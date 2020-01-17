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Большой Будда, Храм Плай Лаем, магический сад и многое другое — на автомобильной обзорной экскурсии

Денис
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Денис – ваш гид
Девственные тропические леса, неприступные горы и тайные тропинки, которые ведут к ярким храмам...

Вас ждёт поистине увлекательное приключение! Вы прогуляетесь по атмосферному саду со скульптурами, откроете историю буддизма, взглянув на огромные статуи, восхититесь видами Сиамского залива, покатаетесь на слонах и увидите монаха, нашедшего нирвану.

А неисследованные места и тихие уголки джунглей позволят остановить время и прогнать все тревоги и заботы.
$255 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
4
Рай в Сиамском заливе
Рай в Сиамском заливе

Что вас ожидает

По местам буддизма
Путешествие начнётся с визитной карточки острова — 15-метровой золотой статуи Большого Будды, к которой ведёт Драконья лестница. Также вас ждёт художественный храмовый комплекс многорукой богини Плай Лаем, где вы познакомитесь с тремя ветвями буддизма. А в магическом саду Будды в ущелье, где, по преданию, расположен земной вход в рай, увидите 100 фигур из тайской мифологии и услышите историю удивительного человека, создавшего это святое место. И наконец, побываете в старейшем храме Самуи и доедете до святыни острова — мумифицированного монаха: здесь вы узнаете историю его жизни и высочайшей степени просветления.

Уникальный мир джунглей
За время экскурсии мы объедем большую часть острова: за это время вы много раз восхититесь его необыкновенными природными красотами. На нескольких смотровых площадках вам откроются роскошные морские пейзажи. Вы встретите фруктовые сады и плантации каучуковых деревьев. А в удалённых нетронутых лесах увидите, как извилистая горная река устремляется в чащу и корни могущественных деревьев переплетаются в замысловатые узоры, и почувствуете, как густая крона тропического леса убаюкивает в своих прохладных объятиях.

Местные развлечения и образ жизни
Вы заглянете в самые укромные и живописные уголки острова. В одном из таких мест окунётесь в прохладные воды 80-метрового водопада и сможете прокатиться на слонах. А ещё поймёте, почему два местных камня называют Бабушка и Дедушка. И конечно, я расскажу вам о местной жизни, познакомлю с бытом, традициями и обычаями жителей Самуи.

Организационные детали

  • Гид заберёт вас в отеле и отвезёт обратно.
  • Экскурсия проводится на комфортабельном внедорожнике.
  • Транспортные расходы и безалкогольные напитки входят в стоимость экскурсии.
  • Маршрут может быть скорректирован или дополнен по вашему желанию.
  • За дополнительную плату возможно также посетить шоу слонов, шоу обезьян и парк с животными высоко в горах.
Рай в Сиамском заливе
Рай в Сиамском заливе
Рай в Сиамском заливе
Рай в Сиамском заливе
Рай в Сиамском заливе
Рай в Сиамском заливе
Рай в Сиамском заливе
Рай в Сиамском заливе
Рай в Сиамском заливе
Рай в Сиамском заливе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Денис
Денис
Впервые я побывал на острове в 2007 году. С тех пор загорелся желанием жить здесь, восемь лет живу и работаю на Самуи. По натуре я человек любознательный, поэтому мне было достаточно легко познавать Тайскую культуру, историю, религиозную сторону их жизни, особенности быта и т д. Поэтому организацией туров занимаюсь давно и с удовольствием. Приглашаю всех желающих посетить наш остров, увидеть все его самые интересные и запоминающиеся места, поверьте, здесь действительно есть на что посмотреть. А я вам гарантирую, что сделаю все возможное для этого.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

17 января 2020
Денис показал остров во всей красе, побывали в туристических местах, договорились с местным колоритом.
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