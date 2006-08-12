Первая точка нашего приключения — остров 🏝️ Ко Тао, гармонично возвышающийся среди кристально чистых вод Сиамского залива. Идеальное место, чтобы вооружиться снаряжением для снорклинга и познакомиться с местными обитателями подводного мира: причудливые кораллы всевозможных форм и стайки разноцветных рыбок заставят вас по-настоящему влюбиться ❤️ в морскую жизнь Таиланда.

Оказавшись на острове Нанг Юань, вы подкрепитесь традиционными блюдами тайской кухни 🥧 и свежими экзотическими фруктами, а после пойдем знакомиться с красивейшими окрестностями и пляжем Нанг Юань, который соединяет три острова. Советуем отправиться на пирс — в прозрачной воде прибрежных вод, словно в огромном аквариуме, перед вами пронесутся косяки крупных океанических рыб. А после отдыха на белоснежном пляже можем забраться на смотровую площадку острова: впечатляющая панорама всего Нанг Юаня точно того стоит! С трубкой и маской для снорклинга вы сможете рассмотреть морских обитателей острова и его фантастические коралловые ландшафты, встретить рыб-сержантов, рыб-групперов и даже символ острова — морскую черепаху. А после у вас останется время, чтобы расслабиться на пляже и насладиться солнцем перед возвращением на Самуи.

Программа экскурсии:

08. 00 – Трансфер от места проживания до пирса Lomprayah

08. 30 – Легкий завтрак на пирсе

09:00 — Отправление моторной лодки на Koh Nang Yuan

09. 20 — Лодка прибывает в одну из красивейших бухт Koh Tao, снорклинг

12. 00 — Прибытие на о. Nang Yuan, ланч в ресторане Nangyuan

13. 00 — Свободное время для снорклинга и плавания на о. Nang Yuan. Также вы сможете взобраться на смотровую площадку с красивейшей панорамой на острова Koh Tao и Koh Nang Yuan и сделать снимки на память.

15. 00 — Отправление скоростной лодки на о. Самуи

16. 30- Прибытие на о. Самуи, трансфер в отель