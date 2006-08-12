  1. Таиланд
  2. Самуи
  3. Экскурсии

Райские острова Ко Тао и Нанг Юань

Алекс Т.
Алекс Т. – Гид из Самуи
Райские острова Ко Тао и Нанг Юань
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • $63 за человека

    Заказать экскурсию
Райские острова Ко Тао и Нанг Юань
Райские острова Ко Тао и Нанг Юань

Что вы увидите

  • Koh Nang Yuan. Лодка прибывает в одну из красивейших бухт Koh Tao
  • снорклинг. Прибытие на о. Nang Yuan. Также вы сможете взобраться на смотровую площадку с красивейшей панорамой на острова Koh Tao и Koh Nang Yuan и сделать снимки на память.
Первая точка нашего приключения — остров 🏝️ Ко Тао, гармонично возвышающийся среди кристально чистых вод Сиамского залива. Идеальное место, чтобы вооружиться снаряжением для снорклинга и познакомиться с местными обитателями подводного мира: причудливые кораллы всевозможных форм и стайки разноцветных рыбок заставят вас по-настоящему влюбиться ❤️ в морскую жизнь Таиланда.
Оказавшись на острове Нанг Юань, вы подкрепитесь традиционными блюдами тайской кухни 🥧 и свежими экзотическими фруктами, а после пойдем знакомиться с красивейшими окрестностями и пляжем Нанг Юань, который соединяет три острова. Советуем отправиться на пирс — в прозрачной воде прибрежных вод, словно в огромном аквариуме, перед вами пронесутся косяки крупных океанических рыб. А после отдыха на белоснежном пляже можем забраться на смотровую площадку острова: впечатляющая панорама всего Нанг Юаня точно того стоит! С трубкой и маской для снорклинга вы сможете рассмотреть морских обитателей острова и его фантастические коралловые ландшафты, встретить рыб-сержантов, рыб-групперов и даже символ острова — морскую черепаху. А после у вас останется время, чтобы расслабиться на пляже и насладиться солнцем перед возвращением на Самуи.

Программа экскурсии:

    08. 00 – Трансфер от места проживания до пирса Lomprayah
    08. 30 – Легкий завтрак на пирсе
    09:00 — Отправление моторной лодки на Koh Nang Yuan
    09. 20 — Лодка прибывает в одну из красивейших бухт Koh Tao, снорклинг
    12. 00 — Прибытие на о. Nang Yuan, ланч в ресторане Nangyuan
    13. 00 — Свободное время для снорклинга и плавания на о. Nang Yuan. Также вы сможете взобраться на смотровую площадку с красивейшей панорамой на острова Koh Tao и Koh Nang Yuan и сделать снимки на память.
    15. 00 — Отправление скоростной лодки на о. Самуи
    16. 30- Прибытие на о. Самуи, трансфер в отель
    Что входит
    • Профессиональный гид
    • Питание, напитки, фрукты
    • Страхование
    • Трансфер на минивене с кондиционером туда и обратно
    Что не входит
    • Алкогольные напитки
    • Входной билет на остров Нанг Юань оплачивается отдельно: 100 бат – взрослый, 50 бат – ребенок (дети выше 130 см оплачиваются как взрослые)
    Начало и место завершения
    🚩 Ресепция Вашего отеля
    Райские острова Ко Тао и Нанг Юань
    Райские острова Ко Тао и Нанг Юань
    Райские острова Ко Тао и Нанг Юань
    Райские острова Ко Тао и Нанг Юань

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Алекс Т.
    Алекс Т.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

    Алекс Т. проводит ещё 5 экскурсий

    Парадайз парк на Самуи
    $42
    5 часов
    Парадайз парк на Самуи
    Национальный парк Анг Тонг на скоростной лодке
    $63
    8 часов
    Национальный парк Анг Тонг на скоростной лодке
    Обзорный тур по Самуи на современных джипах
    $63
    8 часов
    Обзорный тур по Самуи на современных джипах
    Морская рыбалка на Самуи
    $55
    7 часов
    Морская рыбалка на Самуи
    Национальный парк Анг Тонг на большом корабле
    $42
    8 часов
    Национальный парк Анг Тонг на большом корабле

    Еще несколько необычных экскурсий в Самуи

    Хайкинг в джунглях и закат под чиллаут
    $66
    6 часов
    Хайкинг в джунглях и закат под чиллаут
    7 отзывов
    Пройти неизведанными лесными тропами, открыть затерянный водопад и провести незабываемый вечер
    Морской парк Ангтонг — россыпь островов
    $54
    10 часов
    Морской парк Ангтонг — россыпь островов
    1 отзыв
    Поплавать на каяке, отдохнуть на пляже, понырять с маской и увидеть архипелаг со смотровых площадок
    Рай в Сиамском заливе
    $255
    7 часов
    Рай в Сиамском заливе
    1 отзыв
    Большой Будда, Храм Плай Лаем, магический сад и многое другое — на автомобильной обзорной экскурсии
    Джип-сафари от Мистера Унга по острову Самуи на полдня
    $56.25
    5 часов
    Джип-сафари от Мистера Унга по острову Самуи на полдня
    1 отзыв
    Лодочный трип со снорклингом и остановкой на Pig Island
    $65
    4.5 часов
    Лодочный трип со снорклингом и остановкой на Pig Island
    Поплавать с маской вокруг кораллового рифа и побывать на острове Свиней
    Морская рыбалка на Самуи
    $55
    6.5 часов
    Морская рыбалка на Самуи
    Отправиться за экзотическим уловом к острову Ко Тан и заняться снорклингом у коралловых рифов