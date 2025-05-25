Обзорная экскурсия джип-сафари на современных внедорожниках — это самый удобный и простой способ посетить все знаковые места острова Самуи всего за один день.
Описание экскурсииОбзорная экскурсия «Джип Сафари» — это увлекательное путешествие по главным достопримечательностям острова Самуи на современных и комфортабельных внедорожниках. Во время поездки вы посетите культовые места острова, включая знаменитые храмы, живописные водопады и смотровые площадки с захватывающими видами. Этот формат экскурсии идеально подходит для тех, кто хочет за один день увидеть максимальное количество знаковых локаций и почувствовать дух приключений. Опытные гиды расскажут об истории и культуре Самуи, а продуманный маршрут позволит насладиться не только природой, но и комфортом путешествия. Присоединяйтесь к «Джип Сафари» и проведите насыщенный день, наполненный яркими эмоциями, красивыми видами и незабываемыми впечатлениями! Важная информация: Во время экскурсии вас будет сопровождать англоговорящий гид.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Большого Будды
- Храм «Плай Лаем» (Wat Plai Laem)
- Посещение культового места к югу от Ламаи «Камни Бабушка и дедушка»
- Китайский храм Guan Yu
- Водопад Намуанг 1
- Кокосовая плантация
- Посещение парка «Волшебный сад Будды» (Magic Garden)
- По горному тропическому бездорожью на мощных открытых джипах вас доставят на самую высокую обзорную точку острова Самуи в храм Pra Buddha Teepangkorn - 605 метров над уровнем моря
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Персональная страховка
- Обед, напитки
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ресепшн вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- Во время экскурсии вас будет сопровождать англоговорящий гид
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
25 мая 2025
Посмотрели все знаковые места, если что понравится можно доехать самим. Возможно, даже много мест для 1 дня, ибо пол конец уже нет сил на впечатления😅 формат экскурсии отличный, приехали, пару минут все рассказали и гуляете в своём темпе. Из минусов, чутка организация в начале подкачала)
