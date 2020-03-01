Алексей проводит ещё 5 экскурсий

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Релакс-день: великолепная природа, милые животные, бассейн среди гор и ошеломляющие виды острова

Алексей
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Алексей – экскурсионное агентство
Вы посетите одно из самых уютных и живописных мест на Самуи.

Расположенный на вершине горы Кхао Пом, райский парк поразит вас видом на тропические джунгли и лазурное побережье.

Вы понаблюдаете за животными в естественной среде обитания, покормите с руки попугаев и пятнистых оленей, погуляете по уютным дорожкам, ощутите приятную горную прохладу и поплаваете в открытом панорамном бассейне!
$39 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 5 часов
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча Ресепшен вашего отеля
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Парадайз парк на Самуи
Парадайз парк на Самуи

Что вас ожидает

Мир беззаботных животных
На входе в парк вас встретят смотрители, вручат корм для птиц и предложат пройти к вольерам с цветными попугайчиками, где вы сможете покормить их с руки и напоить специальной полезной жидкостью. Это только начало чудесного доброго дня на лоне природы! Далее вы познакомитесь с голубями непривычной яркой расцветки, кроликами, обезьяной по имени Кока-Кола и гордыми павлинами. А еще, по желанию, сделаете фотографии с игуаной, сине-желтым аро и великолепным какаду, сидящим у вас на руках.

Расслабленный отдых на природе
Самыми любимыми питомцами парка среди посетителей считается многочисленная семья пятнистых оленей. Вооружившись кормом для этих грациозных животных, вы покормите их с руки и спокойно, без спешки, погладить. Также не забудьте про стеснительную пони и пугливых страусов в соседних вольерах — они тоже любят вкусно поесть. Если вы устанете от общения с животными, недалеко от вольеров есть джакузи, бассейн и уютная беседка с видом на джунгли, где можно чудесно отдохнуть всей семьей.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто любит животных и птиц и хочет насладиться природой и красивыми видами острова.

Организационные детали

  • ВАЖНО: оплата гиду на месте В БАТАХ.
  • В стоимость экскурсии включены: трансфер от вашего отеля и обратно, персональная страховка, входной билет, доступ к бассейну и джакузи, лежаки, полотенце (нужно оставить залог 200 бат).
  • Дополнительные расходы: корм для оленей — 20 бат.
  • Рекомендуем взять с собой: солнцезащитный крем, головной убор, купальный костюм, полотенце, комфортную одежду и камеру.
  • Обед и напитки не включены в стоимость экскурсии.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Парадайз парк на Самуи
Парадайз парк на Самуи
Парадайз парк на Самуи
Парадайз парк на Самуи
Парадайз парк на Самуи
Парадайз парк на Самуи

Экскурсия проводится ежедневно в 09:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура Ресепшен вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Алексей
Алексей
Мы любим наш остров и знаем все о его достопримечательностях. Наша команда состоит из опытных профессионалов, знающих свое дело. Мы заботимся о каждом путешественнике, предлагая лучшие экскурсии на Самуи с русскоговорящими гидами.
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Алексей проводит ещё 5 экскурсий

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