Важная информация Во время экскурсии вас будет сопровождать англоговорящий гид