Обзорная экскурсия на военном джипе

Сафари на военном джипе — это уникальная возможность увидеть самые интересные места острова Самуи за один день.

На борту мощного внедорожника вы посетите живописные водопады, культовые храмы и знаменитые смотровые площадки, с которых открываются захватывающие виды на остров и океан.
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Приглашаем вас на увлекательное сафари на военных джипах по острову Самуи! Отправьтесь в захватывающее путешествие по главным достопримечательностям острова, где вас ждут потрясающие виды, природные чудеса и древние храмы. Поездка на настоящих военных джипах по горным тропам и тропическим джунглям подарит атмосферу настоящего приключения и незабываемые эмоции! Программа экскурсии:• Посещение храма Большого Будды — культовое место, символ Самуи.
  • Wat Plai Laem — яркий и необычный храмовый комплекс с огромными статуями буддийских божеств.
  • Камни «Бабушка и Дедушка» — уникальные природные образования с интересной легендой.
  • Храм Guan Yu — китайский храм с огромной статуей знаменитого полководца.
  • Каучуковая и кокосовая плантации — узнайте, как добывают латекс и собирают кокосы.
  • Водопад Намуанг 2 — живописный каскадный водопад, где можно освежиться.
  • Обед в панорамном ресторане с великолепным видом на остров.
  • Парк «Волшебный сад Будды» (Magic Garden) — сказочное место, скрытое в джунглях, с множеством скульптур.
  • Храм Pra Buddha Teepangkorn — самая высокая смотровая точка Самуи (605 м. над уровнем моря), откуда открывается потрясающий панорамный вид на весь остров. Почему стоит отправиться с нами?
  • Незабываемая поездка на мощных открытых джипах.
  • Возможность увидеть весь остров всего за один день.
  • Уникальные фотолокации и невероятные природные пейзажи.
  • Истории о Самуи, его культуре и традициях от опытных гидов. Важная информация: Во время экскурсии вас будет сопровождать англоговорящий гид.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Красивый храм Большого Будды
  • Храм «Плай Лаем» (Wat Plai Laem)
  • Камни Бабушка и дедушка
  • Храм Guan Yu
  • Каучуковая плантация
  • Водопад Намуанг 2
  • Кокосовая плантация
  • МОбеденный перерыв в Панорамном ресторане
  • Парк «Волшебный сад Будды» (Magic Garden)
  • Самая высокая обзорная точка острова Самуи в храм Pra Buddha Teepangkorn - 605 метров над уровнем моря
Что включено
  • Трансфер из отеля и обратно
  • Персональная страховка
  • Обед, напитки
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ресепшн вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Во время экскурсии вас будет сопровождать англоговорящий гид
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

