Путешествие начнётся с визитной карточки острова — 15-метровой золотой статуи Большого Будды, к которой ведёт Драконья лестница. Также вас ждёт художественный храмовый комплекс многорукой богини Плай Лаем, где вы познакомитесь с тремя ветвями буддизма. А в магическом саду Будды в ущелье, где, по преданию, расположен земной вход в рай, увидите 100 фигур из тайской мифологии и услышите историю удивительного человека, создавшего это святое место. И наконец, побываете в старейшем храме Самуи и доедете до святыни острова — мумифицированного монаха: здесь вы узнаете историю его жизни и высочайшей степени просветления.
Уникальный мир джунглей
За время экскурсии мы объедем большую часть острова: за это время вы много раз восхититесь его необыкновенными природными красотами. На нескольких смотровых площадках вам откроются роскошные морские пейзажи. Вы встретите фруктовые сады и плантации каучуковых деревьев. А в удалённых нетронутых лесах увидите, как извилистая горная река устремляется в чащу и корни могущественных деревьев переплетаются в замысловатые узоры, и почувствуете, как густая крона тропического леса убаюкивает в своих прохладных объятиях.
Местные развлечения и образ жизни
Вы заглянете в самые укромные и живописные уголки острова. В одном из таких мест окунётесь в прохладные воды 80-метрового водопада и сможете прокатиться на слонах. А ещё поймёте, почему два местных камня называют Бабушка и Дедушка. И конечно, я расскажу вам о местной жизни, познакомлю с бытом, традициями и обычаями жителей Самуи.
Организационные детали
Гид заберёт вас в отеле и отвезёт обратно
Экскурсия проводится на комфортабельном внедорожнике
Транспортные расходы и безалкогольные напитки входят в стоимость экскурсии
Маршрут может быть скорректирован или дополнен по вашему желанию, например, мы можем заехать покормить слонов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид на Самуи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 2 часа 50 минут
Провёл экскурсии для 582 туристов
Впервые я побывал на острове в 2007 году. С тех пор загорелся желанием жить здесь, восемь лет живу и работаю на Самуи. По натуре я человек любознательный, поэтому мне было читать дальшеуменьшить
достаточно легко познавать Тайскую культуру, историю, религиозную сторону их жизни, особенности быта и т д. Поэтому организацией туров занимаюсь давно и с удовольствием. Приглашаю всех желающих посетить наш остров, увидеть все его самые интересные и запоминающиеся места, поверьте, здесь действительно есть на что посмотреть. А я вам гарантирую, что сделаю все возможное для этого.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 72 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Дата посещения: 23 янв 2026
Выражаю огромную благодарность нашему гиду Денису за прекрасное освещение местных достопримечательностей острова Самуи. Отличное знание местных особенностей, культура общения, такт и дружелюбие просто притягиваю к этому человеку. Рекомендую всем!!!
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Мария
Хотим поблагодарить за потрясающее время провождения! Насыщенная программа,интересные беседы, учли все наши пожелания))) приятный бонус это открывания дверей автомобиля,давно не встречали такой галантности)))
+2
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Е
Елизавета
Провели чудесный день с Денисом на Самуи. Денис - очень приятный, воспитанный и интересный гид и собеседник, экскурсия пролетела на одном дыхании. Все наши пожелания были учтены, и даже больше читать дальшеуменьшить
- например Денис показал нам чудесную спешалти кофейню, в которой можно сидеть, наблюдая за райскими птицами и джунглями, попивая вкуснейший кофе! Честно, мы не заметили, как пролетел день, с Денисом нам было очень повезло, вот просто "наш человек" оказался по темпераменту и интересам. Надеемся, скоро снова оказаться на Самуи и обязательно встретимся с Денисом еще раз! Очень рекомендую
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С
Светлана
Всё отлично, будем ещё обращаться при случае. Денис отлично ориентируется в истории, интересно рассказывает и может увлечь любого. Я давно не встречала настолько профессионального гида в поездках в Азию. Прекрасная читать дальшеуменьшить
экскурсия на комфортном автомобиле с водителем. Мы увидели все запланированные достопримечательности, пообедали в роскошном по соотношению вкуса, атмосферы и цены ресторане. И у нас остались приятные воспоминания о проведённом дне. Спасибо!
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Александра
Денис, огромное спасибо, за наш потрясающий день на Самуи! Мы были буквально проездом на пару дней, решили взять экскурсию, чтобы познакомиться с островом! Эмоции положительные, все прошло легко и доступно, читать дальшеуменьшить
главное никакой спешки, посетили большое количество достопримечательностей, день прошел потрясающе, учитывая что это наше первое путешествие в Таиланд! Спасибо за рекомендации по посещению других локаций острова🙏🏻Мы точно вернемся еще! Спасибо вам большое)!
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Dmitrii
Классная экскурсия, отличный гид. Нам всё очень понравилось. Большое спасибо!
Денис
Ответ организатора:
Благодарю Вас Дмитрий за положительный отзыв, приезжайте снова 🤝🙂