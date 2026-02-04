На Самуи вас ждёт увлекательное путешествие по местам буддизма и уникальным уголкам природы. Вы увидите 15-метровую статую Большого Будды, посетите храмовый комплекс Плай Лаем и магический сад Будды. Насладитесь видами Сиамского залива с нескольких смотровых площадок, прокатитесь на слонах и окунитесь в водопад. Экскурсия позволит познакомиться с бытом и традициями местных жителей, а также увидеть мумифицированного монаха, достигшего нирваны

Описание экскурсии

По местам буддизма

Путешествие начнётся с визитной карточки острова — 15-метровой золотой статуи Большого Будды, к которой ведёт Драконья лестница. Также вас ждёт художественный храмовый комплекс многорукой богини Плай Лаем, где вы познакомитесь с тремя ветвями буддизма. А в магическом саду Будды в ущелье, где, по преданию, расположен земной вход в рай, увидите 100 фигур из тайской мифологии и услышите историю удивительного человека, создавшего это святое место. И наконец, побываете в старейшем храме Самуи и доедете до святыни острова — мумифицированного монаха: здесь вы узнаете историю его жизни и высочайшей степени просветления.

Уникальный мир джунглей

За время экскурсии мы объедем большую часть острова: за это время вы много раз восхититесь его необыкновенными природными красотами. На нескольких смотровых площадках вам откроются роскошные морские пейзажи. Вы встретите фруктовые сады и плантации каучуковых деревьев. А в удалённых нетронутых лесах увидите, как извилистая горная река устремляется в чащу и корни могущественных деревьев переплетаются в замысловатые узоры, и почувствуете, как густая крона тропического леса убаюкивает в своих прохладных объятиях.

Местные развлечения и образ жизни

Вы заглянете в самые укромные и живописные уголки острова. В одном из таких мест окунётесь в прохладные воды 80-метрового водопада и сможете прокатиться на слонах. А ещё поймёте, почему два местных камня называют Бабушка и Дедушка. И конечно, я расскажу вам о местной жизни, познакомлю с бытом, традициями и обычаями жителей Самуи.

Организационные детали