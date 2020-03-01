Алексей проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Мир беззаботных животных

На входе в парк вас встретят смотрители, вручат корм для птиц и предложат пройти к вольерам с цветными попугайчиками, где вы сможете покормить их с руки и напоить специальной полезной жидкостью. Это только начало чудесного доброго дня на лоне природы! Далее вы познакомитесь с голубями непривычной яркой расцветки, кроликами, обезьяной по имени Кока-Кола и гордыми павлинами. А еще, по желанию, сделаете фотографии с игуаной, сине-желтым аро и великолепным какаду, сидящим у вас на руках.

Расслабленный отдых на природе

Самыми любимыми питомцами парка среди посетителей считается многочисленная семья пятнистых оленей. Вооружившись кормом для этих грациозных животных, вы покормите их с руки и спокойно, без спешки, погладить. Также не забудьте про стеснительную пони и пугливых страусов в соседних вольерах — они тоже любят вкусно поесть. Если вы устанете от общения с животными, недалеко от вольеров есть джакузи, бассейн и уютная беседка с видом на джунгли, где можно чудесно отдохнуть всей семьей.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто любит животных и птиц и хочет насладиться природой и красивыми видами острова.